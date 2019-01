„Trebuia oprit de multa vreme... Am cerut suspendarea Insului Bizar inca din decembrie 2016! Cand un Președinte ajunge sa suspende țara, Parlamentul are OBLIGAȚIA de a-l suspenda pe el, dincolo de orice calcule electorale!”, a scris, in miez de noapte, Liviu Pleșoianu pe rețeaua de socializare Facebook.

„Voi face tot ce ține de mine pentru ca Romania sa scape din tentaculele caracatiței ce o sugruma. Daca nu voi reuși sa-mi conving colegii ca Werner trebuie suspendat, ramane doar sa apelez la dumneavoastra pentru a-l trimite impreuna acasa la sfarșitul acestui an”, a continuat aceasta.