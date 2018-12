Stiri pe aceeasi tema

- ”Suspendarea lui Iohannis nu e doar necesara, e absolut obligatorie! Gesturile acestuia nu mai sunt doar incalcari grosolane ale Constituției Romaniei, ci reprezinta deja atentate la adresa siguranței naționale! O spun in mod constant inca din decembrie 2016: „Daca acest ins ramane pe funcție,…

- "Vai de capul vostru de politicieni, marunti si fara scrupule. Stop joc! S-a mers prea departe! Armata nu este nici camp de lupta politica si nici loc de destrabalare electorala. In mod egal, presedintele Iohannis, ministrul Apararii si premierul au dus lupta politica si ambitiile personale prea…

- Grecu a citit o scrisoare imaginara a premierului Dancila catre Moș Craciun, luind in deradere gafele pe care șeful Guvernului le-a facut de cand a preluat aceasta funcție. Momentul amuzant, care a avut mare succes in randul spectatorilor, a fost filmat din public cu un telefon și postat pe Facebook.…

- "Un numar de peste 139.000 de romani si-au petrecut in acest an Craciunul in diverse destinatii din tara, unde au cheltuit pe cazare, masa si distractie aproximativ 18 milioane de euro. Din calculele FPTR, cheltuiala medie a turistilor care au preferat destinatiile interne a fost de aproximativ 570…

- In sedinta CCR de miercuri, partile implicate in conflict si-au sustinut punctele de vedere. Secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, a declarat, miercuri, in plenul Curtii Constitutionale, ca seful statului nu poate sa interzica unei persoane sa ocupe un post de ministru pentru simplul fapt ca…

- "PSD a avut capacitatea de a asigura doua Guverne ( 2001-2004 Nastase si 2012-2015 Ponta) considerate de catre publicul din Romania si de catre toti analistii interni si internationali ca fiind cele mai performante si eficiente dupa 1989.Acum calitatea profesionala si morala a Premierului…