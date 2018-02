Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European va discuta, miercuri, despre situatia statului de drept si reforma sistemului judiciar din Romania, la aceste dezbatere urmand sa participe si reprezentanti ai Consiliului, dar si ai Comisiei Europene.

- Comisia Europeana a decis, joi, sa trimita Romania in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene pentru ca nu a implementat si nu a aplicat corect Directiva privind stocurile petroliere (Directiva 2009/119/UE a Consiliului), informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar. Tot joi, Comisia…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spune ca a fost transmis CEDO in termenul prevazut, respectiv 25 ianuarie, calendarul de masuri pentru imbunatatirea conditiilor din penitenciare si ca ar fi fost nerealist sa se considere ca in sase luni de la ramanerea definitiva a hotararii pilot Romania va putea…

- Volumul investitiilor imobiliare care au fost realizate in Romania in anul 2017 este estimat la aproximativ 1 miliard de euro, valoare cu aproape 10% mai mare decat cea inregistrata in 2016 (890 milioane euro), iar tranzactia prin care Elbit Imaging a vandut complexul hotelier Radisson din Bucuresti,…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a declarat marti ca modul de abordare a problemelor din Parlamentul European ar trebui implementat si in Romania, mentionand ca trebuie dialog si solutii. Intrebata ce o recomanda pentru functia de premier, Dancila a raspuns: "In primul rand o alta abordare, o abordare…

- Deputatul USR Iulian Bulai considera ca formatiunea din care face parte ar fi trebuit sa mearga la consultarile de la Palatul Cotroceni cu o propunere de premier, spunand totodata ca “USR este cel mai cool partid din Romania, unde nu te ameninta nimeni daca exprimi pozitii minoritare”.“Pentru…

- Dupa o perioada in care s-a aflat pe locul 2 in topul celor mai apreciați lideri politici din Romania, fiind depașit de Gabriela Firea, primarul Capitalei, președintele Klaus Iohannis revine pe prima poziție, potrivit unui sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbana si Regionala – CURS, pentru…

- "Stirea in sine, ca vom avea un prim-ministru femeie, va schimba putin imaginea Romaniei ca tara. Si atunci Cati (n.red. Ecaterina Andronescu) s-a retras din competitie, pentru ca in momentul in care se voteaza o femeie sa fie o majoritate zdrobitoare, Si a fost. Nu am mai vazut asa ceva, in conditiile…

- Social democratii au hotarat foarte repede pe cine vor propune pentru a prelua functia de premier. Europarlamentarul Viorica Dancila este varianta discutata si agreata de reprezentantii conducerii PSD pentru a-i lua locul lui Mihai Tudose. Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis a declarat ca miine asteapta…

- "Viorica Dancila este un parlamentar european de anvergura, cu expunere și experiența politica relevanta, atat extern, ca șefa a delegație romane de europarlamentari in S&D, cat și intern, ca președinta a organizației de femei a PSD. Romania are nevoie de un premier european, care sa readuca…

- Premierul Tudose a acuzat-o miercuri seara, in cadrul unei emisiuni, pe Carmen Dan ca l-a mințit cand i-a transmis ca Ionița a acceptat propunerea de a-l inlocui pe Bogdan Despescu in fruntea Poliției Romane. In aceasta seara, șefa de la Interne a prezentat un document prin care chestorul Alexandru…

- Ultima oara cand a aparut in public a fost cu ocazia participarii la inmormantarea Regelui Mihai I in Romania, pe 16 decembrie, iar acum fostul rege al Spaniei, Juan Carlos I, a participat alaturi de familie la Ziua Epifaniei. Pe 6 ianuarie familia regala a Spaniei s-a reunit pentru o sarbatoare importanta,…

- Federatia Sindicatelor Nationale ale Politistilor si Personalului Contractual din Romania, cea mai mare organizatie de profil, cu reprezentativitate in domeniul ordinii si sigurantei publice gestionate de catre Ministerul Afacerilor Interne, nu sustine proiectul de modificare a ordinului privind programul…

- MESAJE FACEBOOK ANUL NOU. Traim in era vitezei. Si, desi suntem inconjurati de tehnologii care ar trebui sa ne faca viata mai usoara, aproape niciodata nu avem timp pentru nimic. De cate ori nu ti s-a intamplat sa fii la munca si sa te sune partenerul, un prieten sau parintii si sa-i spui: "Nu pot sa…

- ”Eu nu am treaba cu ambasadele. Eu am transmis Ministerului Afacerilor Externe ceea ce este public - legile in romana si in engleza. Mai departe, corespondenta cu ambasadele, cu Bruxellesul si asa mai departe este treaba Ministerului de Externe. (...) Inteleg ca ei inca nu au primit. De ce sa persifleze…

