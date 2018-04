Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD, Liviu Plesoianu, a solicitat, luni, desecretizarea urgenta a tuturor protocoalelor incheiate intre Parchetul General si DNA, cu SRI, SIE, BNR, precum si alte institutii, protocoale mentionate in raportul elaborat de CSAT in anul 2005.

- Desecretizarea protocolului dintre Serviciul Roman de Informatii (SRI) si Parchetul general a starnit un imens scandal. Antena 3 a lansat o serie de intrebari legate de protocol. Sunt aceste documente falsificate? Lipsesc informații esențiale?Citește și: O vedeta va parasi pupitrul Știrilor…

- Catre Ministerul Public Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie Domnului Augustin Lazar Procurorul General al Romaniei Domnule Procuror General, Asociatia 21 Decembrie 1989 si membrii sai, solicita Ministerului Public, Procurorului General al Romaniei si Directorului SRI eliberarea…

- Presedintele UNJR, judecatorul Dana Girbovan, a spus ca protocolul incheiat intre Parchetul General si SRI, desecretizat vineri, incalca normele constitutionale de baza si ca aspectele prevazute in acest document sunt „cutremuratoare”, aspect constatat chiar si de cei fara studii juridice, scrie flux24.ro…

- Presedintele Senatului si lider al ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat, vineri, la Arad, ca saluta decizia SRI de a desecretiza protocoalele de colaborare cu Parchetul General. "Stiam de ieri ca astazi urmeaza sa se faca desecretizarea simultana de catre SRI si de catre Parchetul General a protocoalelor,…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu vine cu o ATENTIONARE in care arata explicit unde este cheia din acest protocol si cine trebuie sa raspunda pentru aceste acte care incalca legile unui stat de drept.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a comentat, vineri, desecretizarea protocolului dintre SRI si Parchetul General, declarand ca „lucrurile trebuie duse pana la capat” pentru ca ar fi existat o „fratie nesanatoasa care a functionat importiva principiilor general acceptate de functionare…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a venit cu o replica fulger la desecretizarea protocolului dintre SRI si Parchetul General. Ministrul sustine ca apreciaza demersul si ca adevarul trebuie sa iasa la iveala.Citeste si: S-A AFLAT! Pensii FABULOASE pentru fostii ofiteri din SRI: Sute de MILIOANE,…

- Presedintele Uniunii Salvati Romania (USR), deputatul Dan Barna, considera desecretizarea protocoalelor dintre SRI si Parchet drept "un demers firesc si normal intr-un stat democratic", informeaza agerpres.ro. "Este un lucru de normalitate institutionala. In momentul in care s-au analizat protocoalele…

- Aflat in Timis, liderul ALDE a facut referire la anuntata desecretizare a protocolului dintre Serviciul Roman de Informatii si Parchetul General. Pana sa se afle ca SRI-ul a publicat, pe site, protocolul de cooperare semnat in 2009, in vremea cand SRI-ul era condus de George Maior, iar Parchetul General…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, face o serie de conexiuni extrem de interesante in scandalul legat de Facebook și Cambridge Analytica. Pleșoianu susține ca totul este un joc la un nivel foarte inalt, cu ramificații extrem de ciudate și jocuri financiare cu mize uriașe.”5 informații foarte…

- Rasturnare de situație in scandalul protocoalelor! Claudiu Manda, președintele Comisiei de Control a SRI din Parlament, a anunțat ca a discutat cu șeful SRI, Eduard Hellvig, despre desecretizarea protocoalelor incheiate de Serviciu. SRI a anunțat ca e de acord cu desecretizarea acestora, insa Parchetele…

- Claudiu Manda, seful Comisiei de Control SRI, a declarat marti ca a discutat din nou cu seful Serviciului Român de Informatii, care este de acord cu desecretizarea protocolului încheiat de SRI cu Parchetul General, dar ca trebuie sa existe un accept si din

- Deputatul PSD, Andreea Cosma, este in culmea fericirii dupa ce atat fratele, cat si tatal ei au scapat, pentru moment de inchisoare. Intr-o interventie la Antena 3, politicianul a avut o prima reactie dupa ce Inalta Curte a decis rejudecarea dosarului.Citeste si: OFICIAL - Propunerile pentru…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, miercuri, ca a primit de la Ministerul Public protocoalele incheiate cu SRI si ca va fi parcursa procedura legala de desecretizare a documentelor."Am primit protocoalele de la Parchetul General. Am apreciat faptul ca dupa ce am cerut public…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, miercuri, ca a primit protocoalele incheiate cu SRI de la Parchetul General, sustinand ca va fi parcursa procedura legala de desecretizare a respectivelor documente.

- Procurorul general Augustin Lazar a declarat, marti, cu privire la solicitarea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de a desecretiza protocoalele incheiate intre structurile de Parchet si Serviciul Roman de Informatii, ca Ministerul Public va face mai intai o analiza de legalitate, urmand apoi…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat, marti, la CSM, ca desecretizarea protocoalelor este o decizie importanta care presupune o analiza temeinica. Precizarea, dupa ce ministrul Justitiei a cerut desecretizarea acordurilor incheiate de parchete cu SRI.

