Platforma online Doctrina: 220.000 euro din proiecte digitale pentru industria farma in 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Vești proaste pentru șoferi! Prețul carburanților din Romania, peste media UE. Pretul carburantilor fara taxe in Romania a ajuns din nou peste media inregistrata la nivelul Uniunii Europene, dupa ce, in ultimele luni ale anului trecut, era situat sub valoarea acestui indicator, potrivit datelor publicatiei…

- Carrefour, cel mai mare retailer alimentar european, ar putea concedia aproximativ 4% din angajații din Italia si ar putea renunta la cinci din cele 51 de hipermarketuri din aceasta tara, conform planului sau de afaceri pentru perioada 2019 - 2022, transmite Reuters. Planul, prezentat sindicatelor luna…

- Proiectul Ordonanței de Urgența privind desemnarea procurorului european din partea Romaniei a fost avizat, marți, de plenul CSM, cu o singura observație. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a dezbatut, marti, proiectul ordonantei de urgenta privind procedura de selectie a procurorului european…

- Renault lanseaza o platforma de vanzare ONLINE ・ Renault digitalizeaza procesul de achiziție pentru mașinile din stoc ・ Clienții pot analiza ofertele folosind diferite filtre de cautare și pot rezerva autoturismul dorit ・ Stocul de vehicule aflate la promoție in platforma E-Commerce Renault va fi actualizat…

- Parlamentul European si Consiliul au ajuns marti la un acord provizoriu cu privire la propunerile Comisiei Europene din decembrie 2015 vizand vanzarile online de bunuri si furnizarea de continut si servicii digitale, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Ahmed Gulec, președintele Federației Industriilor de Mobila din Turcia, este increzator ca Romania, alaturi de Polonia și alte țari est europene pot domina piața mobilei pe continentul European și zona Orientului Apropiat, putand fi competitive pe termen mediu fața de competiția din China și alte țari…

- Universitatea din Craiova are in derulare 20 de proiecte, in valoare totala de circa 13 milioane de euro, prin care vizeaza reducerea abandonului scolar, cresterea ratei absolventilor de liceu din regiunea Olteniei care promoveaza examenul de...

- PNL București a prezentat, joi, rezultatele unei ample campanii de informare și de strangere de semnaturi și sugestii pentru elaborarea de proiecte și formularea de soluții viabile și concrete pentru decongestionarea traficului din Capitala pe termen lung. Conducerea PNL București a organizat, joi,…