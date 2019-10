Stiri pe aceeasi tema

- "Instalatia de foraj Scarabeo 9 va opera de acum inainte in perimetrul Trident, explorat de Lukoil si Romgaz, in coparticipare, cu ajutorul colegilor de la Grup Servicii Petroliere si Saipem, care asigura partea de operare si celelalte servicii. Este un mare succes din punctul meu de vedere, care,…

- Lukoil Overseas Atash BV, Sucursala Bucuresti a solicitat de la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta acord de mediu pentru executia forajului de explorare a gazelor naturale in perimetrul Ex 30 Trident, Marea Neagra.Ulterior, agentia de mediu a anuntat emiterea deciziei de emitere a acordului…

- Video. Morun de 200 de kilograme capturat ilegal, eliberat de politisti. Valora miliarde de lei vechi! Politistii Serviciului de Politie ,,Delta Dunarii” au salvat și eliberat in mediul natural un morun (huso huso), de aproximativ 200 kg , ce fusese capturat ilegal. Acesta era prins, la data de 28 septembrie,…

- Un roman este imaginea revistei Forbes, editia americana de luna aceasta. Cu o avere estimata la 1,4 miliarde de dolari, Daniel Dines l-a depasit pe Ion Tiriac si a devenit, astfel, cel mai bogat om din Romania.

- Producatorul national de gaze, Romgaz, se afla in discutii cu companii-gigant la nivel mondial din sectorul petrolier, alaturi de care analizeaza participarea la licitatii pentru concesionarea de noi perimetre in Marea Neagra. Declarația a fost făcută de directorul general al Romgaz,…

- Anul trecut, compania a realizat investitii in valoare de 4,29 miliarde de lei, in crestere cu 44% comparativ cu 2017. 'Valoarea investitiilor (inclusiv lucrarile de explorare si evaluare capitalizate) este in prezent estimata la aproximativ 4 miliarde de lei (revizuita in sus de la 3,7 miliarde…

- O companie romaneasca va fora in vederea explorarii perimetrului Trident, din zona economica exclusiva a Romaniei din Marea Neagra, in urma unui contract semnat cu Lokoil, scrie profit.ro. Citeste mai mult: adev.ro/pvhtes