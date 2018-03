Stiri pe aceeasi tema

- De anul trecut, pe Facebook și pe YouTube au inceput sa ruleze publicitate pe pagini. Principalul site de audio-video va lua exemplul platformelor Spotify si Apple care detin servicii muzicale importante cu plata și va utiliza un serviciu platit.

- Comisia Europeana a propus miercuri noi norme de impozitare care se vor aplica companiilor cu venituri totale anuale de 750 de milioane de euro la nivel mondial si de 50 de milioane de euro la nivelul UE. Propunerea este un impozit pe venit de 3% din cifra de afaceri si estimarea este ca vor fi afectate…

- Facebook tinteste sa concureze Twitch, Mixer si YouTube, permitand dezvoltatorilor de jocuri sa integreze optiunea pentru live stream in cadrul retelei de socializare. Incercand obtina un avantaj in fata competitiei, Facebook a eliminat nevoia pentru hardware sau aplicatii de captura specializate. Pentru…

- Marile companii digitale, precum Alphabet su Twitter, ar putea fi impozitate cu 3% din veniturile brute, in tara de unde provin utilizatorii, potrivit unui proiect al Comisiei Europene care va fi publicat pe 21 martie, transmite Bbloomberg, conform news.ro.Proiectul, care a fost vazut vineri…

- Comisia Europeana (CE) intentioneaza sa restranga sfera de influenta in online a companiilor mari introducand noi reglementari destinate platformelor online si vor sa le ceara acestora transparenta in legatura cu modul in care ordoneaza cautarile dar si in motivele pentru care listeaza sau delisteaza…

- Dupa Facebook, Google este urmatorul lider de piata care interzice reclamele pentru criptomonede si pentru alte „produse financiare cu caracter speculativ” in cadrul platformelor de advertising, potrivit Wall Street Journal. Google a anuntat ca noile politici vor intra in vigoare in luna…

- UE pregatește un pachet de masuri de raspuns la taxele vamale introduse de Statele Unite la importurile de oțel și aluminiu. Adevarata lovitura ar putea fi insa nu taxarea motocicletelor americane sau a bourbon-ului, masuri planificate de UE, ci impozitarea veniturilor, nu a profiturilor ca in prezent,…

- Casa de avocatura Tuca Zbarcea & Asociatii a asistat fondul de investitii Accel Partners in contextul finantarii de 153 milioane de dolari a start-up-ul romanesc UiPath , dupa ce, anterior, echipa firmei oferise suport juridic in cadrul rundei de finantare Seria A in valoare de 30 milioane de dolari.…

- Companiile de tehnologie, ca Google, Amazon sau Facebook, ar putea fi taxate in interiorul Uniunii Europene asupra veniturilor, ci nu asupra profiturilor, potrivit optiunii preferate de Comisia Europeana in reforma taxarii. In schimb, startupurile si firmele cu marje mici de profit din venit ar risca…

- Elevii care vor sustine Bacalaureatul la Informatica vor beneficia de meditatii online gratie platformei WellCode.ro, dezvoltata de o echipa de IT-isti romani cu intership la Google sau Facebook. Platforma online contine o serie de peste 200 de lectii si probleme care ii vor pregati pe tineri…

- "The Shape of Water", de Guillermo del Toro, a fost desemnat cel mai bun lungmetraj, la cea de-a 90-a editie a galei Academiei de film americane, care a avut loc duminica noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles.

- Compania Visual Fan (Allview), cea mai mare companie romaneasca prezenta la Mobile World Congress din Barcelona, are in plan sa accelereze dezvoltarea asistentului sau vocal AVI astfel incat acesta sa poate fi utilizat nu doar in limba romana, ci si in alte tari „mici si mijlocii“ care nu se afla…

- Comisia Europeana vrea sa impoziteze marile companii din domeniul tehnologiei digitale, precum Amazon, Google si Facebook, in functie de criteriul locului in care sunt utilizatorii, nu de cel al sediului, cu o cota cuprinsa intre 1 si 5%, arata un proiect de document obtinut de agentia Reuters.

