- O femeie de 71 de ani din Ploiesti plecata voluntar de acasa, a fost data disparuta, luni seara. Poliția a fost sesizata in acest caz. „In aceasta seara (luni seara, n.r.), in jurul orei 19.30, politistii Sectiei de Politie nr. 1 Ploiesti au fost sesizati despre faptul ca numita Matei Doina, in varsta…

- Politistii din Ploiesti au fost sesizati de disparitia unei femei de 71 de ani care a plecat voluntar de acasa si nu s-a mai intors, informeaza, luni, IPJ Prahova. "In aceasta seara (luni seara, n.r.), in jurul orei 19.30, politistii Sectiei de Politie nr. 1 Ploiesti au fost sesizati despre faptul ca…

- Astazi, 5 august, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Paunești au fost sesizați de catre familia unei minore, in varsta de 15 ani, despre faptul ca aceasta a plecat de la domiciliu in data de 1 august a.c. și nu a mai revenit. In urma activitaților specifice desfașurate, polițiștii Secției 4 Poliție…

- In cursul nopții (vineri spre sambata-n.r.) am fost sesizati de catre o persoana din comuna Slobozia Cioraști despre faptul ca fiica sa, in varsta de 16 ani, a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit. In urma investigațiilor efectuate, minora a fost identificata in localitatea Nereju. Aceasta…

- Minora plecata voluntar de la domiciliu, identificata de polițiști Aseara, la ora 21.12, o femeie din comuna Jariștea a sesizat Poliția Orașului Odobești, despre faptul ca fiica sa, in varsta de 16 ani, a plecat de la domiciliul sau de aproape o saptamana și nu a mai revenit. Minora, beneficiara a unui…

- MINORA PLECATA VOLUNTAR DE LA DOMICILIU, IDENTIFICATA DE POLIȚIȘTI O minora de 13 ani din comuna Movilița, care a plecat de acasa in cursul nopții si nu a mai revenit, a fost gasita de politisti intre localitațile Movilița și Paunești, intr-un autoturism. In aceasta dimineața, polițiștii Secției…

- O tragedie de proporții a avut loc in satul Buțeni, din raionul Hancești, din Republica Moldova. Un copil de 9 ani care se juca „de-a v-ați ascunselea” s-a pitit intr-un frigider și a murit asfixiat acolo. Micuțul se juca impreuna cu frații lui de 4, respectiv 2 ani, a notat publika.com. Baiatul s-a…

- 'Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Arges - Biroul Urmariti, impreuna cu politistii din cadrul Serviciului Judetean de Politie Transporturi Arges, au identificat o minora de 13 ani din comuna Simian, judetul Mehedinti, urmarita la nivel national, ca urmare a plecarii voluntare…