- Matteo Renzi, care a condus Italia din februarie 2014 pana in decembrie 2016, a apreciat ca ''ar fi o prostie sa se mearga la vot chiar acum'', in toamna, asa cum a cerut liderul Ligii (extrema dreapta), Matteo Salvini, zguduind joi coalitia formata in urma cu 14 luni cu Miscarea 5 Stele (M5S). ''Sunt…

- Formatiunea de extrema dreapta Liga, care guverneaza in coalitie cu Miscarea de 5 Stele (M5S), a depus vineri o motiune de cenzura impotriva guvernului condus de premierul Giuseppe Conte, care nu apartine niciunui partid, dar este apropiat de M5S. Liderul Ligii, Matteo Salvini, vicepremier…

- Premierul italian Giuseppe Conte a declarat joi ca liderul Liga, de extrema dreapta, Matteo Salvini, trebuie sa le explice italienilor de ce doreste prabusirea coalitiei de la guvernare, relateaza Reuters. Salvini, care este vicepremier si ministru de interne, a spus mai devreme ca coalitia cu Miscarea…

- Matteo Salvini, omul forte al guvernului italian și liderul Ligii, a cerut joi alegeri anticipate cât mai "rapide" posibil, decretând destramarea coaliției aflate la guvernare, scrie AFP."Sa mergem cât mai rapid la Parlament pentru a lua act ca nu mai exista…

- 'Vom vedea pana la sfarsitul lui iunie', a declarat Salvini, intr-un interviu pentru cotidianul Corriere della Sera. Guvernul populist italian a fost zguduit de dispute permanente intre cei doi parteneri de coalitie, Liga si Miscarea 5 Stele (M5S, antisistem). Desi se astepta ca disputele…

- Premierul italian, Giuseppe Conte, a amenințat luni ca demisioneaza, spunându-le celor doi parteneri de coaliție ori sa puna capat certurilor constante ori sa caute oganizarea unor noi alegeri, relateaza Reuters. Conte a ținut o conferința de presa pentru a da un ultimatum dupa luni de cearta…

- Prim-ministrul italian, Giuseppe Conte, le va prezenta luni un ultimatum partidelor coalitiei de guvernare, Liga (extrema dreapta) si Miscarea 5 Stele (M5S, antisistem), amenintand ca va demisiona daca acestea nu vor pune capat divergentelor si nu vor accelera actiunea guvernamentala, transmite Reuters,…

- Guvernul italian merge mai departe, fara remaniere sau schimbare de majoritate, a promis luni Matteo Salvini, al carui partid de extrema dreapta a castigat alegerile europene de duminica, relateaza AFP. "Aliatii mei in guvern sunt prietenii mei", a afirmat in fata presei Salvini, vicepremier…