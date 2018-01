Platforma Romania 100 prezinta incepand de azi comparatii sintetice si analize care arata diferentele intre guvernarea tehnocrata si Guvernele PSD-ALDE.

Stiri pe aceeasi tema

- ”Pe 4 ianuarie 2017 Dacian Ciolos isi termina mandatul de prim-ministru independent lasand Romania intr-o situatie economica stabila cu perspective de crestere. Premierul Guvernului PSD-ALDE a primit in aceeasi seara si raportul de guvernare al ministrilor tehnocrati (http://bit.ly/2j9mf8A) impreuna…

- Platforma Romania 100, fondata de fostul premier Dacian Ciolos, anunta ca, incepand de astazi, va prezenta zilnic comparatii sintetice si analize care arata diferentele intre guvernarea tehnocrata si guvernele PSD-ALDE. Comparatia zilei de joi este intre ratele la creditele in lei, ca urmare a cresterii…

- Dacian Cioloș, fondatorul ONG-ului Platforma Romania 100, puncteaza intr-un material video postat pe Facebook ca modificarile planificate la legile justiției de catre parlamentarii puterii pun in pericol romanii. „Exista riscul ca niciun cetațean al acestei țari sa nu mai fie in siguranța in Romania,…

- Dacian Cioloș iși face partid politic. Fostul premier Dacian Cioloș a anunțat, duminica, in cadrul unei intalniri a comunitații Platforma Romania 100, ca din aceasta structura se va desprinde un partid ce urmeaza a fi prezentat in lunile urmatoare și care nu va acționa impotriva celor cu „același ADN”,…

- Platforma Romania 100 a anunțat ca se va alatura protestelor din Piața Victoriei avand in vedere modul in care coaliția PSD-ALDE incearca sa modifice legile, fara dezbatere. Platforma Romania 100 se va alatura protestelor din Piața Victoriei. Pe pagina de Facebook a platformei a fost distribuit evenimentul…

- "Modul in care coalitia PSD-ALDE modifica fara dezbateri legi fundamentale pentru statul de drept este inacceptabil. Vom protesta alaturi de romanii care nu accepta ca o mana de politicieni iresponsabili ne pot indeparta de valorile democratice la care am aderat dupa multe sacrificii", este mesajul…

- ”In politica romaneasca se traiește la limita, iar unii dintre protagoniști par tot mai dependenți de adrenalina. Semn ca politica se de-profesionalizeaza, devine pe zi ce trece mai superficiala, mai egoista și mai departe de misiunea și de obiectivele sale. Guvernarea nu este sport extrem. In sport…

- Celik a mentionat ca unii dintre liderii europeni au refuzat sa viziteze Turcia pentru a-si arata solidaritatea fata de regimul care s-a confruntat cu tentativa esuata de lovitura de stat din 2016 "Este o slabiciune din partea UE ca nu declara FETO drept organizatie terorista. Lupta Turciei…

- "Noi condamnam atat nesabuinta nucleara a Coreei de Nord, cat si comportamentul provocator al colegilor nostri americani. Exista un sentiment ca ei (Statele Unite) l-au provocat in mod deliberat pe (liderul nord-coreean) Kim Jong-Un, pentru a-l face sa intrerupa pauza si sa prinda momeala", a spus…

- ”Reteaua Soros functioneaza ca un partid, care doreste sa destabilizeze si sa slabeasca guvernele care iau atitudine impotriva aducerii musulmanilor. Din acest motiv, ma astept ca reteaua Soros sa faca propaganda in Ungaria, sa consolideze ONG-urile, sa plateasca sute, chiar mii de oameni, iar pentru…

- ”PNL a reusit sa mobilizeze azi Opozitia impotriva guvernului PSD - ALDE. Guvernul Tudose - Dragnea a rezistat motiunii de cenzura PNL in mod rusinos cu doar 3 voturi in favoarea sa. Multumim zecilor de mii de romani care au fost in strada in aceste zile alaturi de PNL. Lupta PNL pentru o Romanie…

- Un numar de 39 de grupuri civice si organizatii neguvernamentale, precum si confederatiile sindicale Blocul National Sindical si Cartel Alfa au lansat un apel catre romani sa iasa in strada, duminica, de la ora 18.00, si sa ceara retragerea legilor Justitiei si a legilor de modificare a codurilor…

