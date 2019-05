Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - Centrul Judetean Bistrita Nasaud reaminteste faptul ca termenul limita in care fermierii mai pot depune cererea unica de plata, aferenta anului 2019, este 15 mai 2019. Fermierii vor depune la APIA o singura cerere unica de plata, chiar daca acestia…

- Un numar de 44 de proiecte de investitii in infrastructura de irigatii, cu o valoare de peste 12 milioane de euro, au fost finalizate pana in prezent prin intermediul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, care ofera 100% sprijin public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile,…

- Fermierii romani isi pot asigura culturile impotriva fenomenelor climatice nefavorabile cu bani europeni prin Programului National de Dezvoltare Rurala - PNDR 2020, fondurile totale disponibile pentru intreaga perioada de programare fiind de aproape 43 de milioane de euro, a anuntat, miercuri, Ministerul…

- Un numar de 44 de proiecte de investitii în infrastructura de irigatii, cu o valoare de peste 12 milioane de euro, au fost finalizate pâna în prezent prin intermediul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, care ofera 100% sprijin public nerambursabil din totalul cheltuielilor…

- Un numar de 44 de proiecte de investitii in infrastructura de irigatii, cu o valoare de peste 12 milioane de euro, au fost finalizate pana in prezent prin intermediul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, care ofera 100% sprijin public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile,…

- Incepand de miercuri, 20 martie, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a demarat autorizarea la plata a fermierilor care beneficiaza de sprijin pentru bunastarea animalelor. Suma totala autorizata la plata este de 91,428 milioane euro, din care 53,182 milioane euro pentru bunastare…

- Un numar de 55.515 cereri unice de plata pentru o suprafata de 153.668 hectare au fost depuse pana in prezent in cadrul Campaniei pentru anul 2019, potrivit datelor publicate, ieri, de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), potrivit Agerpres. Cererile se depun la centrele judetene…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat joi, in timpul unei vizite efectuate in judetul Iasi, ca liceele agricole vor intra si sub tutela organizatorica a Ministerului Agriculturii. "Ma bucur ca Senatul Romaniei a dat un vot de aprobare pentru ca liceele agricole sa intre sub tutela organizatorica…