- Noi toti avem capacitatea de a desena. Nu toti suntem sau vom fi Rembrandt, insa capacitatea de a reda in mod clar si convingator elemente din jurul nostru este la indemana noastra! Felul in care redam aceste elemente si legaturile dintre ele, prin asocieri amuzante, care forteaza imaginatia…

- Cand vine vorba despre e-commerce, mai ales in cazul celor care isi doresc sa porneasca un business de succes pe Amazon, apar inevitabil si o multime de informatii nesigure. Astazi, cu ajutorul lui Alexandru Jurca, expert in business online, vom lamuri top 5 cele mai des intalnite mituri legate…

- In urma cu aproximativ doi ani am detinut pentru prima data o pereche de casti wireless. Le-am primit cadou de la operatorul telecom la achizitia unui nou smartphone. De atunci nu m-am mai intors la modelele cu fir, atunci cand am folosit smartphone-ul pentru a asculta muzica, posturi de radio sau clipuri…

- La inceput de an, Liviu Teodorescu are cu ce sa se mandreasca. In 2017, a doborat multe recorduri: a intrat in top 5 cele mai vizualizate videoclipuri muzicale de pe Youtube, cu ,,Fanele”, conform datelor Google, și cu ,,Obsesie”, conform MediaForest, a fost printre primii trei cei mai difuzați artiști…

- YouTube nu a descoperit nicio proba privind o posibila interferenta a Rusiei in referendumul asupra Brexitului in 2016, a declarat joi un director executiv al companiei, vorbind intr-o reuniune a unei comisii parlamentare britanice care ancheteaza cu privire la 'stirile false' ('fake news'), relateaza…

- Scaderea masiva inregistrata de piata criptomonedelor care a sters aproape 500 de miliarde de dolari din capitalizarea totala de piata a acestora in ultima luna, ar putea deveni din ce in ce mai agresiva, crede directorul global de cercetare investitionala al Goldman Sachs, potrivit Bloomberg.…

- Platforma online YouTube, detinuta de Google, va semnala utilizatorilor sai daca reclamele difuzate provin din surse media finantate de un stat, in incercarea de a raspunde criticilor care i se aduc privind gestionarea continuturilor video,...

- Gigantul american Amazon a anuntat luni ca a ajuns la un acord cu Fiscul francez in urma caruia va plati, retroactiv, taxe in valoare de aproximativ 200 milioane de euro, transmite AFP, preluata de Agerpres. În anul 2012, Ministerul francez al Economiei a înştiinţat filiala franceză…

- Evaluat la peste 150 miliarde de dolari, Amazon devine cel mai valoros brand al lumii. Nici un brand din Europa Centrala și de Est nu a intrat inca in Global 500. Apple și Google nu reușesc sa țina pasul cu modelul de creștere al brandului Amazon. Totodata, brandurile din China au crescut ca pondere…

- VIDEO | Pasiunea ascunsa a frumoasei Nicole Kidman. Adora sa manance insecte Actrita australiana Nicole Kidman a marturisit ca ii place sa manance insecte si a si demonstrat acest lucru, intr-un proiect video realizat de revista Vanity Fair. Actrita în vârsta de 50 de ani a facut o…

- Compania de transport Uber nu ar trebui interzisa, dar trebuie sa respecte pe deplin standardele de munca si de siguranta, a declarat, joi, premierul britanic Theresa May, in cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, in Elvetia. La 20 decembrie 2017, Curtea de Justitie a Uniunii Europene…

- Azi se anunta nominalizarile la Oscar. Iata unde poti urmari Live transmisia! Dupa ceremoniile Golden Globes, Critics’ Choice Awards si SAG Awards, atentia tuturor se indreapta acum catre mult ravnitele premii Oscar. Ceremomia cu numarul 90 va avea loc pe 4 martie 2018, iar azi se vor anunta oficial…

