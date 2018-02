Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a anuntat joi seara, la TVR1, ca, in aceasta luna, va prezenta in Parlament un raport complet pe baza datelor primite de la Ministerul Public. Intrebat in legatura cu eficiente DNA, el a spus ca partial institutia este eficienta, iar partial nu, referindu-se la achitari,…

- Speța - mai exact acuzațiile aduse - in care este implicat doctorul Mihai Lucan a cutremurat sistemul medical din Romania. Ies la iveala noi detalii incredibile! Mai exact, acesta a depus, pe 26 ianuarie 2018, la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție o plangere penala impotriva tuturor…

- Comisia de Monitorizare a Strategiei de Dezvoltare a Sistemului Judiciar s-a reunit pentru prima data, joi, la Ministerul Justitiei, stabilind modalitatile si perioada de raportare a indicatorilor prevazuti in Planul de actiune pentru implementarea acestei strategii. Comisia de monitorizare a fost…

- Pana la 1 mai, DNA trebuie sa trimita dosarul politistului Bogdan Gigina la instanta. Rudele politistului acuza procurorii DNA ca taraganeaza ancheta si ca de mai bine de doi ani nu s-au mai efectuat acte procedurale in dosar. Avocatii familiei Gigina au aratat ca se incalca dreptul la un termen rezonabil…

- Comisia de Monitorizare a Strategiei de Dezvoltare a Sistemului Judiciar s-a reunit pentru prima data, joi, la Ministerul Justitiei, stabilind modalitatile si perioada de raportare a indicatorilor prevazuti in Planul de actiune pentru implementarea acestei strategii. Comisia de monitorizare…

- Procurorul Mircea Negulescu a fost exclus din magistratura. Sectia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis marti, 30 ianuarie, excluderea din magistratura a procurorului Mircea Negulescu, acuzat, printre altele, ca a luat legatura cu un suspect in mai multe dosare,…

- V. Stoica Secția pentru procurori in materie disciplinara din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii nu a luat nici ieri o decizie in privința procurorului Mircea Negulescu, plecat de la Direcția Naționala Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești la Parchetul de pe langa Judecatoria Campina.…

- PNL: E regretabil ca magistratii CCR au respins solicitarea de a sesiza Comisia de la Venetia Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, sustine ca decizia CCR in privinta Legii 304/2004 privind organizarea judiciara este o victorie partiala si considera regretabila respingerea solicitarii de sesizare…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a amanat pentru 30 ianuarie pronuntarea unei solutii asupra obiectiilor de neconstitutionalitate formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) si PNL cu privire la modificarile aduse legilor 303 si 317. Potrivit primelor informații, una dintre aceste…

- "Concluzia Raportului este ca au fost niste actiuni concertate de schimbare a sefilor de prefecturi si de deconcentrate din teritoriu cu intentia de a schimba sau de a modifica rezultatul votului daca era necesar, dar neavand buletine de vot nu putem spune cu certitudine acest lucru. Putem doar sa…

- Oana Florea, sefa Comisiei „Alegeri 2009“, a anuntat ca structura pe care o conduce nu a putut trage vreo concluzie clara referitoare la fraudarea rezultatului votului de la prezidentialele din 2009. Cu toate acestea, „planeaza suspiciunea“ ca cei care s-au intalnit in sufrageria lui Gabriel Oprea,…

- Dupa ce a contestat la Curtea Constituționala modificarile aduse celor trei legi (303, 304 și 317 din 2004), Inalta Curte de Casație și Justiție a solicitat avizul Comisiei de la Veneția referitor la legile justiției. Organul consultativ al Consiliului Europei, alcatuit din experți independenți in domeniul…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie solicita Consiliului Superior al Magistraturii o noua sedinta pentru numirea in functie a presedintelui Sectiei Penale. Judecatorul Mirela Sorina Popescu, actualul sef al Sectiei, ar fi urmat sa sustina interviul in Sectia de Judecatori, insa s-a decis amanarea.

