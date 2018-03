Stiri pe aceeasi tema

- Platforma de blogging Tumblr a descoperit 84 de conturi despre care spune ca au fost folosite de o grupare din Rusia pentru a distribui dezinformari in timpul campaniei electorale americane din 2016, scrie The Guardian.

- Organizatia Observator Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) a acuzat Rusia ca a folosit bombe incendiare in Ghuta de Est. "Aviatia militara rusa nu efectueaza raiduri aeriene in zone rezidentiale din Ghuta de Est si, spre deosebire de coalitia internationala condusa de Statele Unite, nu…

- Confirmat fara emotii pentru un nou mandat de presedinte, Vladimir Putin tinteste inasprirea controlului asupra comunicatiilor in format electronic desfasurate pe teritoriul Rusiei. In mod predictibil, planurile nu se potrivesc cu aspiratiile occidentale privind garantarea dreptului la comunicatii private,…

- Circa 100 de activisti au dansat vals in cel de-al patrulea oras ca marime din Rusia, Ekaterinburg, inainte de scrutinul prezidential de saptamana trecuta, pentru a-si asigura concetatenii ca exista viata dincolo de alegeri, informeaza publicatia The Moscow Times pe site-ul sau. Un numar…

- Locuitorii din regiunea transnistreana care detin cetatenie rusa au avut posibilitatea sa-si exprime optiunea de vot duminica, 18 martie, la cele 24 de sectii de votare deschise in stanga Nistrului pentru alegerile prezidentiale din Rusia.

- Statele Unite si NATO ameninta Rusia si încearca sa blocheze, prin sanctiuni, dezvoltarea tarii, afirma presedintele Vladimir Putin, vorbind, în interviuri acordate jurnalistei NBC Megan Kelly înaintea scrutinului prezidential, despre

- Departamentul de Aparare al SUA a acuzat Rusia de implicare in crimele regimului Assad in Siria și invita Kremlinul ca in loc sa distraga atenția lumii cu declarații false despre intențiile Pentagonului, sa ajute la atenuarea crizei umanitare din Gouta de Est. Astfel a raspuns reprezentantul Pentagonului …

- Congresmenii republicani din Comisia pentru Informatii a Camerei Reprezentantilor au anuntat ca ancheta in cazul ingerintelor Moscovei in campania electorala din SUA nu a oferit nicio dovada care sa indice o presupusa colaborare intre echipa de campanie a lui Donald Trump si Rusia.

- "Evenimentele de duminica sunt o amintire clara, daca vreodata a fost necesara, a situatiilor periculoase cu care se confrunta serviciile noastre de urgenta si daruirea si curajul de care acestia dau dovada in fiecare zi pentru a ne mentine in siguranta", a declarat premierul britanic Theresa May.Serghei…

- Un fost spion rus, care primise o identitate noua in Marea Britanie, dupa un schimb de agenti secreti intre Moscova si Washington, este una dintre victimele aflate in stare grava la spitalul din Salisbury, dupa ce au intrat in contact cu o substanta necunoscuta. Serghei Skripal a primit azil…

- Rusia este pe deplin pregatita pentru cazul in care Occidentul ar decide sa o pedepseasca deconectand-o de la reteaua globala de Internet, a declarat Gherman Klimenko, consilierul presedintelui Vladimir Putin pentru problemele internetului, intr-un interviu difuzat luni, potrivit Reuters, informeaza…

- Serghei Skripal, in varsta de 66 de ani, a primit azil in Marea Britanie in anul 2010 dupa un schimb de agenti de spionaj efectuat intre Statele Unite si Rusia. Skripal, fost colonel in serviciile secrete ruse, a fost condamnat in 2006 la inchisoare pentru spionaj in favoarea Marii Britanii.…

- Presedintele rus Vladimir Putin sustine ca Rusia a dejucat planurile a peste 400 de spioni straini anul trecut. Luni, el a cerut FSB sa ia masuri pentru a bloca noi incercari ale spionilor de a obtine noi informatii politice, economice si militare. Putin a facut comentariile in timpul unui discurs in…

- Rusia ”are dovezi” ca SUA vrea sa se implice in alegerile prezidențiale de pe 18 martie. Serghei Riabkov, ministru adjunct de Externe al Rusiei, a declarat luni ca Moscova este in posesia unor dovezi ca SUA incearca sa influențeze alegerile prezidențiale din Rusia, scrie agenția Reuters, citata de Agerpres…

- Statele Unite "condamna ofensiva regimului" sirian impotriva enclavei rebele Ghouta Orientala, "sustinuta de Rusia si Iran", a afirmat Casa Alba la sfarsitul saptamanii trecute intr-un comunicat, potrivit AFP, scrie agerpres.ro. "Statele Unite condamna ofensiva pe care regimul Al-Assad, sustinut…

- Rusia a anulat discutiile strategice prevazute saptamana viitoare cu Statele Unite ale Americii, dupa retragerea de ultim moment a unei delegatii americane de la o reuniune pe tema securitatii cibernetice, a anuntat vineri ambasadorul rus la Washington, Anatoli Antonov, citat de agentia TASS, transmite…

