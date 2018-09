Pleșoianu, observație-cheie pentru Ponta Iata ce a scris Liviu Pleșoianu pe contul sau de socializare: "Ponta 1 și Ponta 2... Victor PONTA, pe rit vechi, 2017: "Singurii care mai conteaza acum pentru noi, apropiați de noi și care se bat pentru niște lucruri care ne privesc și pe noi, sunt țarile din Grupul de la Vișegrad, vecinii noștri — Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria. Noi, in loc sa fim alaturi de ei pentru interesul nostru, suntem cumva așa... cu Germania, cu Bruxelles, pentru niște lucruri care ne vor dezavantaja, nu ne vor primi nici in Euro, nici in Schengen, ne vor taia din fonduri europene și nici nu ne vor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