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat negativ, joi, propunerile legislative pentru modificarea legilor Justitiei inaintate de mai multi deputati la initiativa lui Catalin Radulescu, au precizat, pentru AGERPRES, surse din CSM. * Potrivit expunerii de motive a propunerii…

- Tudorel Toader, despre revocarea lui Kovesi: Decizia este luata Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri, referitor la posibila revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ca a luat o decizie in acest sens si urmeaza sa „o formalizeze in limitele competentelor sale legale”.…

- Anul 2017 a fost primul pentru noii membrii alesi ai Consiliului Superior al Magistraturii, fapt ce nu i-a impiedicat pe acestia ca la un moment dat sa se imparta in doua "tabere" cand s-a discutat raportul final privind auditul extern al managementului IJ, dar si la avizarea actelor normative din…

- Pompierii au intervenit, sambata, in Gornesti, pe raul Mures, si pe un lac din Saulia de Campie, unde au fost semnalate doua persoane inecate, scrie AGERPRES. Citeste si: Politia, prima REACTIE dupa fuga lui Radu Mazare: 'A fost sesizata Inalta Curte de Casatie si Justitie...'Potrivit…

- Inalta Culte de Casatie si Justitie sesizeaza Curtea Constitutionala in legatura cu articole din Legea 304 2004 privind organizarea judiciara si Legea 317 2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, modificate de Parlament, relateaza Digi 24.Inalta Culte de Casatie si Justitie sustine in sesizarea…

- Plenul reunit al Parlamentului a aprobat vineri, cu 253 de voturi "pentru" si 95 de voturi "impotriva", prelungirea termenului de depunere a raportului pana pe 31 ianuarie 2018 de catre Comisia speciala de ancheta privind verificarea aspectelor ce tin de organizarea alegerilor din 2009, informeaza…

- “Toata înscenarea dosarului a fost creata de comisarul șef Toma Rus, pe vremea aceea șef la BCCO Cluj, în colaborare cu procurorii DIICOT Mircea Hrudei și Daciana Deritei. Toți au fost inspirați de George Maior, când era director al SRI”, a declarat Liviu Man, directorul…

- "Avand in vedere complexitatea activitatii comisiei, precum si faptul ca membrii comisiei de ancheta fac parte si din alte comisii permanente si speciale iar in aceasta perioada activitatea Parlamentului este intensa, avand in vedere dezbaterile la legile justitiei si legile bugetului de stat, unii…

- Singurele modificari semnificative aduse legii privind organizarea judiciara fata de forma adoptata de Camera Deputatilor au fost in ceea ce priveste sectia speciala pentru investigarea magistratilor. Astfel, comisia speciala condusa de Florin Iordache a decis ca sectia speciala sa fie condusa de un…

- Plenul comun al Parlamentului a adoptat marti, pe articole, bugetele pe anul 2018 pentru Înalta Curte de Casatie si Justitie, Consiliul Legislativ, Curtea de Conturi, Consiliul Concurentei, Avocatul Poporului, Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii,

- Plenul comun al Parlamentului a adoptat marti seara, pe articole, bugetele pe anul 2018 pentru Inalta Curte de Casatie si Justitie, Consiliul Legislativ, Curtea de Conturi, Consiliul Concurentei, Avocatul Poporului, Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, Consiliul

- Parlamentarii USR din comisia parlamentara speciala pentru legile justitiei au propus, marti, la numai cinci minute dupa inceperea dezbaterilor, suspendarea sedintei pe motiv ca trebuie sa fie prezenti la plenul Camerelor reunite ale Parlamentului unde se dezbate proiectul legii bugetului de stat…

- In favoarea raportului au votat 12 parlamentari, iar cinci "impotriva". Dezbaterile pe marginea acestui proiect au inceput luni noapte, cand s-a adoptat un amendament al PSD conform caruia Sectia de investigare a unor infractiuni din Justitie va fi condusa de un procuror-sef. ”Sectia…

- Parchetul General pregateste un nou atac la Parlament. Reprezentantii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au anuntat o conferinta de presa astazi, la ora 11. Printre subiectele abordate vor fi si controversatele modificari aduse la Legile Justitiei. De altfel, atat…

- Sectia pentru procurori a CSM sustine ca propunerile de modificare a Codurilor penale vor paraliza capacitatea Ministerului Public de a apara ordinea de drept, precum si drepturile si libertatile cetatenilor si solicita Parlamentului sa amane derularea procesului legislativ in acest caz. …

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superiol al Magistraturii se alatura si sustine punctele de vedere exprimate recent de cele mai importante structuri de parchet din cadrul sistemului judiciar – Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, DNA si DIICOT, precum si de Asociatia…

- Comisiile juridice reunite ale Parlamentului au avizat favorabil, marți, bugetul Inaltei Curți de Casație și Justiție pe anul 2018, in forma propusa de Guvern. Proiectul de buget pentru 2018 are o alocare pentru Inalta Curte de Casație și Justiție de 128 milioane lei, in creștere cu 8,97% fața de execuția…

- Comisiile juridice reunite ale Parlamentului au avizat favorabil, marți, cu un vot "impotriva" și o "abținere", bugetul Inaltei Curți de Casație și Justiție pe anul 2018, in forma propusa de Guvern. Proiectul de buget pentru 2018 prevede o alocare pentru Înalta…

- Pentru doua persoane ce au legatura cu societatea comerciala Cupru Min SA Abrud, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a solicitat si obtinut redeschiderea urmaririi penale sub aspectul infractiunii de conflict de interese. Persoanele vizate sunt Pavel Nicolae Victor, fost director…

- Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a solicitat si obtinut redeschiderea urmaririi penale sub aspectul infractiunii de conflict de interese pentru doua persoane ce au legatura cu societatea comerciala Cupru Min SA Abrud.

