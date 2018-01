Platforma Romania 100: O realizare clara a guvernarii PSD-ALDE este cresterea pretului carburantilor la pompa de la 4,76 la 5,34 de lei

Stiri pe aceeasi tema

- ”O "realizare" clara a guvernarii PSD-ALDE este cresterea pretului carburantilor la pompa ca urmare a introducerii supraaccizei. Premierul Tudose nu a explicat clar de ce introduce aceasta noua taxa si nici daca banii care vor alimenta bugetul vor fi investiti in modernizarea infrastructurii…

- ”Daca oamenii cinstiti, care vor sa traiasca fara stresul ca cineva ii inseala, ii fura pe fata sau ii manipuleaza nu se vor implica prin prezenta si competenta lor acolo unde se fac regulile, de la consiliile locale pana la parlament sau la guvern, cei pentru care lupta impotriva coruptiei inseamna…

- Fostul premier Dacian Ciolo scrie pe pagina sa de Facebook ca, daca oamenii cinstiti nu se vor implica, cei care vor sa ingenuncheze justitia vor legaliza "smecheria". "Daca oamenii cinstiti, care vor sa traiasca fara stresul ca cineva ii inseala, ii fura pe fata sau ii manipuleaza nu se vor…

- ”Revolutia fiscala” a PSD-ALDE a dus la o crestere de aproape 200% a contributiei facultative de sanatate, potrivit unui mesaj postat pe pagina de Facebook a Platformei Romania 100, inființata de fostul premier Dacian Ciolos.

- ”Pe 4 ianuarie 2017 Dacian Ciolos isi termina mandatul de prim-ministru independent lasand Romania intr-o situatie economica stabila cu perspective de crestere. Premierul Guvernului PSD-ALDE a primit in aceeasi seara si raportul de guvernare al ministrilor tehnocrati (http://bit.ly/2j9mf8A) impreuna…

- Platforma Romania 100, fondata de fostul premier Dacian Ciolos, anunta ca, incepand de astazi, va prezenta zilnic comparatii sintetice si analize care arata diferentele intre guvernarea tehnocrata si guvernele PSD-ALDE. Comparatia zilei de joi este intre ratele la creditele in lei, ca urmare a cresterii…

- "Imi doresc, asa cum va doresc si voua, un an 2018 al asumarii, al angajarii si al actiunii, un an in care sa incepem sa actionam noi insine fara a astepta ca altii sa o faca in locul nostru, pentru o Romanie asa cum ne-o dorim - onesta, o Romanie cu fruntea sus, o Romanie prospera si o Romanie in…

- "Tudose vrea sa bage pumnul in gura pietei libere cu ajutorul BNR. S-a suparat Tudose! De un an de zile partidul din care face parte a dat lovitura dupa lovitura economiei Romaniei. Mister Tudose insusi a dat fara mila. A introdus supraacciza, a supraimpozitat contractele de munca partiale, a introdus…

- Mai multi parlamentari ai Uniunii Salvati Romania ii cer fostului premier Dacian Ciolos sa intre in USR, alaturi de fostii ministri Vlad Voiculescu si Dragos Pislaru, dar si de ceilalti membri ai Platformei Romania 100. Scrisoarea a fost publicata pe pagina de Facebook a deputatului USR de Constanta…

- Scorul dintre cei doi pe internet este naucitor. Dacian Cioloș îl calca literalmente în picioare pe Ludovic Orban. În ceea ce priveste numarul de afișari. În ceea ce privește numarul de like-uri. Dar și de distribuiri. Ceea ce este straniu e ca mesajele celor doi sunt de același…

- Dacian Cioloș, fondatorul ONG-ului Platforma Romania 100, puncteaza intr-un material video postat pe Facebook ca modificarile planificate la legile justiției de catre parlamentarii puterii pun in pericol romanii. „Exista riscul ca niciun cetațean al acestei țari sa nu mai fie in siguranța in Romania,…

- Dacian Cioloș a raspuns Ambasadei Suediei din București, dupa ce un fes purtat de fostul premir a fost promovat pe pagina oficiala de Facebook a ambasadei. Caciula este fabricata de o firma suedeza, inca din 1964, și costa 43 de euro.

