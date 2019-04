Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a criticat dur demersul celor 12 ambasade ale unor state occidentale care au cerut Guvernului Romaniei sa nu adopte OUG pe Justitie. Dancila le-a cerut sa respecte Romania, asa cum si ambasadorii romani respecta tarile in care se afla, si a subliniat ca nu le permite…

- Ambasadele Belgiei, Canadei, Danemarcei, Elvetiei, Finlandei, Frantei, Germaniei, Luxemburgului, Olandei, Norvegiei, Suediei si SUA la Bucuresti au dat publicitatii, astazi, o declaratie comuna, in care fac...

- Ambasadele Austriei, Belgiei, Canadei, Danemarcei, Finlandei, Franței, Germaniei, Irlandei, Norvegiei, Olandei, Statelor Unite și Suediei au transmis, miercuri, un mesaj in care cer ca ordonanțele de urgența pentru modificarea legilor justiției sa fie oprite. ”Noi, parteneri internaționali și aliați…

- Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite la București, a donat carti Bibliotecii Judetene „Marin Preda“ din Alexandria, Teleorman. Cu aceasta ocazie, diplomatul a vorbit despre cat de importante sunt lectura și libertatea presei. De altfel, Klemm l-a citat pe presedintele american Thomas Jefferson: ”Acolo…

- Oficial german: „Kovesi este predestinata pentru funcția de procuror-șef european” Președintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Parlamentul Germaniei, Gunther Krichbaum, i-a solicitat ministrului roman de Justiție, Tudorel Toader, sa o sprijine pe Laura Codruța Kovesi pentru funcția de procuror-șef…

- "Andrei Caramitru se va implica in elaborarea programului de guvernare al USR și va coordona o serie de policy brief-uri pe care USR le va publica lunar in perioada viitoare. Primul policy brief intitulat ”USR repara dupa PSD” a fost lansat pe 17 ianuarie și face o analiza a economiei dupa doi ani…

- Președintele Senatului Romaniei, Calin Popescu-Tariceanu, a adresat o alocuțiune de salut in cadrul sesiunii inaugurale a Reuniunii președinților Conferinței organelor parlamentare specializate in afaceri comunitare și europene (COSAC), care are loc la București in perioada 20-21 ianuarie 2019. Reuniunea…

- Omul de afaceri vrea sa se rupa de țara natala, dar nu din motivele care-i imping pe cei mai mulți romani sa emigreze. "E prea multa mizerie, prea multa rautate", spune Cristi Borcea, care a mai dezvaluit pentru Libertatea ca a primit nenumarate oferte politice de cand a devenit celebru. Șoc adevarat:…