Potrivit sursei citate, Platforma Profesionala in Domeniul Forestier isi propune sa fie cadrul oficial de dezbateri si discutii pentru consolidarea dialogului in cadrul sectorului forestier, pentru elaborarea unui viziuni privind dezvoltarea sectorului forestier romanesc pentru perioada 2020 - 2030, in contextul european si mondial, dezbateri pe tema legislatiei silvice, asigurarea suportului profesional pentru factorii decizionali si identificarea surselor de finantare in domeniul forestier.



Participantii la eveniment au lansat mai multe teme de discutii, precum alinierea si sprijinul…