Pleci mai mult timp din țară? Ești obligat să mergi la ANAF ANAF reaminteste contribuabililor ca persoanele fizice care pleaca din tara pentru o perioada sau mai multe perioade de sedere in strainatate care depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, au obligatia completarii si depunerii formularului "Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la plecarea din Romania". De asemenea, persoanele fizice sosite in Romania care au o sedere in statul roman pe o perioada sau mai multe perioade care depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive au obligatia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

