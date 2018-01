Stiri pe aceeasi tema

- ”Daca oamenii cinstiti, care vor sa traiasca fara stresul ca cineva ii inseala, ii fura pe fata sau ii manipuleaza nu se vor implica prin prezenta si competenta lor acolo unde se fac regulile, de la consiliile locale pana la parlament sau la guvern, cei pentru care lupta impotriva coruptiei inseamna…

- "Revolutia fiscala" a PSD-ALDE a dus la o crestere cu aproape 200% a contributiei facultative de sanatate, sustine Platforma Romania 100, fondata de fostul premier Dacian Ciolos, facand o comparatie intre suma care trebuia platita in perioada Guvernului Ciolos si cea care trebuie platita in prezent.

- Platforma Romania 100 anunta pe Facebook ca va prezenta incepand de azi comparatii sintetice si analize care arata diferentele intre guvernarea tehnocrata si Guvernele PSD-ALDE. "Premierul Guvernului PSD-ALDE a primit in aceeasi seara si raportul de guvernare al ministrilor tehnocrati ( http://bit.ly/2j9mf8A…

- ”Pe 4 ianuarie 2017 Dacian Ciolos isi termina mandatul de prim-ministru independent lasand Romania intr-o situatie economica stabila cu perspective de crestere. Premierul Guvernului PSD-ALDE a primit in aceeasi seara si raportul de guvernare al ministrilor tehnocrati (http://bit.ly/2j9mf8A) impreuna…

- Fostul premier tehnocrat, Dacian Ciolos, pare ca-si doreste din ce in ce mai mult sa revina in prim-plan. Ciolos a postat pe Facebook un mesaj video care a ridicat, insa, unele semne de intrebare. Mesajul transmis prietenilor sai virtuali lasa loc de interpretari si nu putini au fost cei care au dedus…

- Liderul deputaților PNL, Raluca Turcan, a scris pe pagina sa de Facebook, cu prilejul Craciunului, ca „Nașterea Domnului reprezinta un nou inceput” pentru toata lumea și este sarbatoarea care incalzește sufletul și inimile. „Nașterea Domnului reprezinta un inceput nou pentru noi toți, o noua șansa…

- Fostul premier Dacian Ciolos a afirmat, într-un mesaj postat pe Facebook, ca în decembrie 1989 comunismul si gustul dictaturii nu au murit si a aratat ca democratia si libertatile nu sunt câstigate pentru totdeauna. <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fdacianciolos%2Fvideos%2F1558503057520307%2F&show_text=0&width=560"…

- Premierul Mihai Tudose a transmis, joi, un mesaj la 28 de ani de la Revolutie, în care si-a exprimat respectul profund fata de românii care au platit cu viata în decembrie 1989 pentru libertate si democratie. "Omagiul meu si profund respect românilor care au platit cu viata…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, Legea care plafoneaza indemnizatia pentru cresterea copiilor la 8.500 de lei. Guvernul adoptase ordonanta de urgenta la inceputul lunii august, iar din septembrie a intrat in vigoare. "Indemnizatia lunara se stabileste in cuantum de 85% din media…

- Dacian Cioloș, fondatorul ONG-ului Platforma Romania 100, puncteaza intr-un material video postat pe Facebook ca modificarile planificate la legile justiției de catre parlamentarii puterii pun in pericol romanii. „Exista riscul ca niciun cetațean al acestei țari sa nu mai fie in siguranța in Romania,…

- Site-ul unei intreprinderi sociale din Rosia Montana care realizeaza obiecte de imbracaminte din lana a fost blocat cu o postare pe Facebook a lui Dacian Ciolos. Fostul premier a scris pe facebook o postare in care susține ca i-a dat cadou ambasadoarei Suediei in Romania o pereche de sosete de lana…

- Fostul premier Dacian Cioloș a fost acuzat ca poarta un fes scump, iar Ambasada Suediei a profitat sa faca reclama. ”Impressed by former PM Dacian Ciolos hat from yesterday’s TV images? It’s a Swedish Fjällräven hat!”, scrie…

- Ambasada Suediei promoveaza, pe pagina oficiala de Facebook, un fes purtat de fostul premier Dacian Cioloș la protestele de duminica seara. Caciula este fabricata de o firma suedeza, inca din 1964, și costa 43 de euro.

