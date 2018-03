Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PNL, Daniel Zamfir, a depus un proiect de lege la Camera Deputatiilor prin care doreste modificarea Legii 312 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), astfel incat sa fie anulate alineatele din lege care ii exonereaza de raspundere civila sau penala pe membrii Consiliului de Administratie.

- Senatorul PNL Daniel Zamfir, inițiator al proiectelor de lege privind plafonarea dobanzilor sau ”darea in plata” este in razboi cu BNR. Acesta a depus in Parlament un proiect de eliminare a imunitații membrilor Consiliului de Administrație al BNR. Parlamentarul spune ca este vorba despre acele articole…

- Fostul atacant dinamovist a ales sa paraseasca banca tehnica a echipei din Stefan cel Mare, unde ocupa functia de director sportiv, pentru o pozitie de conducere in cadrul clubului. Ca director general, Ionel Danciulescu va conduce intreaga activitate sportiva a clubului. "Este o noua provocare…

- Ionel Danciulescu este, incepand de miercuri, noul director general al FC Dinamo Bucuresti. Fostul atacant dinamovist a ales sa paraseasca banca tehnica a echipei din Stefan cel Mare, unde ocupa functia de director sportiv, pentru o pozitie de conducere in cadrul clubului. Ca director general, Ionel…

- "Indragitul regizor artistic Vasile Manta s-a stins din viata la putin timp dupa ce a implinit 68 de ani. Cu o impresionanta activitate inceputa inca de la varsta de 9 ani, Vasile Manta si-a dedicat intreaga viata teatrului radiofonic, peste 4 decenii fiind pe rand interpret, regizor tehnic, realizator,…

- Dupa cum am anuntat inca din data de 20 februarie, Aeroportul Arad a scos la concurs doua functii de conducere. Una nou-infiintata, respectiv cea de director operational, si inca una, cea mai importanta functie, cea de director general. Prima dintre ele a fost ocupata de Teodor Bondor, fost angajat…

- Din patru vizati, Aeroportul s-a ales doar cu doi directori, in urma unui concurs cu probe descrise drept „complicate". Fara sa prezinte punctajele si castigatorii, Catalin Bulgariu, membru si purtator de cuvant al Consiliului de Administratie al Aeroportului a inceput cu explicatii privind modul in…

- Actionarii Chimcomplex Borzesti (CHOB), combinat chimic controlat indirect de omul de afaceri Stefan Vuza prin A2Impex, au aprobat in sedinta din 12 martie majorarea indemnizatiei presedintelui consiliului de administratie cu 38% la 8.000 de euro net lunar. “Se aproba majorarea…

- La Guvern a avut loc luni o conferința de presa in care s-a vorbit despre stadiul lucrarilor de modernizare și construcție a celor patru stadioane bucureștene in vederea Campionatului European din 2020. Au fost prezenți Ioana Bran, noul Ministru al Sportului, Gica Popescu, unul dintre consilierii ministrului,…

- De aproximativ 150 de ori pe zi, camioanele companiei Lakeland Dairies traverseaza granița irlandeza, pentru a se aproviziona cu materie prima. Și oricat de bun ar fi acordul comercial pe care Marea Britanie il va negocia cu UE, companiile se tem ca afacerile lor vor incetini dupa Brexit, scrie Bloomberg.…

- Dupa aproape doua luni de la publicarea anuntului de recrutare a noii conduceri executive a Regiei Autonome Aeroportul Iasi, selectia candidatilor s-a incheiat. Au mai ramas de rezolvat eventualele contestatii, iar comisia de selectie - alcatuita din membri ai Consiliului de Administratie si reprezentantii…

- Astazi 7 martie 2018, incepand cu ora 10:00 are loc Adunarea Generala a Actionarilor pentru alegerea Consiliului de administratie al Companiei de Apa SA Buzau, este convocata din nou la aceasta ora. Ordinea de zi: "Aprobare numire, in aceleasi conditii contractuale ca administratorii pe care ii inlocuiesc,…

- Sutele de mii de bucuresteni care au centrale termice de apartament alimentate cu gaz risca sa aiba probleme de incalzire, in zilele urmatoare, in conditiile in care, miercuri, 28 februarie, Sistemul National de Transport (SNT) al gazelor a intrat in stare de dezechilibru si era pe punctul de a ajunge…

- Maine, 28 februarie 2018, ora 14:00, in sala mare de ședințe a Consiliului local, va avea loc ședința Consiliului local The post Consiliul local Deva, convocat maine in ședința ordinara appeared first on replicahd.ro .

