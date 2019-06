Pleșoianu a reacționat după ce Rareș Bogdan a vorbit de Barna și Iohannis „Amenințarea lui Rareș Bogdan la adresa USR și a președintelui acestui partid mi se pare extrem de grava, oricat de mult m-aș bate eu cu USR-ul! Asta nu e politica, e deja ceva extrem de grav! Am viziuni diametral opuse despre aproape orice cu cei de la USR, dar mi se pare foarte important ca astfel de derapaje sa fie sancționate, indiferent impotriva cui sunt indreptate! Rareș Bogdan ("number one", cum il alinta Iohannis) amenința pe fața, in "prime time", USR: "Domnul Barna e din Sibiu. Il știe foarte bine pe Iohannis. Știe ca Iohannis UITA GREU! E o persoana care pricepe extrem… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rareș Bogdan a spus vineri seara la Romania TV ca se indoiește ca Dan Barna i-a spus lui Klaus Iohannis la Cotroceni ca USR nu-l va sustine in primul tur al alegerilor prezidentiale.„Faptul ca domnul Barna anunța ca nu il susține pe domnul Iohannis nu incurca cu nimic lucrurile. Dar permiteți-mi…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu i-a adresa luni, pe pagina sa de Facebook, o intrebare lui Rareș Bogdan, candidatul care deschide lista PNL la europarlamentare, legata de relația Romaniei cu Germania.Citește și: Inchisoare cu EXECUTARE pentru Sorin Oprescu„In 2013, la televizor, Rareș Bogdan…

- Cateva sute de oameni protesteaza la Iași, langa gardurile montate in Piața Unirii, unde va avea loc un miting PSD, impotriva social-democraților, scandand „PSD, ciuma roșie”, scrie ziaruldeiasi.ro. In zona se afla mulți jandarmi. In afara jandarmilor ieșeni au mai fost aduși, potrivit publicației ieșene,…

- Presedintele Senatului, liderul ALDE Calin Popescu-Tariceanu, a facut, joi, de Ziua Europei, un apel ca disputele interne sa fie lasate pentru o zi in plan secundar, in asa fel incat Summitul de la Sibiu sa fie pentru Romania o reusita. El a transmis mesajul prin intermediul Facebook, printr-un clip…

- "Președintele Klaus #Iohannis lovește din nou Dupa ce ne-a fiert doi ani și mai bine cu al sau referendum pe justiție, azi ne-a venit "lumina" de la Ierusalimul cotrocenist. Din pacate, nu ne lumineaza deloc, mai degraba ne intuneca deplin. Sunt intrebari care produc mai degraba alte…

- ”N-am zabovit decat vreo 3 minute la transmisia de la mitingul PSD de la Craiova. Și, pentru ca nu aveam ochelarii pe nas, poate cineva sa-mi spuna daca a numarat cate pancarte cu injuraturi la adresa lui Iohannis, sau Cioloș, sau macar Orban, cate desene vulgare și cate papuși spanzurate erau pe-acolo?…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu a postat, luni, pe Facebook, un pasaj dintr-un editorial publicat de Rareș Bogdan in 2012 in care actualul cap de lista PNL la europarlamentare vorbea despre „corupția” unor PDL-iști printre care Mircea Hava, actualmente locul 2 de pe lista liberalilor la alegerile din…

- ''Am urmarit discursul de astazi al noului Președinte -- pardon! -- Spitzenkandidat al PNL. Se desprind trei cuvinte cheie: „lupta," „unitate", „maturitate". In continuare nu disting o viziune pentru viitor in afara de heirupul nouazecist de tip #saidamjos. Dar e un pas inainte fața de discursul…