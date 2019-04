Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Marian Albu, unul dintre cei mai buni cardiologi din Romania, a anunțat joi ca a demisionat din funcția de șef al secției Cardiologie din cadrul Spitalului Județean Ploiești, dupa controlul ministrului Sanatații.Totodata, acesta a susținut ca a recurs la acest gest pentru ca s-a simțit inșelat…

- In cadrul Adunarii Generale a Federatiei Romane de Yachting, constanteanul Alexandru Micu a fost ales, in unanimitate, in funcția de președinte al Federației Romane de Yachting, Iulia Negoescu Fulicea, in cea de vicepreședinte, iar Andrei Teodorescu, in cea de membru in Consiliul Federal. Alexandru…

- Președintele Federației Germane de Fotbal, Reinhard Grindel (47 de ani), a demisionat dupa ce a fost aspru criticat ca urmare a afirmațiilor privind caștigurile nedeclarate. Mai exact: primirea drept cadou a unui ceas de lux. Asta a adus o avalanșa de critici la adresa sa. Grindel, care promisese transparența…

- Procurorul Marius Iacob a precizat, pentru MEDIAFAX, ca a demisionat din funcția de adjunct al procurorului-șef DNA. Decizia vine dupa ce instanța suprema a admis o acțiune disciplinara a Inspecției Judiciare și a decis ca procurorul sa fie sancționat cu avertisment.Marius Iacob a precizat ca ...

- Formatia masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta evolueaza, astazi, de la ora 18, pe terenul celor de la CSM Fagaras, intr-o partida contand pentru etapa a XXl-a a Ligii Nationale. Jucatorii antrenati de Zvonko Sundovski si Marko Isakovic pot profita de esecul suferit (27-34), in aceasta runda,…

- Valentina Pelinel si Cristi Borcea mai au impreuna un baiat, Milan, in varsta de 2 ani si jumatate. Valentina si Cristi Borcea s-au cununat religios in Ungaria la sfarșitul lui septembrie 2018, nasii cuplului fiind Marius Vizer, președintele Federației Internaționale de Judo, și soția acestuia,…

- Dumitru Dragomir, 72 de ani, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a povestit azi, la GSP Live, cum a fost aproape sa fie destituit din funcție in vremea in care Adrian Nastase era prim-ministru, totul ca urmare a presiunilor lui Cozmin Gușa, secretar general in PSD la acel moment. …

- La aceasta ora, la Hotelul Parc din statiunea Mamaia, se desfasoara o importanta reuniune, la care participa reprezentanti ai administratiei locale, conducerea Federatiei Romane de Rugby, antrenori si conducatori de cluburi sportive care au sectii de rugby. Initiatorul reuniunii este presedintele CS…