- Protocoale secrete incheiate intre Ministerul Public, prin DNA si DIICOT si SRI vor fi facute, in curand, publice. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i-a cerut, luni, oficial, procurorului general Augustin Lazar inceperea procedurii legale de desecretizare. Specialistii atrag atentia ca decretizarea…

- Codrin Ștefanescu susține ca desecretizarea protocoalelor dintre SRI și instituțiile de forța va reseta intregul Sistem din Romania. Codrin Ștefanescu considera ca odata desecretizate protocoalele va fi un adevarat cutremur pe scena politica, dar și in zona justiției și mass-media. Citește…

- Directorul Serviciului Roman de Informatii, Eduard Hellvig, si-a exprimat disponibilitatea pentru desecretizarea, in perioada urmatoare, a protocolului dintre SRI si Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Anunțul a fost facut luni de presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul…

- Serviciul Roman de Informatii (SRI) vrea desecretizarea protocolului cu Parchetul General, a anuntat, luni, Claudiu Manda, seful Comisiei SRI. Potrivit lui Manda, inainte de desecretizare, directorul SRI, Eduard Hellvig, va veni in fața Comisiei pentru controlul activitații SRI sau va exista o discuție…

- Serviciul Roman de Informatii vrea desecretizarea protocolului cu Parchetul General, a anuntat, luni, Claudiu Manda, seful Comisiei SRI, acesta anuntand ca directorul Serviciului, Eduard Hellvig, va veni in Comisia de Control inainte de desecretizare.

- Tudorel Toader, ministrul Justitiei, a cerut luni Ministerului Public desecretizarea protocoalelor cu Serviciul Roman de Informatii (SRI). Anuntul a fost facut de Tudorel Toader vineri seara, dupa ce premierul Viorica Dancila a cerut desecretizarea protocolalelor incheiate intre SRI si alte institutii…

- La doar cateva zile de cand premierul solicita desecretizarea protocoalelor incheiate intre Serviciul Roman de Informatii si alte institutii ale statului, s-a aflat ca ministrul Justitiei formuleaza o solicitare in acest sens, adresata procurorului general Lazar, vizand concret desecretizarea protocoalelor…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a transmis, luni, catre Parchetul General, o cerere de desecretizare a protocoalelor incheiate cu Serviciul Roman de Informatii (SRI), precum si informatii despre existenta acestora. Anunțul a fost facut de Ministerul Justiției intr-un comunicat de presa. “In data…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a transmis, luni, catre Parchetul General, o cerere de desecretizare a protocoalelor incheiate cu Serviciul Roman de Informatii, precum si informatii despre existenta acestora.

- Ministrul Justitiei ar urma sa ceara luni Ministerului Public - DNA desecretizarea protocoalelor cu Serviciul Roman de Informatii (SRI). Anuntul a fost facut de Tudorel Toader vineri seara, dupa ce premierul Viorica Dancila a cerut desecretizarea protocolalelor incheiate intre SRI si alte institutii…

- Traian Basescu solicita desecretizarera protocoalelor semnate de SRI, considerand ca avand in vedere presiunea publica, trebuie asumat acest risc. Senatorul PMP Traian Basescu considera ca protocoalele semnate de SRI trebuiesc desecretizate, data fiind presiunea publica, precizand ca CSAT nu are ce…

- Șeful Comisiei de Control al SRI, Claudiu Manda, a reacționat la solicitarea Guvernului Dancila, precizand intr-o intervenție telefonica la Antena 3 ca desecretizarea protocolului dintre SRI și Ministerul Public „se poate face și in doua zile”. „In primul rand, aș dori sa precizez ca este…

- Premierul Viorica Dancila solicita desecretizarea protocolalelor incheiate intre SRI și alte instituții ale statului, anunța Guvernul. „Avand in vedere interesul public privind clarificarea unor chestiuni extrem de importante pentru funcționarea Romaniei ca stat democratic in care funcționeaza separația…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat sambata-seara ca desecretizarea protocoalelor incheiate de DNA trebuie facuta "cat mai rapid", adaugand ca atitudinea pe care au exprimat-o in acest sens prim-ministrul si ministrul Justitiei este una "foarte sanatoasa si corecta din punct…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, cere desecretizarea protocoalelor incheiate intre SRI si alte institutii ale statului. Ministrul Justiției pluseaza: chiar el o sa ceara luni DNA desecretizarea protocoalelor cu SRI.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat vineri ca, in cazul in care premierul Viorica Dancila nu va cere desecretizarea protocoalelor intre SRI si alte institutii ale statului, atunci va solicita el Ministerului Public si DNA desecretizarea protocoalelor, luni, la prima ora.

