Pleșoianu: Ștefănescu să se bată! Foarte mulți îi cer asta Apriga batalia intre servicii pentru conducerea PSD... Cu toata dragostea, exista o singura "aripa" legitima in PSD: a celor care NU iși tranzacționeaza principiile prin paduri, a celor care NU iși bat joc de oamenii care ne-au votat și in 2012, și in 2016 crezand in acel "dreptate pana la capat"! In 2012, eram cetațeanul care vota cu incredere și de care iși bateau unii politicieni joc! Acum, ma incapațanez sa fiu politicianul care se va asigura ca nu iși bat alții joc, din nou, de cetațeni! ...E ultima batalie pe care sunt dispus sa o duc pentru a salva acest partid. Și asta pentru… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vezi aici mesajul lui Liviu Pleșoianu: Pleșoianu: Ștefanescu sa se bata! Foarte mulți ii cer asta Codrin Ștefanescu ii raspunde lui Liviu Pleșoianu, intr-un comentariu, la postarea de pe Facebook: ”Am recepționat mesajul tau, Liviu! Și iți promit ca ma voi gandi serios la…

- Deputatul PSD a transmis, vineri, colegilor din PSD ca daca Serviciile vor acapara PSD-ul, va parasi partidul. "Apriga batalia intre servicii pentru conducerea PSD... Cu toata dragostea, exista o singura...

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu a apreciat dupa CEX-ul tensionat al PSD ca in partid este „apriga batalia intre servicii” pentru conducerea formatiunii si ca e nevoie ca „cei din aripa neteleghidata” sa preia conducerea PSD:„Apriga batalia intre servicii pentru conducerea PSD... Cu toata dragostea,…

- „Faptul de a ramane LIBER, complet LIBER, este ceva fara de care nu pot sa funcționez. Ca atare, apreciez și voi continua sa apreciez in partid și in afara lui DOAR susținerea celorlalți OAMENI LIBERI! In primul rand pentru ca eu așa sunt construit. Și tot in primul rand, pentru ca eu am convingerea…

- Olguța Vasilescu a comentat ironic afirmațiile lui Ludovic Orban potrivit carora nu este normal ca toți angajații din sectorul public sa aiba vouchere de vacanța. Eu propun sa le dea doar celor care au votat cu PNL, ca ei voteaza și cu Johannis și doar ei merita in vacanța, spune Vasilescu. “Ludovic…

- „Ludovic Orban recidiveaza: «Nu mi se pare normal ca toti angajatii din sectorul public sa beneficieze de vouchere de vacanta...» Asa este, Ludovic! Eu propun sa le dea doar celor care au votat cu PNL, ca ei voteaza si cu Johannis si doar ei merita in vacanta...", a scris Olguta Vasilescu, marti pe…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu a transmis marti un mesaj catre cei care vor sa-i treaca pe linie moarta pe apropiații lui Liviu Dragnea: ”Bine, slugilor! Atunci va trebui sa ne înfruntați și pe mine, și pe toți membrii PSD!”Ce a scris Pleșoianu pe Facebook:”'telectualilor?…

- „In sapte ani de cand guverneaza Romania, Liviu Dragnea si ai sai au spus un singur adevar, unul singur: Romania merita mai mult. Da, Romania merita mult mai mult decat PSD, Romania merita mult mai mult decat Dancila, merita mult mai mult decat Carmen Dan, decat Liviu Dragnea, decat Eugen Nicolicea,…