- Și in județul Olt Inspectoratul Școlar Județean a luat decizia inchiderii unitaților de invațamant incepand de luni, de la ora 13.00, din cauza gerului naprasnic și a viscolului. Decizia este valabila pana miercuri inclusiv. “Avand in vedere situatia creata datorita conditiilor meteorologice nefavorabile…

- Cursurile in invatamantul preunivesitar din judetul Olt au fost suspendate incepand de luni dupa-amiaza si pana miercuri inclusiv, pe durata avertizarii meteo Cod portocaliu, informeaza un comunicat al Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Olt, remis AGERPRES. Potrivit sursei citate, decizia de suspendare…

- Curtea de Conturi a descoperit ca membrii Consiliului de Administrație și-au luat drepturi necuvenite in valoare de 3.000 de lei, iar personalul de conducere a primit fara temei legal tichete de masa in valoare de 5.000 de lei. Mai mult, societatea a pierdut 6.000 de lei din cauza ca nu au fost aplicate…

- Camera Deputatilor a adoptat tacit, miercuri, proiectul de lege al presedintelui executiv al PMP, Eugen Tomac, potrivit caruia propunerile pe care grupurile parlamentare le fac in Consiliile de Administratie ale Societatii Romane de Radiodifuziune (SRR) si ale Societatii Romane de Televiziune (SRTV)…

- Angajatii Salinei de la Slanic au intrat in greva, marti, cateva zeci de mineri fiind blocati in subteran si refuzand sa iasa. Alti peste o suta de lucratori de la mina de sare protesteaza la suprafata pentru a atrage atentia asupra salariilor mici, dar si a lispei investitiilor. Aproape 200 de angajati…

- Directorul general al CFR SA si membrii Consiliului de Administratie al companiei au beneficiat nelegal de remuneratii bonus in suma de 307.000 lei pentru aprobarea planului de management/administrare, iar alti angajati au utilizat, in perioada 2015 - 2016, autovehicule aflate in proprietatea societatii,…

- Fostul primar din Targu Jiu, Florin Carciumaru, caracterizeaza drept inexplicabil faptul ca se tot sparg conductele de apa din Targu Jiu. „I-as ruga pe cei care sunt in cadrul Consiliului de Administratie si mai departe...

- Pana ieri, 14 candidati se inscrisesera la concursul de selectie a celor patru directori care urmeaza sa conduca Aeroportul Iasi in urmatorii patru ani. Este vorba de directorul general (functie care, pana anul trecut, era indeplinita de presedintele Consiliului de Administratie), directorul de operatiuni…

- Elena Petrascu si-a prezentat, astazi, demisia din functia de Director General al Postei Romane, in fata membrilor Consiliului de Administratie al companiei. Mai jos, declaratia sa la finalul scurtului mandat: 0 0 0 0 0 0

- Dinamica asteptata a cresterii economice ramane robusta in 2018, continuand sa devanseze ritmul potential, dar coboara in 2019, conform minutei sedintei de politica monetara a Consiliului de Administratie al bancii centrale, publicata pe

- Lucian Sova, ministrul bacauan al Transporturilor, considera ca Spitalul Judetean de Urgența Bacau poate fi un exemplu de management in domeniu. In perioada 2010-2012, Șova a fost președintele Consiliului de Administrație al SJU. Ministrul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- La sfarșitul saptamanii trecute, cei cinci membri ai Consiliului de Administrație de la CFR SA - Mircea Jorj, Șerban Raicu, Marius Mihut Pițigoi, Niculae Viorel Crețu și Marian Octavian Serbanescu, l-au desemnat pentru funcția de director general interimar pe Ion Gavrila....

- Reprezentantii Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi au anuntat ca au primit acordul Consiliului de Administratie al Telekom Romania pentru cumpararea cladirii de pe strada Lapusneanu. Valoarea tranzactiei a fost de peste 2,1 milioane de euro.

- Fostul relizator TV Radu Cosarca a fost numit presedinte al Consiliului de Administratie de la compania miniera de stat Cupru Min Abrud. Acesta il inlocuieste in aceasta functie pe Remus Vulpescu, care a demisionat.

- Bogdan Mindrescu a demisionat din functia de director general al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB), care administreaza cele doua aeroporturi ale Capitalei, au declarat joi pentru News.ro surse oficiale. Demisia sa vine in urma raportului Corpului de control al premierului care a anuntat…

- Adecco a deschis perioada de inregistrare pentru programul ”CEO pentru o luna”, prin care candidatii pot intra in rolul liderilor din mediul de afaceri din 48 de tari, la editia din acest an castigatorul urmand sa lucreze alaturi de Alain Dehaze, CEO al Grupului Adecco. Dupa desemnarea castigatorilor…

- Ramas liber dupa demisia fostului director, Laurentiu Jalba, postul de Director general - Directia Generala Servicii Comunitare de Utilitati Publice din cadrul Primariei municipiului Galati este ravnit de 6 galateni. Rezultatul selectiei dosarelor depuse in cadrul concursului organizat pentru ocuparea…

- Antibiotice Iasi (simbol bursier ATB), unul din cei mai importanti producatori romani de medicamente generice, vrea sa isi deschida reprezentante in Ucraina si in Republica Moldova, subiectul urmand a fi supus votului de catre actionari in adunarea din 5 martie. De altfel, compania a deschis anul trecut…