- Catalin Ivan sustine ca initiativa unor parlamentari de la PSD referitor la abuzul in serviciu este „pura ticalosie” si afirma ca initiatorii unor astfel de provederi ar trebui sa-si piarda automat calitatea de membri de partid. „Va explic in cateva randuri de ce initiativa unor parlamentari este pura…

- "Eu va spun care este pucntul meu de vedere. Eu cred ca Romania ar trebui sa se gandeasca serios sa mute ambasada Romaniei din Israel in Ierusalim. Ar trebui sa ne gandim foarte serios. Sunt si chestiuni practice. Toate institutiile centrale ale Israelului sunt in Ierusalim si ambasadorii si personalul…

- 'Poate nu avem intotdeauna aceleasi opinii, dar suntem acolo pentru a dialoga si usa noastra, mai ales a Guvernului Romaniei, este total deschisa pentru un dialog cu privire la orice tip de reforma care are loc in tara', a spus Negrescu, care a aratat ca, in cazul Poloniei, este vorba de 'o serie…

- Liviu Plesoianu a drcis ca a venit timpul sa aiba o bogata corespondenta cu presedintele american Donald Trump. Pe care Plesoianu promite sa-l tina la curent cu ”personajele din Romania care injura copios”. Liviu Plesoianu este o prospatura politica adusa in Parlament de PSD. Daca despre activitatea…

- Subiectul care a tinut mediul de afaceri pe jar in ultimele luni pare ca se apropie de o finalitate. Caruselul TVA split a pornit cu aplicare universala, amenzi disproportionate si incalcarea legislatiei europene. Initiativele de temperare a acestor reglementari au tinut cateva luni, urmare…

- Liderul grupului Socialistilor si Democratilor din Parlamentul European, Gianni Pittella, a declarat ca Bulgaria, Romania si Croatia trebuie admise rapid in spatiul european de libera circulatie si a subliniat ca in Uniunea Europeana nu pot exista state de rangul doi si nu este cinstit ca aceste state…

- In urma dezbaterii care a avut loc azi in Parlamentul European de la #Strasbourg pe tema accederii Romaniei, Bulgariei și Croației in spațiul #Schengen, am depus o declarație scrisa in scopul susținerii dreptului neechivoc al țarii noastre de a face parte din acest sistem și de a sancționa amanarile…

- Comisia pentru Legile Justitiei se va reuni, miercuri, pentru a incepe dezbaterile privind propunerile de modificare si completare a Codului Penal si de Procedura Penala prin raportare la transpunerea Directivei PE referitoare la prezumtia de nevinovatie si la dreptul de a fi prezent la proces.…

- Discursul istoric al regelui Mihai I in Parlament: Nu putem avea viitor fara a respecta trecutul VIDEO 25 octombrie 2011 a fost momentul in care Regele Mihai I s-a adresat Parlamentului Romaniei. A fost un discurs istoric, in care Regele a vorbit despre valori fundamentale de la care un neam n-ar…

- Shaorma ar putea fi interzisa in Uniunea Europeana la inițiativa socialiștilor și verzilor din Parlamentul European. La fel s-ar putea intampla cu kebabul, daca solicitarile celor doua grupuri politice vor fi adoptate. In Uniunea Europeana se consuma zilnic 500 de tone de carne pentru shaorma și…

- Fostul ministru de Externe Andrei Marga a declarat in emisiunea Romania9 de la TVR 1, ca ambasadorul George Maior și ambasada Romaniei de la Washington sunt vinovații in cazul comunicatului transmis de Departamentul de Stat al SUA Parlamentului Romaniei."Funcționarii de la București și diaspora…

- La inițiativa socialiștilor și verzilor din Parlamentul European, shaorma ar putea fi interzisa in Uniunea Europeana. Aceeași soarta o va avea și kebabul, daca solicitarile celor doua grupuri politice vor fi adoptate. In Uniunea Europeana se consuma zilnic 500 de tone de carne pentru shaorma și kebab,…

- Parlamentarii din Opoziție se delimiteaza de mesajul lui Dragnea și Tariceanu adesat Departamentului de Stat al SUA: ”Nu in numele meu!”, a scris marți, pe Facebook, deputatul USR Cristian Ghinea, un mesaj similar fiind transmis și de senatorul PNl Florin Cițu. Ulterior, toți parlamentarii USR dar și…

