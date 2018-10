Stiri pe aceeasi tema

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a anunțat ca fondurile europene nerambursabile alocate pentru sesiunea din acest an prin intermediul ... The post Fondurile europene pentru tinerii fermieri au fost epuizate appeared first on Renasterea banateana .

- Un miliard de euro este alocat pentru noi subvenții, noi ajutoare și noi facilitați fiscale de care vor beneficia crescatorii de animale, tinerii fermieri din zona montana. Potrivit Legii Muntelui, crescatorii vor primi bani pentru cumpararea de animale, pentru construcția de adaposturi pentru…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale anunța lansarea sesiunilor de primire a solicitarilor de finanțare pentru tinerii fermieri și pentru dezvoltarea fermelor mici prin Programul Național de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020, incepand de la 1 august 2018. Fondurile totale disponibile pentru sesiunea…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) lanseaza astazi sesiunile de primire a solicitarilor de finantare pentru tinerii fermieri si pentru dezvoltarea fermelor mici. Fondurile se aloca prin programul national de dezvoltare rurala 2014-2020. Pentru sesiunea din acest an sunt disponibile…

- Solicitarile de finantare pentru tinerii fermieri si pentru dezvoltarea fermelor mici prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 pot fi depuse in curand. Fondurile totale disponibile se ridica la 62,5 milioane de euro, se arata intr-un comunicat al Agentiei pentru Finantarea Investitiilor…

- 62 de milioane de euro pentru tinerii fermieri și fermele mici, de la 1 august in Economie / on 27/07/2018 at 12:01 / Fonduri de peste 62 de milioane de euro pentru fermele mici și tinerii fermieri, incepand cu data de 1 august, cand se da startul sesiunilor de primire a solicitarilor de finanțare…

- AFIR va deschide in curand sesiunile celor mai asteptate submasuri prin care se pot accesa fonduri europene si anume 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” dar si 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”. Pentru acest an, submasurile au alocari financiare de 51,5 milioane de euro,…

- APIA a contractat in regim de urgența extrema servicii de mentenanța a sistemului IT destinat plații subvențiilor catre fermieri de la Siveco Romania, companie cu care se judeca in prezent tocmai pentru excluderea acestei firme de la o licitație de peste 21,2 milioane euro aferenta dezvoltarii acestui…