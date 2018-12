Pleșoianu: Suspendarea lui Iohannis, absolut obligatorie! Atentate la adresa siguranței naționale ”Suspendarea lui Iohannis nu e doar necesara, e absolut obligatorie! Gesturile acestuia nu mai sunt doar incalcari grosolane ale Constituției Romaniei, ci reprezinta deja atentate la adresa siguranței naționale! O spun in mod constant inca din decembrie 2016: „Daca acest ins ramane pe funcție, se va asigura ca nu mai ramane piatra pe piatra in aceasta țara". Refuzul ranjit, telegrafic și deloc argumentat de a o numi pe Sevil Shhaideh premier, ieșirea in geaca roșie impotriva unui Guvern legitim, disprețul fața de Constituție și fața de Deciziile Curții Constituționale, oblonul cotrocenic… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii a avut prima reactie dupa refuzul presedintelui de a numi un nou sef al Statului Major, scrie Romania TV.Toate propunerile pe care le am facut au fost respinse. Presedintele ne a obisnuit cu acest mod de lucru. Legea spune clar, propunerea se face de ministrul Apararii cu avizul primului…

- Parlmentarii, membrii Guvernului, presedintele tarii, dar si alesii locali vor avea salarii mai mari cu aproape 10% de la 1 ianuarie, seful statului ajungand la 24.960 de lei, iar premierul la 23.920 de lei.

- In sedinta CCR de miercuri, partile implicate in conflict si-au sustinut punctele de vedere. Secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, a declarat, miercuri, in plenul Curtii Constitutionale, ca seful statului nu poate sa interzica unei persoane sa ocupe un post de ministru pentru simplul fapt ca…

- ”Am discutat cu cativa zeci de parlamentari. Cifrele sunt variabile, dar ati vazut ca Dragnea isi face bloc de obicei in jurul sau. Am un optimism moderat fata de aceasta motiune”, a declarat Dan Barna. El a facut un apel la parlamentari sa voteze motiunea de cenzura, in contextul in care…

- Paul Stanescu a demisionat luni din funcția de ministru al Dezvolarii și din cea de vicepremier. Demisia sa a fost inregistrata la secretariatul General al Guvernului. "Cred, in continuare, ca tara are nevoie de unitate și de guvernare responsabila", spune Stanescu intr-un comunicat de presa. Anunțul…

- La o zi de cand anuntul ca presedintele va analiza dupa 1 decembrie cele doua propuneri inaintate de PSD pentru portofoliile de la Dezvoltare si Transporturi a generat reactii pe scena politica, s-a aflat si cum anume vede sefa Executivului aceasta situatie. “Din pacate, constatam cu totii ca dl presedinte…

- In cazul in care ai urmarit știrile din ultimele zile, Dragnea a inceput o remaniere a guvernului Dancila, dar Iohannis ii cam pune bețe in roate. In ultimele saptamani, s-a discutat destul de mult despre remanierea guvernului Dancila, avand in vedere gradul ostentativ de ineficiența al unora dintre…

- "PSD a avut capacitatea de a asigura doua Guverne ( 2001-2004 Nastase si 2012-2015 Ponta) considerate de catre publicul din Romania si de catre toti analistii interni si internationali ca fiind cele mai performante si eficiente dupa 1989.Acum calitatea profesionala si morala a Premierului…