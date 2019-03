Stiri pe aceeasi tema

- CHISINAU, 12 feb - Sputnik. Tancuri ale armatei israeliene au bombardat zona de granița din Siria, Quneitra, lovind un spital dezafectat si un post militar de observatii, în zona Jabata al-Khashab, au declarat surse militare siriene. © Sputnik / Mikhail Alaeddin Putin va discuta cu Erdogan…

- Tancuri israeliene au bombardat Spitalul din Quneitra si un post militar de observatii, in zona Jabata al-Khashab, la periferia orasului sirian, au declarat surse militare citate de agentia de presa oficiala SANA. Potrivit surselor citate, daunele materiale sunt semnificative. Orasul…

- Cel puțin cinci persoane au murit in urma unei furtuni de zapada care a afectat centrul Statelor Unite și care a provocat de asemenea blocarea a mai multor drumuri, au informat autoritațile, relateaza site-ul publicației New York Times, scrie Mediafax.Furtuna este așteptata sa se indrepte…

- Israelul a descoperit toate tunelurile folosite de membrii gruparii Hezbollah pentru a trece granița din Liban, iar acum planuiește sa iși duca la capat operațiunile privind distrugerea acestora, a informat duminica un purtator de cuvant al forțelor armate, relateaza site-ul postului France 24, scrie…

- Presedintele american Donald Trump vrea sa-si securizeze granita cu Mexicul cu masuri ce tin de secolul al XIX-lea, scrie sambata intr-un editorial cotidianul german Die Welt (conservator), care considera ca zidul pe care liderul de la Casa Alba intentioneaza sa-l ridice la frontiera sudica a SUA…

- Israelul a lansat pe 4 decembrie o vasta operatiune de descoperire si de distrugere a tunelurilor de-a lungul frontierei sale cu Libanul. Armata israeliana sustine ca a descoperit patru tuneluri despre care sustinute ca ar fi fost sapate de Hezbollah, unul dintre inamicii sai sustinut de Iran.…

- Armata israeliana a tras mai multe focuri de arma catre 'indivizi inarmati' infiltrati in Platoul Golan, in apropierea barierei de securitate care se intinde de-a lungul frontierei cu Siria, a anuntat luni un purtator de cuvant militar israelian, transmite AFP preluata de Agerpres. In cursul…

- Administrația de la Ankara a trimis trupe pentru intarirea prezenței militare la granița cu Siria, a transmis agenția de presa Demiroren, adaugand ca peste 100 de vehicule cu armament au fost trimise in zona, relateaza Reuters, potrivit mediafax.citește și: ALERTA Plan ROȘU de intervenție:…