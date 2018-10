Evenimentele derulate sub umbrela #JazzUpdates_SERIES continua la Timișoara cu un recital deosebit in cadrul caruia melomanii locali vor avea parte de prestația celor de la Collektor. Grupul este rezultatul prieteniei dintre saxofonistul Warren Walker (cunoscut din proiectul The Kandinsky Effect) și chitaristul Alex Stuart (Alex Stuart Quintet). Soundul grupului e o medie neașteptata de muzica […] Articolul Platforma Jazz Updates aduce un nou proiect inovator la Timișoara: concert Kollektor a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .