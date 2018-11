Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor, for decizional, a adoptat miercuri proiectul de Lege offshore cu 170 de voturi pentru, 3 impotriva si o abtinere. Actul normativ va merge, spre promulgare, la presedintele Klaus Iohannis, cel care a retrimis proiectul de lege in Parlament la inceputul lunii august 2018.…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Este o știre de Breaking News. Atat pentru Romania, cat și pentru Europa și alte state interesate ale lumii. In scurt timp va fi inițiata procedura de dizolvare a Forumului Democratic al Germanilor din Romania. O procedura aparent excesiva. Chiar scandaloasa. In același…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu lanseaza un atac violent la adresa lui Klaus Iohannis, dupa reacția ironica a acestuia de vineri, cand a fost intrebat daca se teme de suspendarea cu care il amenința liderul PSD, Liviu Dragnea. „Președintele TraLaLa zice ca "HaHaHa"... Acest ipochimen…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu a vorbit in emisiunea „Subiectiv” despre plangerea penala pe care a depus-o impotriva președintelui Klaus Iohannis. Va fi tras la raspundere in momentul in care nu va mai ben...

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu anunța, pe Facebook, ca a depus o plangere penala contra președintelui Klaus Iohannis pentru incitare la ura sau discriminare ”impotriva unei categorii de cetațeni ai Romaniei, membri, simpatizanți sau alegatori ai Partidului Social Democrat (PSD)”.

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu a anuntat, pe Facebook, ca a depus o plângere penala împotriva presedintelui Klaus Iohannis pentru sâvârsirea infractiunii de incitare la ura si discriminare &"împotriva

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu a lansat o campanie prin care le cere romanilor sa treaca peste rivalitațile politice exprimate cu patos și sa revina la o atmosfera de concordie, chiar daca au opinii diferite. In cadrul aceluiași mesaj, Pleșoianu ii ataca pe cei de la PNL, USR și președintele Klaus…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, a lansat o campanie prin care le cere romanilor sa treaca peste rivalitațile politice exprimate cu patos și sa revina la o atmosfera de concordie, chiar daca au opinii diferite. In cadrul aceluiași mesaj, Pleșoianu ii ataca pe cei de la PNL, USR și președintele Klaus…