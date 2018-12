Pleșoianu, anunț surprinzător, în Ajun de Crăciun: Am o veste bună pentru #rezist Potrivit proiectului de lege, o asociație va putea fi dizolvata la cerere, prin hotarare judecatoreasca, daca este considerata a fi succesoare a unei organizații naziste sau care acționeaza in sensul schimbarii prin violența a regimului constituțional. Liviu Pleșoianu, prezent prin legatura telefonica, la Antena 3, a marturisit ca are o veste buna pentru organizația #rezist. ''Am privit cu foarte mult interes cum s-a propagat știrea cu referire la acest proiect de lege, intr-o anumita zona a presei, și am ințeles de acolo ca eu aș dori sa inchid organizațiile #rezist. Pe mine… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se va raci in perioada urmatoare in majoritatea regiunilor, cele mai reci zile si nopti fiind de Craciun, dar si in prima saptamana din luna ianuarie 2019, in timp ce la capitolul precipitatiilor ac...

- Copiii isi pierd interesul dupa cel de-al treilea cadou, devenind mai interesati de actiunea de a desface ambalajul, decat de ce se afla inauntru. Entuziasmul lor va fi invers proportional cu numarul de jucarii primite, scrie libertatea.ro.

- „Pentru ca are mari așteptari livrate de domnul Juncker - știți ca o sa fie un mare eveniment la Sibiu - , eu l-aș suspenda inainte de asta”, a declarat Liviu Pleșoianu, vineri dupa-amiaza, in cadrul emisiunii „Esențial” de la Antena 3. Actualizare...

- Pro TV a cerut ajutor de stat din partea Guvernului de peste 1 milion de euro pentru episodul de Craciun al serialului ”Las Fierbinti” si pentru sezonul din toamna anului viitor, al 15-lea, al productiei, potrivit Profit.ro.Cererea pentru bani de la buget se adauga…

- Liviu Pleșoianu și-a exprimat poziția pe una dintre cele mai fierbinți teme ale momentului care a incins spiritele intre mai mulți reprezentanți PSD și europarlamentarul Corina Crețu. Dupa ultimul schimb de atacuri intre Codrin Ștefanescu și Corina Crețu pe tema banilor pe care ar trebui sa fie construite…

- Toate mitingurile și adunarile publice trebuie declarate - este decizia pe care magistrații de la ICCJ au luat-o astazi. Decizia vine dupa ce ICCJ a fost sesizata de Curtea de Apel din București, anunța Antena3.- in curs de actualizare

- Elena Udrea a facut o solicitare pentru avocat din oficiu, pentru a fi aparata in fața instanței din Costa Rica. Cererea a fost facuta in data de 3 octombrie, adica in ziua in care a fost reținuta de agenții Interpol pe strada, conform Antena 3 . „Aceasta cerere ar insemna ca Elena Udrea nu are suficienți…