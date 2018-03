Stiri pe aceeasi tema

- Noul ministru german al Justitiei Katarina Barley a anuntat joi ca a convocat conducerea Facebook, pentru a afla daca cei 30 de milioane de utilizatpri ai retelei de socializare din tara au fost afectati de scandalul cu privire la datele persoanle, relateaza Reuters. Cea mai mare retea de socializare…

- Facebook nu a facut niciodata o prioritate din confidențialitatea datelor utilizatorilor - aceste date reprezinta motorul de creștere al companiei. Dezvaluirile recente din scandalul Cambridge Analytica au dat insa naștere unui nou val, cel al persoanelor care inca spera ca pot ține sub control „viața”…

- Trupa Massive Attack a anunțat ca și-a inchis pagina de Facebook din ingrijorare fața de modul in care compania ințelege sa protejeze datele utilizatorilor. Artiștii susțin ca vor reveni pe rețeaua de socializare daca Facebook iși va modifica politica de securitate. Trupa Massive Attack a anunțat ca…

- Scandalul datelor furate din Facebook ajunge și in Romania. Potrivit AP, Cambridge Analytica ar fi vrut sa angajeze un consultant britanic, care sa lucreze pentru PSD la alegerile din 2016. Acesta ar fi refuzat insa...

- Facebook a fost avertizata miercuri fata de orice incercare de folosire abuziva a datelor sau de manipulare a alegerilor in India, chiar daca principalele partide ale tarii s-au invinuit reciproc de angajarea unei firme acuzate de folosirea datelor a milioane de utilizatori Facebook, relateaza dpa.…

- La inchiderea de vineri, 16 martie, pretul unei actiuni la Facebook era de 185,09 dolari, iar in urma dezvaluirilor fostului angajat al Cambridge Analytica, acestea practic au plonjat, pana la inchiderea de marti inregistrand o scadere de mai bine de 9 procente, prin aceasta valoarea companiei…

- Specialistul in colectarea si prelucrarea datelor Aleksandr Kogan, care a pus la punct o aplicatie speciala pentru colectarea datelor utilizatorilor de Facebook si a transmis informatiile companiei Cambridge Analytica, implicata in campania lui Donald Trump pentru prezidentiale, acuza compania fondata…

- Camera Comunelor l-a convocat marti pe Mark Zuckerberg, directorul general al platformei de socializare online Facebook, pentru a fi audiat in ancheta privind activitatile companiei de analize politice implicata in campania electorala a presedintelui...

- Premierul Viorica Dancila a anuntat in cadrul sedintei de Guvern ca va trimite o scrisoare presedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Junker, pentru a cere explicatii. Demersul are loc dupa ce ministerul Justitiei a confirmat ca au existat numeroase cereri din partea Comisiei Europene, cereri legate…

- Comisia Federala pentru Comert din Statele Unite ale Americii (FTC) a deschis o investigatie privind Facebook, care ar putea aduce retelei de socializare o amenda uriasa, ca urmare a suspiciunilor ca ar fi facilitat utilizarea datelor a 50 de milioane de utilizatori de catre o companie

- Firma de analiza a datelor si consultanta Cambridge Analytica l-a suspendat marti pe directorul general Alexander Nix pe durata unei anchete independente privind o emisiune a postului de televiziune Channel 4. Nix a fost inregistrat pe ascuns cand se lauda ca a mituit si a instigat la infractiuni pentru…

- Guvernul de la Varsovia a anuntat marti seara ca a transmis Comisiei Europene raspunsul privind preocuparile acesteia legate de reforma sistemului judiciar si statul de drept, care expun Polonia unei proceduri europene inedite ce ar putea conduce inclusiv la sanctiuni, transmite AFP. Intr-un comunicat…

- Autoritatile insarcinate cu protectia datelor in statele Uniunii Europene s-au sesizat marti in cazul Cambridge Analytica, o companie de analiza de date care a lucrat pentru campania prezidentiala a lui Donald Trump in 2016 si este vizata de dezvaluiri privind folosirea, fara consimtamant, a datelor…

- Autoritatea britanica responsabila cu protectia datelor personale a cerut marti autorizatie de perchezitie a birourilor firmei Cambridge Analytica (CA), acuzata ca a obtinut ilegal date personale a milioane de utilizatori ai retelei sociale Facebook, al carei fondator, Mark Zuckerberg, este chemat…

- Iata raspunsurile companiei "Raspunsurile detaliate ale companiei la intrebarile lor inainte de publicare au fost in general ignorate in raportarea ulterioara a acestora. Sursa lor este un fost antreprenor pentru Cambridge Analytica - nu un fondator așa cum a fost susținut - care a plecat…

- Acțiunile Facebook au pierdut luni 7% pe bursa, iar 40 de miliarde de dolari s-au evaporat din capitalizarea bursiera a gigantului condus de catre Mark Zuckerberg, scrie Reuters . Facebook este puternic afectata de scandalul Cambridge Analytica, dupa ce presa a aflat ca firma de consultanța politica…

- Comisia Europeana (CE) cere ”clarificari” de la Facebook dupa dezvaluiri cu privire la exploatarea unor date personale apartinand unor milioane de utilizatori ai retelei de socializare de catre compania Cambridge Analytica, implicata in campania electorala a lui Donald Trump, relateaza AFP, potrivit…

- Actiunile Facebook evoluau in scadere, luni, la deschiderea bursei de pe Wall Street, afectate de dezvaluirile privind folosirea de catre Cambridge Analytica a datelor personale a milioane de utilizatori ai retelei sociale, scrie AFP.

