Pleșoianu, atac furibund la Timmermans: Îl detest sincer! "Nici macar cand am febra nu pot ajunge sa halucinez precum precarul asta care are impresia ca funcția de Prim-vicepreședinte al Comisiei Europene il transforma automat intr-un zeu olimpian. Am mai spus-o și o repet – nu ma numar printre cei care, pentru a-și face realitatea mai suportabila, iși injecteaza in vene lumi virtuale. Ca atare, dupa ce l-am urmarit iarași elucubrand pe Timmermans, declar ca raman la aceeași parere mai veche in ce-l privește: il detest sincer! Atitudinile fața de Romania, Ungaria și Polonia ale fostului ministru de Externe olandez sunt NEDEMOCRATICE, AROGANTE… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Este pacat ca Romania a ajuns sa fie criticata la scena deschisa pe plan european din cauza politicii iresponsabile și obtuze a lui Liviu Dragnea. Iar politicieni precum Manfred Weber (liderul popularilor europeni și candidat la președinția Comisiei Europene in 2019) iși fac campanie electorala…

- Manfred Weber susține ca este ”extrem de ingrijorat cu privire la situația din Romania. Am intrebat-o pe premierul Viorica Dancila despre corupție și independența statului de drept. Nu vom negocia statul de drept” punand hashtagul #BetterEurope, adica o Europa mai buna. Mai mult, oficialul…

- Spectacole de teatru, filme, concerte, intalniri cu scriitori, expozitii, conferinte si dezbateri vor avea loc la Festivalul Capitalelor Natiunilor Centenare, care se va desfasura de luni pana pe 17 septembrie, informeaza Agerpres. La evenimentul in care zece tari europene sarbatoresc, in 2018,…

- Ministrul de externe Teodor Meleșcanu a reacționat joi fața de acuzațiile comisarului european Gunther Oettinger potrivit carora Romania, alaturi de Polonia, Ungaria și Italia vor sa slabeasca Uniunea Europeana, transmițand ca astfel de afirmații nu au acoperire in realitate. Meleșcanu a adaugat ca…

- Teodor Meleșcanu a criticat pe Facebook declarațiile facut de comisarul Gunther Oettinger. Membrul executivului european a sugerat ca țari precum Polonia, Romania, Ungaria și Italia incearca slabirea coeziunii țarilor UE. Meleșcanu il contrazice și subliniaza faptul ca țara noastra a dovedit in repetate…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat, miercuri seara, dupa ce Comisarul european pentru Buget Gunther Oettinger a sugerat ca Romania, Ungaria, Polonia si Italia doresc slabirea proiectului european, ca ”Romania a fost si ramane unul dintre cele mai pro-europene state din Uniunea…

- Coliderii Grupului Verzilor/Alianta Libera Europeana din Parlamentul European solicita Comisiei Europene sa lanseze mecanismul privind statul de drept, instituit impotriva Poloniei si care se afla in prezent in dezbatere pentru Ungaria, informeaza vineri The Guardian. Comisia Europeana a activat anul…

- In conditiile in care steagul UE flutura in berna in Estul Europei, cu tari precum Ungaria, Polonia, Cehia si Slovacia decise sa ridice o noua Cortina de Fier in interiorul Uniunii Europene, Bruxellesul priveste catre ultimii intrati, Romania si Bulgaria, state care aspira ca impartirea cartilor…