- Un hotel de lux din Dublin a interzis accesul vedetelor de pe YouTube si Instagram, dupa ce unui influencer de 22 de ani i-a fost refuzata propunerea de a primi cazare gratuita timp de cinci nopti, iar aceasta a incercat sa porneasca un scandal in social media la primirea raspunsului, potrivit The Independent.…

- Google adauga tastaturii Gboard pentru Android si iOS o functie care va fi cu siguranta apreciata de cei obisnuiti sa-si „coloreze” discutiile folosind gif-uri animate. Pus intr-o locatie usor vizibila, noul buton selfie GIF permite crearea si trimiterea rapida de GIF-uri animate, folosind camera frontala…

- Elle Darby, o tanara vloggerița cu 90.000 de fani pe Youtube și 79.000 de urmaritori pe Instagram, a fost ridiculizata și amenințata, dupa ce l-a contactat pe proprietarul unui hotel pentru a-i cere sa o cazeze gratuit, in schimbul promovarii pe rețelele sociale, scrie Digi24.ro.

- Unul din principalele atuuri ale platformei Android este flexibilitatea oferita in ce priveste personalizarea interfetei, mai toti producatorii de telefoane cu Android alegand sa personalizeze designul de referinta oferit de Google. Inevitabil, o parte dintre utilizatori nu sunt multumiti de schimbarile…

- Prioritatea la afisare in listele Google Search este unul din aspectele care decid daca un site va creste in popularitate, devenind cunoscut mai multor cititori, sau va cadea in anonimat. Adresand nevoile utilizatorilor de smartphone, Google a anuntat in urma cu ceva timp ca va acorda prioritate in…

- Sectorul tehnologiei informationale este dominat de companii gigant precum Google, Facebook si Amazon, comenteaza publicatia The Wall Street Journal, propunand analizarea oportunitatii fragmentarii pietei.

- Sectorul tehnologiei informationale este dominat de companii gigant precum Google, Facebook si Amazon, comenteaza publicatia The Wall Street Journal, propunand analizarea oportunitatii fragmentarii pietei. „Companiile Standard Oil si American Telephone & Telegraph erau titanii tehnologici in trecut,…

- Platforma video YouTube, filiala a Google, va inaspri regulile de acces si controalele asupra canalelor sale pentru a-i linisti pe clientii sai publicitari dupa o serie de derapaje constatate in continutul lor online, relateaza AFP. 'Nu se poate nega ca 2017 a fost un an dificil cu mai multe…

- Tendințele tehnologice care schimba regulile jocului in imobiliare Experții imobiliari clujeni au prezentat tehnologiile care au deja sau sunt preconizate sa aiba tot mai multa influența asupra activitatii unui agent imobiliar. O analiza a agenției RE/MAX Cluj dezvaluie principalele trenduri tehnologice…

- Peste o suta de sefi de intreprinderi americane au semnat o petitie in care ii cer Congresului SUA sa voteze o lege care sa-i protejeze pe asa-numitii ''dreamers'' (visatori), tineri fara documente sositi in SUA cand erau copii, relateaza joi AFP. Petitia, data publicitatii de catre mai multe ziare,…

- Un "razboi" fara mila se desfasoara pe piata asistentilor virtuali in aceste zile in Las Vegas, unde a fost inaugurat, marti, un prestigios targ anual de produse electronice (CES), ai carui protagonisti sunt in principal companiile americane Amazon si Google, informeaza AFP. "Vocea este…

- Proiectul Jurnalisport, inițiat de GSP, susținut de Google pana in mai 2017 (DETALII) și continuat apoi din resurse proprii de Gazeta, este o platforma unde cititorii pasionați ai Gazetei Sporturilor experimenteaza jobul unor jurnaliști adevarați și scriu știri, ghidați de editorii GSP. Intra și tu…

- In urma mai multor zvonuri aparute, Apple ar putea lansa un serviciu de subscripție video in anul 2018, astfel va contracara influența Netflix, potrivit playtech.ro. Analiștii de la Citi considera ca producatorii iPhone-ului ar putea cumpara compania de streaming in loc sa-i creeze un rival. …