- Premierul Viorica Dancila solicita desecretizarea protocolalelor incheiate intre SRI si alte institutii ale statului, „avand in vedere interesul public privind clarificarea unor chestiuni extrem de importante pentru functionarea Romaniei ca stat democratic in care functioneaza separatia puterilor in…

- Prim-ministrul Viorica Dancila solicita public desecretizarea protocolalelor incheiate intre SRI si alte institutii ale statului. Tudorel Toader a reacționat și a anunțat ca va cere și desecretizarea protocoalelor dintre SRI și DNA.”Inseamna inca un pas spre normalitate, reglarea raporturilui…

- Solicitarea premierului Viorica Dancila vine in contextul in care Președinția a informat, vineri, ca CSAT (Consiliul Suprem de Aparare a Tarii) nu a aprobat, prin hotarari, incheierea unor protocoale intre Serviciul Roman de Informatii si Directia Nationala Anticoruptie

- Liviu Pleșoianu a transmis un mesaj cu subințeles pe pagina sa de Facebook. Deputatul acuza ca se vrea scoaterea sa din joc, cu trimitere la colegii sai din PSD. Pleșoianu a publicat mesajul la sfarșitul Congresului PSD, intr-o postare foarte interesanta pe contul sau de Facebook.Citește și:…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, reacționeaza dupa schimbul de replici dintre Liviu Dragnea și Codrin Ștefanescu, spunand intr-o postare pe Facebook ca are o „senzație de rau organic” și „o senzație de dezgust”.„Am urmarit chiar acum cateva clipe diverse declarații ale unor lideri PSD. Am reținut,…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoanu a lansat un atac la adresa lui Liviu Dragnea, pe care il combate cu propriile sale declarații. „PROBA audio-video a caracterului #INFECT al distinsului Ludovic Orban Ludovic Orban, 2013: „Propunerea Codruței Kovesi echivaleaza cu o #TRADARE de neacceptat…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, este vazut de unii dintre liderii PSD drept un om care ar fi indicat sa faca parte din viitoarea conducere a PSD și i se cere o candidatura la Congresul PSD. Pleșoianu lanseaza un avertisment catre Liviu Dragnea și liderii PSD și le spune ca daca va decide sa candideze…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, un critic vehement al Laurei Codruța Kovesi, are un ultim mesaj pentru ministrul Justiției, Tudorel Toader, in ziua cand acesta urmeaza sa prezinte, la ora 18.00, Raportul privind activitatea manageriala la DNA.„Tot ce era de demonstrat a fost demonstrat. Pentru…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu a declarat ca se bucura ca la protestul de la Cotroceni sunt din ce in ce mai mulți oameni, deși ”propaganda spune altceva”. El a mai declarat ca vestea buna este ca ”vom fi din ce in ce mai mulți” iar ”cei care vor sa ne ignore” nu o vor mai putea face. „Domnul…

- Deputatul PSD, Liviu Plesoianu, i-a transmis un mesaj ministrului Justitiei, Tudorel Toader, printr-o scrisoare deschisa publicata pe pagina sa de Facebook, in care ii transmite ca a pierdut sansa de a fi un erou odata cu refuzul cererii de revocare din functie a sefei DNA, Laura Codruta...

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, a reacționat dur dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, nu a fost lasat sa ia cuvantul miercuri in Parlamentului European pe modificarile aduse la legile justiției. „Este o execuție”, a tunat deputatul PSD, la Antena3. „Pe de alta parte, raman la…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu a adresat o scrisoare deschisa membrilor Parlamentului European, solicitandu-le sa reactioneze fata de pozitiile europarlamentarilor Monica Macovei si Sven Giegold pe motiv ca acestia "au incalcat fatis" Directiva UE referitoare la prezumtia de nevinovatie. …

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu a precizat, marti, ca va solicita ca, dupa adoptarea noii legi a comisiilor de ancheta, sa se infiinteze o noua comisie care sa investigheze implicarea serviciilor in viata politica si juridica din Romania.

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu a reacționat dupa demisia lui Mihai Tudose, amintind de faptul ca nu a votat acest Executiv. ”Sunt PERFECT împacat cu mine însumi! În data de 26 iunie, spuneam ca NU voi vota un Guvern PSD cu Mihai Tudose premier! Și NU l-am votat! ...Unii…

- Un membru al partidului de la guvernare spune ca nu va fi oprit de nimic sa candideze la urmatoarele alegeri prezidențiale din 2019. Deputatul PSD din București, Liviu Pleșoianu, a scris miercuri pe pagina sa personala de Facebook un mesaj prin care se dezice de poziția exprimata de președintele partidului,…

- Liviu Pleșoianu, deputat PSD, a anunțat pe Facebook ca va candida, cu sau fara susținerea partidului din care face parte, la alegerile prezidențiale din 2019. Deputatul spune ca a decis sa candideze dupa ce a vazut evoluțiile de pe scena politica din ultimii doi ani și pentru ca dorește sa lupte impotriva…