- Facebook anunta in octombrie ca face un test in sase tari, inclusiv Serbia si Slovacia, pentru a imparti News Feed-ul in doua sectiuni: una cu postari de la prieteni si alta cu postari de la diverse pagini la care utilizatorul a dat Like. Vestea a fost rea pentru publisherii care depind de traficul…

- Vladimir Putin a adaugat ca arma ar fi fost testata anul trecut in cadrul discursului anual despre starea națiunii, care s-a transformat intr-o prezentare a noilor arme la care au lucrat inginerii ruși. Declarațiile vin cu doua saptamani inainte de alegerile prezidențiale din Rusia. Pe 18 martie,…

- Cei 15 membri ai Consiliului de Securitate al ONU nu au reusit sa ajunga joi la un acord privind impunerea unui armistitiu de 30 de zile in Siria, informeaza AFP. Reuniunea Consiliului a fost convocata de Rusia, dupa mai mult de doua saptamani de negocieri pentru incetarea focului. Anuntul despre impas…

- Reprezentativa Coreei de Sud conduce in clasamentul feminin la curling, in timp ce Suedia isi mentine suprematia la masculin, in turneul olimpic de la PyeongChang, dupa partidele disputate miercuri. La fete, echipa tarii gazda a JO a invins cu 9-3 Danemarca si cu 11-2 Rusia, ocupanta locului secund,…

- Mihai Fifor: Baza SUA de la Mihail Kogalniceanu se va extinde Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a sustinut astazi declaratii de presa, dupa ce a participat la Conferinta de securitate de la Munchen, dedicata rolului global pe care îl are Uniunea Europeana si relatiilor…

- Denuntand comisiile, anchetele si "ura intre partide" provocate de scandalul privind amestecul Rusiei in alegeri, presedintele american Donald Trump a afirmat duminica, intr-o serie de postari pe Twitter, ca Moscova "a reusit dincolo de cele mai nebunesti vise ale sale", daca intentia sa a fost cu adevarat…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a acuzat NATO, SUA si Uniunea Europeana de propaganda antiruseasca, ceea ce a dus la "paralizie" in contactele reciproce si a cerut Occidentului sa arate mai mult respect fata de Rusia, relateaza dpa.Vorbind in a doua zi a Conferintei de securitate de…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat vineri ca inculparea unor cetateni rusi pentru amestecul in alegerile din SUA dovedeste ca personalul sau de campanie nu a gresit cu nimic, informeaza DPA.Un juriu federal din Statele Unite a decis vineri inculparea a 13 cetateni rusi si a trei…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat vineri ca inculparea unor cetateni rusi pentru amestecul in alegerile din SUA dovedeste ca personalul sau de campanie nu a gresit cu nimic, informeaza DPA. Un juriu federal din Statele Unite a decis vineri inculparea a 13 cetateni rusi si a trei organizatii…

- Ernest Moniz, fost secretar al Energiei in timpul presedintelui american Barack Obama, sustine ca pana in prezent lumea a fost norocoasa si a reusit sa evite lansarea accidentala a unor rachete nucleare. Dand exemplul insulei Hawaii, cand un mesaj trimis din greseala a alertat populatia asupra…

- Amiralul Harry Harris, viitorul ambasador al SUA in Australia, in prezent seful Comandamentului Pacific al Marinei americane in Hawaii, spune ca Beijingul intentioneaza sa controleze Marea Chinei de Sud, relateaza The Guardian .

- Orice situație de breaking news reprezinta o ocazie pentru troli pentru a capta atenția publica, pentru a provoca emoție și raspandi propaganda. Guvernul rus știe asta. Tinerii din Macedonia care fabrica fake – news știu asta.

- Ministerul de Externe al Rusiei a anuntat, joi, ca cinci cetateni rusi au fost ucisi in urma unui atac efectuat de Statele Unite in Siria, informeaza site-ul agentiei Associated Press, potrivit Mediafax.ro.

- Rusia isi va relua reteta care a functionat in 2016 - conturi false pe retele de socializare, campanii de dezinformare, pirataj - cu scopul de a influenta alegerile parlamentare americane din noiembrie, a avertizat seful serviciilor americane de informatii Dan Coats, relateaza AFP.Audiat marti…

- Rusia va incerca sa se implice in alegerile partiale americane din 2018 si va continua campania de raspindire a informatiilor false dusa impotriva SUA si a aliatilor sai, arata datele unui raport emis, marti, de serviciile secrete din SUA citat de The Associated Press.

- Cutia neagra a a avionului prabusit, duminica, langa Moscova a fost gasita, anunta Russia Today. Presa rusa afirma ca pilotul ar fi semnalat o defectiune si ar fi solicitat sa aterizeze de urgenta pe Aeroportul International Jukovski sau ca unul dintre motoarele aparatului ar fi explodat inaintea…

- Acuzatiile de dopaj institutionalizat formulate la adresa Rusiei sunt au aparut pentru ca Statele Unite "nu ne pot invinge in lupta dreapta", a afirmat duminica ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, citat de AFP. "Cred ca este o forma de concurenta fara scrupule, pentru ca echipa…

- Ksenia Sobciak, candidata partidului Initiativa Civica la alegerile prezidentiale din Rusia, a declarat, vineri, ca este de parere ca Rusia s-a implicat in alegerile prezidentiale americane din 2016, adaugand ca isi cere scuze pentru acest aspect, relateaza site-ul postului CNN.