- Intalnirea ar va avea loc de la ora 16.30. Duminica seara sunt anuntate proteste in Bucuresti si in mai multe orase din tara fata de modificarile legile justitiei. Pe de alta parte, fostul premier Dacian Ciolos a anuntat, in cadrul unei intalniri a comunitatii Platforma Romania 100, ca din…

- Dacian Cioloș iși face partid politic. Fostul premier Dacian Cioloș a anunțat, duminica, in cadrul unei intalniri a comunitații Platforma Romania 100, ca din aceasta structura se va desprinde un partid ce urmeaza a fi prezentat in lunile urmatoare și care nu va acționa impotriva celor cu „același ADN”,…

- Fondurile europene pentru agricultura care au intrat in Romania pana la aceasta data se ridica la 3,3 miliarde de euro, a declarat, vineri, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, in conferinta de bilant. "Cresterea gradului de absorbtie al fondurilor europene este cel de-al…

- Platforma Romania 100 a anunțat ca se va alatura protestelor din Piața Victoriei avand in vedere modul in care coaliția PSD-ALDE incearca sa modifice legile, fara dezbatere. Platforma Romania 100 se va alatura protestelor din Piața Victoriei. Pe pagina de Facebook a platformei a fost distribuit evenimentul…

- Senatorul PNL Daniel Zamfir comenteaza o știre despre vizita lui Dacian Cioloș in SUA. Fara a-l numi, Zamfir vorbește despre ”colegul lui Guru Bivolaru” și ”fițuica” Platforma Romania 100. Amintim ca acesta este ONG-ul fondat de Dacian Cioloș. „Uite așa, colegul lui Guru Bivolaru, plecat de pe meleagurile…

- ”Am petrecut cateva zile la Washington pentru activitati profesionale si am avut placerea sa fiu de Ziua Nationala alaturi de membri ai comunitatii romanesti din SUA, la receptia organizata de Ambasada Romaniei. Am profitat de aceasta deplasare pentru a ma intalni si cu sustinatorii Platformei Romania…

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, din Guvernul condus de Dacian Cioloș, a postat miercuri o reacție dura la mesajul președinților Parlamentului, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, catre Departamentul de stat al SUA: ”Daca poporul roman va permite acestor derbedei sa il reprezinte,…

- Liderul ONG-ului Platforma Romania 100, Dacian Cioloș, anunța ca duminica va participa la protestele de strada, cerand coaliției PSD-ALDE sa renunțe la proiectul de modificare a legilor justiției. „Pachetul de modificare a legilor justiției trebuie retras complet din Parlament. Orice modificare ar trebui…

- Fostul premier Dacian Cioloș a afirmat, duminica seara, ca liderii PSD, prin comentariile pe care le-au facut, nu au ințeles nimic din demisia europarlamentarului Sorin Moisa. "Din pacate, comentariile liderilor PSD demonstreaza ca aceștia nu au înțeles nimic din demisia…

- Majorarea accizei la carburanti, cresterea pretului la energia electrica si scumpirea legumelor au dus inflatia anuala la 2,6% in octombrie, in urcare semnificativa de la 1,8% cu doar o luna in urma. Datele publicate de Institutul National de Statistica arata faptul ca, intr-o singura luna, carburantii…

- Platforma Romania 100, lansata de fostul premier Dacian Ciolos, avertizeaza ca "Revolutia Fiscala" a Guvernului Tudose este o "reforma" pur aritmetica la care Executivul nu renunta din motive de imagine politica. In plus, reprezentantii Platformei atrag atentia ca romanii se vor…

- Fostul premier Dacian Ciolos, care a participat duminica seara la protestul din Bucuresti, le-a declarat jurnalistilor ca a decis sa fie prezent pentru ca "se ajunge la o limita". Ciolos a spus ca nu este important daca el face politica si ca, intr-un anumit fel, toti cei care sunt in strada…

