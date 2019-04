Stiri pe aceeasi tema

- Marea Neagra are un potential de peste 200 de miliarde de metri cubi de gaze, iar 60% din productia Romaniei va proveni din zacaminte offshore in anul 2030, insa problema cea mai mare este ce se va intampla cu acest gaz, a declarat, miercuri, Sorin Gal, director in cadrul Agentiei Nationale pentru…

- Marea Neagra are un potential de peste 200 de miliarde de metri cubi de gaze, iar 60% din productia Romaniei va proveni din zacaminte offshore in anul 2030, insa problema cea mai mare este ce se va intampla cu acest gaz, a declarat, miercuri, Sorin Gal, director in cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse…

- Black Sea Oil & Gas, impreuna cu partenerii sai de concesiune, Petro Ventures Resources si Gas Plus International anunța ca au primit din partea Guvernului, aprobarea pentru studiile de evaluare a resurselor și rezervelor de gaze aferente zacamintelor Ana și Doina, din Proiectul Midia, conform…

- Dorin Ursarescu, consilierul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM), sustine ca bugetul statului a pierdut 3 miliarde de dolari, deoarece a fost pastrat acelasi pret de referinta al gazelor naturale timp de 10 ani, intre 2008 si 2017. Acesta a facut numeroase acuzatii la adresa…

- Raportul privind impactul asupra mediului pentru proiectul privind saparea sondelor de exploatare L4A Lebada Est, respectiv L8 A Lebada Est in cadrul perimetrului de exploatare dezvoltare si exploatare petroliera XVIII Istria a fost depus la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta de catre OMV Petrom…

- OMV Petrom anunta ca amana din nou, cel mai probabil pentru anii viitori, luarea unei decizii privind exploatarea gazelor din Marea Neagra. De vina sunt taxele si plafonarile de preturi pe care statul le-a impus in sectorul petrolier, prin adoptarea Legii offshore si a Ordonantei 114. Asa…

- Noile taxe impuse companiilor din energie pun în dificultate dezvoltarea perimetrului Midia pentru Black Sea Oil & Gas, compania care detine concesiunea din Marea Neagra si a fost autorizata de catre Ministerul Enegiei sa înceapa exploatrea

- Oana Gianina Bulai, consilier de stat pe educație și sanatate in aparatul de lucru al premierului Viorica Dancila și fost consilier al președintelui Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene, a fost numita membru provizoriu și președinte al Consiliului de Administrație al Societații Naționale a Sarii…