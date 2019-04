Pleșoianu, ipostaza în care nu va fi văzut niciodată: Un lucru e sigur! „Cand vad diverși politicieni romani zambind cu gura pana la urechi in poze cu oficiali straini care raman sobri, realizez in ce hal a ajuns țara noastra. Daca tot ce facem e sa ne schimbam stapanii la fiecare noua runda, atunci nu ne va fi niciodata bine. Pentru ca nu vom fi niciodata noi... Un lucru e sigur - pe mine nu ma veți vedea niciodata intr-o astfel de ipostaza umilitoare, pentru mine și pentru țara mea. Nu am nevoie decat de susținerea celor pe care și eu ii susțin - susținerea oamenilor liberi! Fie sa FIM!”, a scris, joi seara, Liviu Pleșoianu pe contul sau de Facebook. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

