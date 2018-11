Pleșoianu, mesaj direct pentru Tăriceanu: ...Doamne ferește! „RECURS in interesul LOGICII: Daca nu vreți in ruptul capului amnistie și grațiere in Romania pe motiv ca s-ar interpreta ca ar funcționa in interesul dumneavoastra personal, atunci, pe cale de consecința LOGICA, rezulta ca nu veți dori in ruptul capului nici sa fie respinsa de catre Senat cererea de incuviințare a urmaririi penale care va privește direct. Ziceați așa acum cateva zile, la TVR: „Eu nu pot sa fiu de acord cu ideea ca deciziile politice la care am un rol important sunt decizii care ar putea sa ma favorizeze in așa fel incat sa-mi creeze o vulnerabilitate in spațiul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

