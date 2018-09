Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 19 septembrie, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Arges din strada Smeurei, nr. 21, Pitesti s-a desfasurat activitatea de donare de sange din cadrul campaniei ,,Colecta mobila” aceasta derulandu-se conform planului de campanie interna al I.J.J. Arges. Zeci de jandarmi din judetul…

- Evenimentul a fost organizat de ONG-ul Trei Vieti, format din cativa studenti la medicina care si-au propus sa-i convinga pe oameni de importanta donarii constante. Acestia i-au asteptat pe doritori pe holurile „Centrului" inca de dimineata, cu limonada si prajituri, si le-au stat aproape atunci cand…

- Donarea de sange este restrictionata la Centrul Regional de Transfuzii Sangvine Iasi pentru locuitorii din cinci localitati din judet, dupa ce in zona au fost confirmate mai multe cazuri de infectare cu virusul West Nile. Restrictia este valabila pentru o perioada de 28 de zile din momentul in care…

- Avand in vedere sesizarile din ultimele zile privind deficitul de sange si produse de sange, Sorina PINTEA, ministrul Sanatatii a verificat astazi activitatea Centrului de Transfuzii Bucuresti si a facut un apel catre cetateni pentru donarea voluntara. Potrivit Ministerului Sanatatii, in lunile de vara,…