- "Este o chestiune de perceptie, nu Klemm este personajul principal in aceasta actiune, ci acest comunicat extrem de bizar, care, din punctul meu de vedere, incalca toate uzantele specifice relatiilor dintre doua state, cu atat mai mult intre doua state partenere, asa cum sunt Romania si SUA. In ceea…

- „Draga Departament de Stat, Pentru ca te adresezi Parlamentului Romaniei, iti voi raspunde ca parlamentar al Romaniei. Inainte de toate, te informez ca, in Romania, «Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului roman si unica autoritate legiuitoare a tarii». Asa scrie intr-o carte…

- Stimați membri ai Parlamentului Romaniei, cei 99 de ani de la Marea Unire de la Alba Iulia ne gasesc impreuna: ardeleni, moldoveni, olteni, munteni, dobrogeni, crișeni și banațeni. Suntem un stat național, suveran, unitar, independent și indivizibil. Suntem in a trei republica, o democrație constituționala,…

- Șeful Asociației Producatorilor de Medicamente Generice, Laurențiu-Teodor Mihai, a fost numit președinte al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate de catre premierul Mihai Tudose. Decizia a fost publicata miercuri in Monitorul Oficial. Pe 1 septembrie, premierul Tudose a decis eliberarea lui Marian…

- Comisia Europeana sesizeaza Consiliul UE: Romania nu corecteaza deficitul bugetar Comisia Europeana a constatat ca Romania nu a adoptat masuri active pentru a corecta devierea semnificativa de la obiectivele bugetare pe termen mediu, astfel ca va cere Consiliului UE sa recomande din nou Bucurestiului…

- Comisia Europeana constata ca Romania nu corecteaza deficitul bugetar si sesizeaza Consiliul UE. "In cazul Romaniei, Comisia Europeana a stabilit ca nu a fost adoptata nicio actiune efectiva ca reactie la recomandarea facuta de Consiliul Uniunii Europene in iunie". In acest context, Comisia…

- Europarlamentarul Mircea Diaconu nu se aștepta ca Romania sa gazduiasca sediul Agentiei Europene a Medicamentului (EMA). Motivul? Țara noastra a fost reprezentata in Consiliu de catre ”oameni slabi”, ne-a declarat acesta. ”Eram foarte sigur ca așa va fi. Nu aveam nicio speranța, din pacate.…

- Pana la finele anului, va fi achiziționat primul sistem de tip Patriot, urmand ca in anul 2020, intreg sistemul de rachete sol-aer sa fie operațional. „Am primit scrisoarea de acceptare din partea Guvernului SUA pentru achiziționarea a șapte sisteme de tip Patriot, configurația 3 plus. La acestea…

- Parlamentarii europeni Ana Gomes si Catalin Ivan au trimis o scrisoare Comisarului european pentru justitie, consumatori si egalitate de gen, Vera Jourova, in care sesizeaza ca Romania nu a implementat Directiva a patra privind combaterea spalarii banilor, a carei termen de implementare limita era 26…

- „Nu este vorba despre comisia noastra de ancheta, ci vorbim despre un principiu, despre autoritatea si suveranitatea Parlamentului si despre faptul ca avem o decizie CCR fara echivoc. Legea spune ca ministrul Justitiei exercita controlul ierarhic asupra procurorilor. Totodata avem in legea 303 articolul…

- Stimați membri ai Parlamentului Romaniei, Se destrama manipularea! Nu cresc costurile firmelor, nu scad salariile. Modificarile Codului Fiscal, adoptate deja Guvern, sunt in beneficiul companiilor și angajaților. O prima recunoastere a venit de la o multinaționala – unul dintre cei mai mari angajatori…

- Fratele Angelei Similea a murit. Cauzele nu au fost dezvaluite de familie, iar artista a preferat sa pastreze tacerea cu privire la drama ei. Barbatul era mai mic decat interpreta. Angela Similea trece prin momente grele, dupa moartea fratelui sau. Aceasta refuza sa mai apara in public și nu vrea sa…

- A fost scandal la Comisia „Sufrageria”. Cezar Preda, cel care susținea ca cel mai probabil Laura Codruța Kovesi a fost sa manânce mici în sufrageria lui Oprea, a solicitat, marți, închiderea discuțiilor din aceasta comisie. „Nu mai avem ce audia si începem…

- Intr-o postare recenta pe contul personal de socializare, deputatul Liviu Plesoianu face o scurta radiografie a evenimentelor de aseara afirmand ca a fost un „mars politic” dar si faptul ca participantii nu ar fi stiut mare lucru despre modificarile legislative. Mai mult, deputatul subliniaza ca „ Nu…