- Dacian Cioloș iși face partid politic. Fostul premier Dacian Cioloș a anunțat, duminica, in cadrul unei intalniri a comunitații Platforma Romania 100, ca din aceasta structura se va desprinde un partid ce urmeaza a fi prezentat in lunile urmatoare și care nu va acționa impotriva celor cu „același ADN”,…

- "Ne implicam politic pentru a schimba lucrurile", a spus fostul premier. Fostul premier a afirmat ca, atunci cand a lansat Platforma , a fost clar ca va fi nevoie si de o implicare politica: "Nu ne-am ferit de lucrul acesta, dar nu am vrut sa punem carul inaintea boilor". "Se va desprinde…

- „Din platforma Romania 100 se va desprinde un partid politic. Noi, cei care am fondat Romania 100, suntem hotarati sa facem asta”,a spus Ciolos.„Lucram la acest partid, lunile urmatoare vom fi in masura sa il prezentam. Nu e o lansare azi”, a adaugat Ciolos, care a a aratat, insa, ca noul…

- "Dragi membri ai Platformei Romania 100, Va invitam maine, 10 decembrie, incepand cu ora 10:00, sa urmariți pe aceasta pagina transmisiunea live a primei parți a intalnirii extinse a Platformei Romania 100. La acest eveniment vor participa deopotriva membrii activi ai comunitaților…

- Platforma Romania 100 a anunțat ca se va alatura protestelor din Piața Victoriei avand in vedere modul in care coaliția PSD-ALDE incearca sa modifice legile, fara dezbatere. Platforma Romania 100 se va alatura protestelor din Piața Victoriei. Pe pagina de Facebook a platformei a fost distribuit evenimentul…

- ”Modul in care coalitia PSD-ALDE modifica fara dezbateri legi fundamentale pentru statul de drept este inacceptabil. Vom protesta alaturi de romanii care nu accepta ca o mana de politicieni iresponsabili ne pot indeparta de valorile democratice la care am aderat dupa multe sacrificii”, este mesajul…

- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat ca a petrecut cateva zile la Washington, programul sau incluzand si o intrevedere informala la Departamentul de Stat al SUA, dupa "semnalul de alarma" pe care oficialii americani l-au transmis in legatura cu modificarile la Legile Justitiei. "Am petrecut…

- ”Am petrecut cateva zile la Washington pentru activitati profesionale si am avut placerea sa fiu de Ziua Nationala alaturi de membri ai comunitatii romanesti din SUA, la receptia organizata de Ambasada Romaniei. Am profitat de aceasta deplasare pentru a ma intalni si cu sustinatorii Platformei Romania…

- Astazi s-au semnat contractele de execuție pentru prima faza a proiectului BRUA, un proiect deosebit de important pentru securitatea și independența energetica a Romaniei. In prima faza a proiectului va fi construita o conducta de gaze naturale de 478 km intre localitatile Podisor si Recas și se vor…

- Fostul premier Dacian Ciolos a participat la protestul de la Bucuresti si a declarat ca se afla in strada pentru a apara Legile Justitiei de asaltul PSD-ALDE. "Noi ne razboim pe legile justitiei, sunt cativa lideri politici care au probleme cu justitia si vad ca sunt gata sa faca orice pentru…

- Doi parlamentari PSD au initiat o propunere legislativa care reprezinta un "atac direct la adresa organizatiilor neguvernamentale din Romania", incercand sa reduca la tacere societatea civila, avertizeaza Platforma Romania 100, printre fondatorii careia se afla si Dacian Ciolos. Este vorba…

- Presedintele Klaus Iohannis a comentat, vineri, declaratiile premierului Tudose potrivit caruia cresterea economica bazata pe consum este o falsa problema, seful statului spunand ca o crestere bazata pe consum nu este una sustenabila si ca o parte importanta pentru cresterea economica o reprezinta investitiile,…

- Potrivit documentului prezentat in sedinta CEx PSD de vineri, printre prioritatile economice sunt cele legate de infiintarea de noi locuri de munca, dar si cresterea veniturilor. Exista si o evaluare a guvernarii PSD, potrivit careia cele mai multe obiective sunt indeplinite sau depasite.…

- Romania a inregistrat in trimestrul al treilea al acestui an cel mai semnificativ avans al Produsului Intern Brut (PIB) dintre cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, de 8,6% comparativ cu perioada similara din 2016. Potrivit datelor preliminare publicate marti de Oficiul European pentru…

