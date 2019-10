"Instalatia de foraj Scarabeo 9 va opera de acum inainte in perimetrul Trident, explorat de Lukoil si Romgaz, in coparticipare, cu ajutorul colegilor de la Grup Servicii Petroliere si Saipem, care asigura partea de operare si celelalte servicii. Este un mare succes din punctul meu de vedere, care, speram din tot sufletul, precede alte si alte realizari importante in ceea ce priveste explorarea in Marea Neagra. Resursa estimata este undeva la peste 30 miliarde mc. Estimarea vine dupa toate calculele, aici vorbim de seismica, de interpretarea datelor, de forare, de toate celelalte", a declarat,…