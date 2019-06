Pleșoianu, după ce Rareș B. a vorbit la Antena 3: Pe bune? Ce ziceai în 2017 „Rareș Bogdan a afirmat la Antena 3 ca el n-a spus niciodata nimic rau despre votanții PSD. ...Pe bune? Ia sa ascultam ce ziceai in 2017: Radeam azi... voi n-aveți cum, ma, sa scoateți un milion de oameni in strada. Și sa vreți, nu puteți. PENTRU CA TREBUIE SA FOLOSIȚI SCAUNE CU ROTILE!”, a scris Liviu Pleșoianu pe contul sau de Facebook, dupa intervenția lui Rareș Bogdan de la Antena 3. Amintim ca Rareș Bogdan a explicat, luni, 17 iunie, la „Sinteza zilei” de la Antena 3, ce șanse are moțiunea de cenzura și care este planul PNL pentru urmatoarea perioada. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

