Florin Tanase, 24 de ani, una dintre piesele de export din lotul FCSB-ului, ar putea parasi echipa in perioada urmatoare. Acesta e cotat la 2,4 milioane de euro pe transfermarkt.com, insa Becali spera sa obțina macar dublu. Invitat la TV Telekom Sport, Narcis Raducan, directorul sportiv al echipei, a oferit informații despre posibila plecare a lui Florin Tanase, dar și despre importanța pe care acesta o are in jocul echipei lui Vintila. ...