- Compania franceza, care opereaza tunelul de pe Canalul Manecii, a ales un nume anglo-saxon pentru a "marca trecerea grupului intr-o noua epoca interesanta pentru infrastructura de transport". Cu toate acestea, schimbarea numelui va fi numai la nivel de grup. Un purtator de cuvant…

- La doua luni dupa ce noua generatie Dacia Duster a fost prezentata oficial, Renault a dezvaluit si Duster-ul care va fi vandut sub sigla producatorului francez. Cele doua modele, extrem de asemanatoare, dar nu identice, nu vor concura pe aceleasi piete, anunta publicatia franceza L'Argus.…

- Platforma Romania 100, lansata de fostul premier Dacian Ciolos, avertizeaza ca "Revolutia Fiscala" a Guvernului Tudose este o "reforma" pur aritmetica la care Executivul nu renunta din motive de imagine politica. In plus, reprezentantii Platformei atrag atentia ca romanii se vor…

- Nu avem nici pe departe o situatie similara care a existat in perioada de criza din 2008. La nivel fundamental sunt in prezent in piata de spatii de birouri unde anumiti parametrii fundamentali de equity, finantare, dezvoltatori si cerere, pusi intr-o ecuatie in care lucrurile functioneaza pe un…

- Duminica seara, printre cei aproximativ 20.000 de oameni care au marsaluit prin Bucuresti s-a aflat si fostul premier Dacian Ciolos. Acesta a declarat ca i s-a parut important sa vina la manifestatie pentru ca "se ajunge la o limita". 0 0 0 0 0 0 "Am zis ca e important…

- Peste 11.000 de oameni au anuntat pe Facebook ca vor participa la protestul de duminica seara din Bucuresti. ”Duminica ne strangem la Guvern, iar la ora 19:00 plecam in mars catre Casa Poporului”, se anunta pe pagina evenimentului. Proteste sunt anuntate in mai multe orase din Romania,…

- UPDATE Liberalii anunta ca vor participa la protestul ”Nu vrem sa fim o natie de hoti! ” Purtatorul de cuvânt al PNL, Ionel Danca, a anuntat, duminica, pe Facebook, ca liberalii se alatura protestelor anuntate pentru duminica seara, afirmând ca ”atacul la Justitie…

- "Asa cum am declarat la preluarea functiei de purtator de cuvant al Partidului National Liberal, atacul la Justitie pentru interese personale si haosul din economie trebuie sa inceteze. PNL si toate grupurile active din societate, cu totii suntem de aceeasi parte a baricadei si cu totii credem in…

- Platforma Romania 100, fondata de fostul premier Dacian Ciolos, precizeaza ca nu sustine propunerile PSD-ALDE de modificare a legilor justitiei si anunta ca va fi alaturi de manifestanti, in strada, la protestele care incep duminica. Platforma Romania 100 face un "apel la actiune si implicare".…

- Aproximativ 10.000 de oameni isi anunta pe Facebook participarea la protestul de duminica seara din Bucuresti. „Duminica ne strangem la Guvern, iar la ora 19:00 plecam in mars catre Casa Poporului”, se anunta pe pagina evenimentului.

- De fiecare data cand cititi articole despre masini si va sunt oferite informtiile tehnice, se folosesc abrevieri. Pe unele dintre ele le cunoaste toata lumea, cum ar fi cele legate de tipul de motorizare, insa stim cu totii la ce se refera abrevierile legate de sistemul de tractiune? Clasicul 4X4…

- Dan Barna a anutat ca USR va promova in Parlament, in perioada urmatoare, o serie de initiative legislative elaborate in comun cu Platforma Romania 100. ”Avem aceleasi valori, avem aceleasi principii, multi dintre colegii mei sustin Platforma Romania 100 si de aceea noi avem o colaborare deschisa…

- Fostul premier Dacian Ciolos afirma, intr-o postare pe Facebook in care rememoreaza schimbarile aparute dupa incendiul din clubul Colectiv si instalarea Guvernului sau ca nu mai trebuie sa asteptam ca altii sa aduca schimbarea, concluzia sa fiind ca pentru alegerile viitoare "e cazul sa ne incumetam,…