- UPDATE Liberalii anunta ca vor participa la protestul ”Nu vrem sa fim o natie de hoti! ” Purtatorul de cuvânt al PNL, Ionel Danca, a anuntat, duminica, pe Facebook, ca liberalii se alatura protestelor anuntate pentru duminica seara, afirmând ca ”atacul la Justitie…

- Platforma Romania 100, fondata de fostul premier Dacian Ciolos, precizeaza ca nu sustine propunerile PSD-ALDE de modificare a legilor justitiei si anunta ca va fi alaturi de manifestanti, in strada, la protestele care incep duminica. Platforma Romania 100 face un "apel la actiune si implicare".…

- Dan Barna a anutat ca USR va promova in Parlament, in perioada urmatoare, o serie de initiative legislative elaborate in comun cu Platforma Romania 100. ”Avem aceleasi valori, avem aceleasi principii, multi dintre colegii mei sustin Platforma Romania 100 si de aceea noi avem o colaborare deschisa…

- Platforma Romania 100, lansata de fostul premier Dacian Ciolos, considera ca masurile anuntate de Guvernul Tudose - taxa de solidaritate si reducerea contributiei la Pilonul II de pensii - vor avea efecte asupra tuturor angajatilor din Romania si atrage atentia ca, potrivit studiilor, ''pe termen lung…

- Tehnocratul a zis ca cei doi lideri se impauneaza cu munca agricultorilor, lucru care i se pare dezgustator și lipsit de respect. "Ințeleg ca guvernul PSD-ALDE a "raportat" producții record la hectar. Nu va amintește lauda asta de alte vremuri? Daca ar fi sa ma iau dupa abordarea domnului…

- Premierul Mihai Tudose a plecat, in aceasta dimineata, in inspectie la una dintre cele mai asteptate autostrazi: Lugoj – Deva. Prim-ministrul a plecat de la Guvern cu o delegatie pentru a verifica lucrarile la tronsonul III al autostrazii si a facut o oprire in zona localitatii Soimus. Inspectia premierului…

- Platforma Romania 100 precizeaza ca votul reprezinta "inca o lovitura data prestigiului si demnitatii Parlamentului". "Platforma Romania 100 condamna votul de astazi din Camera Deputatilor si isi reafirma atasamentul fata de independenta justitiei. Acest vot reprezinta inca o lovitura data…

- Calin Popescu-Tariceanu precizeaza, intr-un comunicat de presa, ca aceasta decizie „reprezinta protestul meu punctual fata de declaratia facuta de Presedintele Romaniei, dl. Klaus Iohannis, potrivit careia domnia sa nu mai recunoaste principiul prezumtiei de nevinovatie valabil pentru toti cetatenii,…

- „Am ajuns atat de departe de ceea ce putem fi ca societate”, spune fostul premier Dacian Cioloș, care vorbește, intr-o postare pe Facebook, despre nevoia unui dialog intre cei care se tem de schimbare și cei care o doresc. Este principala misiune a societații civile in urmatorii ani, adauga...

- Dacian Ciolos, replica pentru Ponta, dupa acuzele ca ar fi negociat cu Dragnea Fostul premier tehnocrat Dacian Ciolos a catalogat drept "bazaconie" afirmatia facuta de Victor Ponta, cum ca ar fi negociat cu Liviu Dragnea postul de prim ministru. "Vad ca Victor Ponta a scris ca aș fi negociat cu…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a declarat joi impotriva unei apropieri intre Romania si Grupul de la Visegrad, asa cum au anuntat ministrului roman al Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu, precum si alti lideri politici. "Nu avem aceleasi pareri,…

- Uniunea Salvati Romania colaboreaza pentru prima data cu Platforma Romania 100, condusa de Dacian Ciolos, pentru a lansa un proiect privind reducerea birocratiei statului in relatia cu cetateanul, numita Comisia de Taiat Hartii, anunta un comunicat de presa al celor doua formatiuni.

- Victor Ponta scrie, intr-o postare pe pagina lui de socializare, ca daca premierul Mihai Tudose „are curaj acum poate salva PSD și Guvernarea, el comentand tensiunile care exista intre prim-ministru și liderul PSD Liviu Dragnea. ”Eu tot spun de peste un an — Dragnea doar folosește PSD pentru interesele…