Liviu Pleșoianu nu are susținerea necesara pentru a intra in cursa pentru șefia PSD - surse

Deputatul PSD Liviu Pleșoianu nu are susținerea necesara pentru a intra in alegerile pentru funcția de președinte al PSD care vor avea loc sambata la congresul partidului, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse social-democrate. Acesta are nevoie de susținerea unei organizații PSD.