- Cioloș, la doi ani de la tragedia din Colectiv. Fostul premier a scris, intr-o postare pe Facebook, ca poate ”e cazul sa ne incumetam, impreuna, sa ne facem viața și guvernarea așa cum am tot cerut altora sa ne-o faca și sa nu mai așteptam ca alții sa aduca schimbarea. ”Au trecut doi ani de la tragedia…

- Un oras mic de pescari din Islanda, Ísafjörður, a trecut la treceri de pietoni desenate 3D pentru a determina soferii sa reduca viteza la apropierea de trecerile de pietoni, scrie boredpanda.com. 0 0 0 0 0 0 Dupa cum se poate observa in video, islandezii au creat o trecere…

- Diferentele dintre generatii sunt intotdeauna marcante. Daca vorbim despre oameni, sesizam foarte repede care apartine unei generatii si care alteia. Insa la masini nu este atat de usor. Cel putin nu in cazul lui Audi. 0 0 0 0 0 0 Daca pui modelul 2018 pe langa modelul anterior sesizezi…

- "Guvernarea va cadea in groapa pe care o sapa altora. Actul investirii ministrului Apararii e dincolo de limita legitimitatii politice si arata cum neputinta ii face pe guvernanti sa comita erori grave. Prin faptul ca nu le-am permis celor din guvernarea democrata sa forteze mina presedintelui,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca masurile luate de guvernarea PSD își arata rezultatele, "dincolo de toate conflictele politice", și anunța, în acest context, "vești foarte bune" referitoare la producția de floarea-soarelui. "Dincolo de toate…

- Ministrul demisionar al Fondurilor Europene Rovana Plumb a transmis, miercuri, un bilant al activitatii in care vorbeste despre deblocarea fondurilor europene si despre plati catre beneficiari in valoare de 933 de milioane de euro. Ea se declara “mandra” ca, din luna martie si pana acum, a deblocat…

- Reprezentantul SUA pentru Relatii comerciale, Robert Lighthizer, se va intalni marti seara, la Washington, cu ministrul mexican al Economiei, Ildefonso Guajardo, si cu ministrul de Externe al Canadei, Chrystia Freeland. Intrevederea este parte a negocierilor convocate de Donald Trump pentru modificarea…

- Platforma Romania 100 condamna respingerea de catre Camera Deputatilor a cererii DNA de incepere a urmaririi penale impotriva deputatei Rovana Plumb, aratand ca reprezinta "inca o lovitura data prestigiului si demnitatii Parlamentului". "Platforma Romania 100 condamna votul de astazi din Camera Deputatilor…

- Platforma Romania 100 precizeaza ca votul reprezinta "inca o lovitura data prestigiului si demnitatii Parlamentului". "Platforma Romania 100 condamna votul de astazi din Camera Deputatilor si isi reafirma atasamentul fata de independenta justitiei. Acest vot reprezinta inca o lovitura data…

- Comisarul European Corina Cretu scrie, într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, ca nu a avut niciodata "discutii pe tema schimbarii vreunui membru al Guvernului'' cu premierul Mihai Tudose sau cu un alt membru al Executivului, subliniind ca ''politica de coeziune…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a declarat joi impotriva unei apropieri intre Romania si Grupul de la Visegrad, asa cum au anuntat ministrului roman al Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu, precum si alti lideri politici. "Nu avem aceleasi pareri,…

- Victor Ponta scrie, intr-o postare pe pagina lui de socializare, ca daca premierul Mihai Tudose „are curaj acum poate salva PSD și Guvernarea, el comentand tensiunile care exista intre prim-ministru și liderul PSD Liviu Dragnea. ”Eu tot spun de peste un an — Dragnea doar folosește PSD pentru interesele…

- Conform barometrului, increderea in Guvernul Tudose a ajuns de la 40% la 27%. Catalin Ivan a precizat ca ”principalul pericol” pentru guvernarea PSD este tocmai președintele formațiunii Liviu Dragnea. Acesta a subliniat faptul ca daca la alegerile parlamentare din decembrie victoria a fost una ”colectiva”,…