- Platforma Romania 100, lansata de fostul premier Dacian Ciolos, avertizeaza ca "Revolutia Fiscala" a Guvernului Tudose este o "reforma" pur aritmetica la care Executivul nu renunta din motive de imagine politica. In plus, reprezentantii Platformei atrag atentia ca romanii se vor…

- Dacian Cioloș, despre viitorul Platformei Romania 100: ”La alegerile viitoare, vom fi prezenți”, a spus fostul premier, duminica seara, din mijlocul protestatarilor care s-au strans la Palatul Parlamentulu i, nemulțumiți de modificarile aduse legilor justiției. Cioloș a fost intrebat ce l-a determinat…

- UPDATE Liberalii anunta ca vor participa la protestul ”Nu vrem sa fim o natie de hoti! ” Purtatorul de cuvânt al PNL, Ionel Danca, a anuntat, duminica, pe Facebook, ca liberalii se alatura protestelor anuntate pentru duminica seara, afirmând ca ”atacul la Justitie…

- "Asa cum am declarat la preluarea functiei de purtator de cuvant al Partidului National Liberal, atacul la Justitie pentru interese personale si haosul din economie trebuie sa inceteze. PNL si toate grupurile active din societate, cu totii suntem de aceeasi parte a baricadei si cu totii credem in…

- Uniunea Salvati Romania si Platforma Romania 100 vor participa la marsul anuntat pentru duminica seara, sub denumirea ”NU vrem sa fim o natie de hoti!”, pe retelele de socializare anuntandu-si prezenta circa 10.000 de oameni. ”Membrii USR vor participa, duminica, la demonstratiile declansate in toata…

- Platforma România 100, fondata de fostul premier Dacian Ciolos, precizeaza ca nu sustine propunerile PSD-ALDE de modificare a legilor justitiei si anunta ca va fi alaturi de manifestanti, în strada, la protestele care încep duminica. Platforma România 100 face un ”apel…

- Dan Barna a anutat ca USR va promova in Parlament, in perioada urmatoare, o serie de initiative legislative elaborate in comun cu Platforma Romania 100. ”Avem aceleasi valori, avem aceleasi principii, multi dintre colegii mei sustin Platforma Romania 100 si de aceea noi avem o colaborare deschisa…

- Platforma Romania 100, lansata de fostul premier Dacian Ciolos, considera ca masurile anuntate de Guvernul Tudose - taxa de solidaritate si reducerea contributiei la Pilonul II de pensii - vor avea efecte asupra tuturor angajatilor din Romania si atrage atentia ca, potrivit studiilor, ''pe termen lung…

- Fostul premier Dacian Cioloș a reacționat pe Facebook dupa declarațiile ministrului Agriculturii. ”Ințeleg ca guvernul PSD-ALDE a “raportat” producții record la hectar. Nu va amintește lauda asta de alte vremuri? Daca ar fi sa ma iau dupa abordarea domnului ministru Daea, ar trebui…

- Platforma Romania 100 condamna respingerea de catre Camera Deputatilor a cererii DNA de incepere a urmaririi penale impotriva deputatei Rovana Plumb, aratand ca reprezinta "inca o lovitura data prestigiului si demnitatii Parlamentului". "Platforma Romania 100 condamna votul de astazi din Camera Deputatilor…

- Reprezentanții OMV Petrom vor fi chemați la audieri in cadrul comisiei de ancheta pentru activitatea ANRE, pentru a oferi informații legate de manipularea pieței de energie și de creșterea artificiala a prețurilor, a declarat marți deputatul PSD Iulian Iancu, președintele Comisiei de industrii și…

- Platforma Romania 100, lansata de fostul premier Dacian Ciolos, lanseaza site-ul Comisiei de Taiat Hartii 2. Pe aceasta platforma pot fi facute, incepand de joi, propuneri noi de debirocratizare. 32 32 0 32 0 0 Site-ul Comisia de Taiat Hartii 2, www.comisiadetaiathartii.ro, a fost lansat…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a declarat joi impotriva unei apropieri intre Romania si Grupul de la Visegrad, asa cum au anuntat ministrului roman al Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu, precum si alti lideri politici. "Nu avem aceleasi pareri,…

- Platforma Romania 100, fondata de fostul premier Dacian Ciolos, cere Guvernului sa precizeze intentiile de cooperare cu grupul de la Visegrad pornind de la asteptarile majoritatii societatii romanesti de a sustine continuarea procesului de refondare si integrare europeana si sa faca publice elementele…