- Gheorghe Chindris a fost ales de consiliul de administratie al Cupru Min Abrud, societatea care exploateaza zacamantul de la Rosia Poieni, unde se afla 60 la suta din rezervele de cupru ale Romaniei, in functia de director general interimar al societatii, in urma depunerii mandatului de catre Nicolae…

- Fostul presedinte al BCR si ulterior membru al Consiliului de Administratie al Bancii Nationale este in plin proces de negociere cu noul proprietar al Piraeus Bank Romania ( fondul de investitii J.C. Flowers), pentru postul de presedinte al boardului, au confirmat pentru HotNews.ro surse apropiate discutiilor.…

- Danut Andrusca, propus de PSD pentru functia de ministru al Economiei, este deputat din 2016, dar a vorbit o singura data in plen, atunci cand a depus juramantul. Om de afaceri, Danut Andrusca are 49 de ani, este din Vanatori - Neamt si a intrat in politica in 2012. A absolvit Liceul…

- Partidele de vanatoare organizate de omul de afaceri Ion Tiriac la Balc sunt renumite si aduna, an de an, marii milionari ai lumii. Wolfgang Porsche, Klaus Mangold, fostul presedinte al grupului Daimler-Chrysler, Franz Rauch, producator al celebrei marci de sucuri, si Wolfgang Bernhard, presedintele…

- In data de 23 ianuarie 2018 a avut loc sedinta Consiliului de administratie a societatii Argus SA in cadrul careia s au luat urmatoarele decizii: 1. Se numeste in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie al ARGUS SA Cristian Busu. 2. Se revoca Paul Verdes din functia de director general…

- Dr. Daniela Burghelea a fost aleasa pentru funcția de director medical al Spitalului Județean de Urgența (SJU) Neamț. Dr. Silviu Verzea și-a dat demisia la finele anului trecut și a acceptat sa mai ramana pe funcție doar pana la clarificarea situației de provizorat in ce privește funcția de manager…

- Antonio Spinu, membru provizoriu al Consiliului de Administratie al Conpet SA, si a depus demisia, conform bvb.ro.Potrivit raportului publicat de Bursa de Valori Bucuresti, societatea Conpet SA aduce la cunostinta actionarilor si investitorilor faptul ca domnul Antonio Spinu a comunicat demisia sa incepand…

- Printre milionarii prezenti se numara Wolfgang Porsche, Klaus Mangold, fostul presedinte al grupului Daimler-Chrysler, Franz Rauch, producator al celebrei marci de sucuri, si Wolfgang Bernhard, presedintele Consiliului de Administratie al Volkswagen. Aceasta este cea de-a doua sesiune de vanatoare…

- Genovel-Florentin FRATILA Excluzand orice intentie de a ma erija in filosof, parafrazez citatul pretins a fi a lui Andre Malraux. De fapt, este o idee conturata si datorita celor patru ani de cand sunt membru al Consiliului de Administratie al Colegiului National ,,Alexandru Vlahuta“ din Ramnicu Sarat.…

- Asa cum era de asteptat, contractul de director general al Aeroportului al lui Alexandru Anghel a fost reziliat la sedinta de ieri a Consiliului de Administratie. Motivul principal a fost lipsa unor raportari lunare pe care fostul director a refuzat sa le prezinte administratorilor. Lui Anghel i s-au…

- Intr-un discurs extrem de dur, Marius Bodea l-a atacat pe presedintele CJ pentru criza in care se afla acum Aeroportul Iasi, acuzandu-l ca vrea sa distruga imaginea aerogarii. „Anul 2017 a fost un an plin de incertitudini. Conducerea Aeroportului a fost tinuta in provizorate, selectia unui nou Consiliu…

- Schimbari majore la Serviciul de Gospodarire Urbana Ploiesti chiar de la inceputul anului 2018! Consiliul de Administratie al societatii la care actionar majoritar este Consiliul Local Ploiesti a decis ca intreaga conducere sa fie schimbata in urmatoarele doua luni. Conform presedintele Consiliului…

- Intr-un comunicat de presa emis duminica seara, la ora 21:00, conducerea CJAS Hunedoara anunța ca vor putea semna noile contracte cu CAS și ceilalți medici de familie, care n-o facusera, in urma protestului lor. ”In ultimele trei zile, respectiv vineri, sambata si duminica, toti cei 135 de…

- FC Arges va fi pregatita in returul campionatului de Emil Sandoi. Numirea antrenorului pe banca tehnica a echipei din Trivale s-a facut in aceasta dimineata in cadrul unei conferinte de presa desfasurata in sala de sedinte a Primariei Pitesti. La prezentarea noului antrenor al gruparii din Trivale au…

- Spitalul Județean de Urgența Piatra Neamț se afla in zodia dezorganizarii de inceput de an. Cu un director medical demisionar și aflat in concediu, cu un director economic aflat și el in concediu, cu o mie de probleme care implica decizii imediate, cu cazul Geanina Sechel inca nerezolvat, cu scandalul…