- Hassan Rouhani, presedintele Iranului, a acuzat, duminica, Statele Unite ca ameninta Rusia cu noi arme nucleare, dupa ce Washingtonul a publicat un raport privind politica SUA în domeniul nuclear în care sunt anuntate planuri de modernizare a arsenalului atomic, informeaza agentia de…

- Europa emergenta a depasit, anul trecut, nivelul de 2.000 de contracte de fuziuni si achizitii, iar China a devenit cel mai mare investitor strain din regiune. China a crescut valoarea investitiilor sale in regiune cu 78% pana la 7,7 miliarde de euro, dupa un avans de 96% in 2016. Statele…

- Directorul CIA Mike Pompeo a susținut, intr-un interviu acordat pentru BBC, ca se așteapta ca Rusia sa se implice in alegerile intermediare ce vor avea loc in SUA in acest an. Directorul CIA a precizat ca nu exista scaderi semnificative in tentativele Rusiei de a submina ordinea interna din SUA și din…

- O serie de informatii false, in special in ceea ce priveste legile justitiei, pleaca atat de la Bruxelles, cat si din Romania, chiar Delegatia Comisiei Europene la Bucuresti furnizand astfel de "minciuni", a afirmat luni seara presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD. …

- SUA acuza ca proiectul Nord Stream 2, o conducta de gaze din Rusia în Germania, este o amenintare pentru securitatea energetica a Europei. Secretarul de Stat al Statelor Unite ale Americii, Rex Tillerson, a declarat ca proiectul Nord Stream 2, un gazoduct care ar urma sa…

- Compania Twitter a dezvaluit amploarea propagandei rusesti in Statele Unite. Potrivit retelei de socializare, peste 50 de mii de conturi automate create in Rusia au transmis milioane de mesaje legate de subiectul alegerilor prezidentiale din SUA in perioada campaniei electorale din 2016.

- Statele Unite au promis sa inceteze furnizarea de armament catre militiile kurde din Siria, au sustinut oficialii turci sambata, ce au cerut in plus Washington-ului sa-si mute imediat trupele din orasul Manbij, urmatoarea tinta a armatei Turciei.

- Microsoft ar putea pierde miliarde de dolari daca va decide sa isi reduca vanzarile in Rusia din cauza sanctiunilor Statelor Unite, a declarat marti ministrul rus al comunicatiilor Nikolai Nikoforov, citat de agentiile de presa ruse. Agentia Reuters a anuntat luni ca doi dintre distribuitorii oficiali…

- Ministerul de Externe rus a acuzat joi oficiali americani de scurgere de informatii financiare confidentiale catre media despre diplomati rusi aflati in post in Statele Unite ale Americii (SUA) si a cerut ca cei responsabili sa fi pedepsiti, relateaza agentia Reuters, scrie agerpres.ro. In…

- Twitter continua lupta impotriva propagandei ruse. Reprezentantii retelei de socializare au depistat alte cateva mii de conturi de pe care erau publicate stiri false in timpul campaniei prezidentiale din 2016 din Statele Unite.

- Administratia de la Washington considera alegerile prezidentiale drept o afacere interna a Rusiei si nu intentioneaza sa lanseze ingerinte, afirma Anthony Godfrey, adjunct al ambasadorului american la Moscova, informeaza site-ul agentiei Tass.

- Summitul organizat de Statele Unite privind Coreea de Nord submineaza Organizatia Natiunilor Unite (ONU) si agraveaza situatia, a anuntat miercuri Ministerul rus de Externe, relateaza site-ul agentiei Sputnik.

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a declarat joi ca va pune capat in 2018 neintelegerilor cu Rusia privind frontiera comuna intre cele doua tari, a informat agentia de presa belarusa Telegragh, relateaza vineri Xinhua. In ianuarie 2017, Belarusul a anuntat anularea obligativitatii…

- Statele Unite si-au exprimat ingrijorarea fata de decizia comisiei electorale din Rusia de a-l opri in mod formal pe liderul opozitiei, Alexei Navalnii. Ministerul de Externe al Rusiei a declarat ca astfel de remarci sunt o „interventie directa in procesul electoral”, relateaza Deutsche Welle.

- Zdob și Zdub se pregatesc pentru primul turneu peste Ocean. La 23 de ani de la inființare, basarabenii ce formeaza trupa care a cantat in limba romana pe mari scene din Rusia și Europa pleaca la inceputul anului in Canada și Statele Unite pentru o serie de concerte.

- Kremlinul a declarat, marti, ca Rusia este pregatita sa devina mediator in discutiile purtate de Coreea de Nord si SUA cu privire la reducerea tensiunilor, daca ambele state sunt de acord ca Moscova sa-si asume acest rol, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.