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretele de eliberare din functie a mai multor magistrati. Astfel, seful statului a semnat decretele privind eliberarea din functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Nelei Petrisor si a lui Constantin Branzan si din functia de procuror…

- Astfel, seful statului a semnat decretele privind eliberarea din functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Nelei Petrisor si a lui Constantin Branzan si din functia de procuror sef Sectie judiciara la Parchetul de pe langa Tribunalul Bihor a lui Mihai Dan Chirila. Acesti…

- Politia a deschis dosar penal pentru vatamare din culpa pe numele deputatului PSD de Sibiu Ioan Terea, acuzat ca a lovit doua persoane miercuri seara la protestul din fata Palatului Parlamentului, urmand sa fie inaintat Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie...

- Uniunea Salvați Romania a solicitat astazi Birourilor Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului sa ceara Comisiilor juridice, de disciplina și imunitați ale Parlamentului sa constate ca sunt cinci parlamentari ce dețin ilegal mandatele, fiind condamnați definitiv de catre Inalta Curte de Casație…

- Tribunalul Ilfov a luat astazi o decizie privind eliberarea condiționata a fostului ministru al Comunicațiilor Gabriel Sandu, care executa o pedeapsa de 3 ani de detenție în dosarul ”Microsoft”. Tribunalul a admis contestația DNA și a desființat o decizie a Judecatoriei Sectorului…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie va decide pe 11 decembrie daca fosta judecatoare Camelia Bogdan va fi reprimita in magistratura. Un complet de cinci judecatori de la instanta suprema a dezbatut luni recursul declarat de Camelia Bogdan impotriva deciziei Consiliului Superior al Magistraturii din…

- Fostul director economic al Directiei Silvice Alba, Radu Mariana, este judecat pentru infractiunea de conflict de interese in forma continuata. Dosarul a fost instrumentat de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si a fost trimis in instanta, la Judecatoria Alba Iulia. Procesul a…

- Fostul director economic al Directiei Silvice Alba, Radu Mariana, este judecat pentru infractiunea de conflict de interese in forma continuata. Dosarul a fost instrumentat de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si a fost trimis in instanta, la Judecatoria Alba Iulia. Procesul a…

- Curtea Constituționala este așteptata sa ia o decizie, joi, cu privire la sesizarea președintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, in cazul Belina. Liderul ALDE a contestat competența DNA de a ancheta modul in care au fost adoptate in Guvern hotararile referitoare la insula Belina. Curtea Constitutionala…

- Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat in totalitate, marți, raportul Inspecției Judiciare privind controlul efectuat la Parchetul General, apreciind ca managementul acestei unitați a fost unul eficient. "În urma deliberarilor,…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat marti, in totalitate, raportul Inspectiei Judiciare privind controlul facut la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ), concluzionand ca managementul Parchetului a fost unul eficient, spun surse din cadrul…

- Plenul comun al Parlamentului a aprobat luni, cu 198 de voturi „pentru" si 119 „impotriva", modificarea regulamentului Comisiei speciale privind sistematizarea, unificarea si asigurarea stabilitatii legislatiei in domeniul Justitiei, astfel incat actele normative cu incidenta asupra Justitiei sa fie…

- Plenul comun al Parlamentului a aprobat luni, cu 198 de voturi "pentru" și 119 "impotriva", modificarea regulamentului Comisiei speciale privind sistematizarea, unificarea și asigurarea stabilitații legislației in domeniul Justiției, astfel incat actele normative cu incidența…

- Azi, la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei va avea loc un nou termen in care Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, a fost deferit Justitiei alaturi de omul de afaceri Sorin Strutinsky, de fostul viceprimar al Constantei Gabi Stan, dar si de alte persoane, printre care…

- Toader, despre raportul MCV: Pune accentul pe confirmarea rezultatelor. Se adauga, astfel, cerinte noi Raportul privind progresele inregistrate de Romania in cadrul MCV pune accentul pe confirmarea rezultatelor, aspect care nu figureaza in textul recomandarilor din ianuarie 2017, adaugandu-se,…