- Intalnire de grad zero, la ministerul Justitiei. Cum justitia se confrunta cu nemultumiri din partea angajatilor, dar si proteste din partea sindicatelor, ministrul Tudorel Toader a avut astazi, 19 martie, o intrevedere cu reprezentanții sindicatelor personalului auxiliar de specialitate din cadrul…

- MAE susține declarația F. Mogherini privind anexarea ilegala a Crimeei Militari rusi. Foto: wikipedia.org Data alegerilor din Federatia Rusa coincide cu cea a anexarii teritoriului ucrainean al Crimeei, care a avut loc în urma cu 4 ani, dupa ce presedintele pro-rus de la Kiev, Viktor…

- Facebook a anuntat ca a suspendat firma specializata pe analiza datelor Cambridge Analytica, care a lucrat pentru presedintele american Donald Trump in timpul campaniei electorale din 2016, dupa ce a descoperit ca ar fi fost incalcate politicile referitoare la protectia datelor.

- Judecatoarea Florica Roman, de la Curtea de Apel Oradea a scris pe blogul sau personal un material interesant și, abordand, in același timp o teama extrem de controversata. Mai exact, judecatoarea vorbește franc, atașand declarațiile invocate, despre ipocrizia ambasadorilor straini care au ținut, de-a…

- Scandalul din justitie ia amploare pe zi ce trece. Dupa ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a cerut revocarea Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA, razboiul a izbucnit si pare fara finalitate. Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca sefa DNA e departe de revocare.Citeste…

- Dat in urmarire internationala, Radu Mazare primește o lovitura chiar din țara in care s-a refugiat. Potrivit unui oficial, fostul primar NU a cerut azil politic in Madagascar, asa cum anuntase.Consulul general onorific la Bucuresti spune ca Ministerul de Externe din Madagascar a cerut oficial…

- Reprezentantii societatii civile, alesi membri in Consiliul Superior al Magistraturii au luat act cu ingrijorare de lipsa de reactie a autoritatilor abilitate fata de dezvaluirile din mass-media privind actele de corupere grava a functiilor si atributiilor judiciare, referitor la cazul proceselor trucate.…

- Un tribunal de la Berlin a stabilit ca este ilegala utilizarea de catre Facebook a datelor personale ale membrilor sai si ca reteaua de socializare nu si-a informat in mod adecvat utilizatorii cu privire la modul in care le utilizeaza datele, a anuntat luni un grup german de apararea a drepturilor consumatorilor.…

- Acuzatiile incendiare facute de procurorul Mihaiela Moraru Iorga au provocat ieri reactia magistratului clujean Dana Girbovan, care s-a declarat stupefiata de posibilitatea ca DNA sa provoace anchetarea unui posibil premier doar pentru a se evita numirea ei in functia de ministru al Justitiei. O alta…

- "Așteptari din partea mea referitoare la subiectul discutat stiu ca sunt. Presiuni asupra mea in acest sens va asigur ca nu sunt. Nu voi sesiza Inspectia Judiciara. Consider ca la acest moment nu mai este necesarea sesizarea Inspectiei Judiciare pentru ca daca as sesiza s-ar prelungi cu mult, ar trebui…

- Șefa UNJR, Dana Garbovan, se declara „stupefiata” de dezvaluirile procurorului Mihaiela Iorga Moraru. Aceasta a declarat ca Laura Kovesi a chemat-o, la un moment dat, ca sa o intrebe daca nu ar putea sa "iasa" cu un dosar al unui fost ministru ce urma sa fie numit premier, pentru ca acesta din urma…

- Nici nu a inceput bine examenul de Bacalaureat 2018 ca apar și primele critici dure la adresa noii implementari a calendarului de testare finala. Președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, Marius Nistor a afirmat ca programarea susținerii probelor orale ale Bacalaureatului in luna…

- Daca vicepremierul Paul Stanescu sustinea ca partidul va discuta in cadrul Biroului Permanent despre dezvaluirile aparute in presa cu privire la abuzurile DNA, ministrul Apararii, Mihai Fifor sustine ca subiectul nu a fost abordat in cadrul sedintei.“S-a discutat despre agenda legislativa”,…

- Codrin Ștefanescu, despre dezvaluirile privind DNA: Tudorele, fa ceva, ca nu se mai poate! Lucrurile au ajuns la paroxism!, a spus secretarul general adjunct al PSD, luni, afirmand ca vorbim de o cangrena generalizata și trebuie luate masuri urgent, fie ca este vorba de o ancheta penala sau despre sesizarea…

- Anul trecut, Metrorex a obtinut venituri de 263 de milioane de lei din vanzarea de cartele de calatorii si abonamente, in comparatie cu suma de 254 de milioane de lei obtinuta in 2016, potrivit datelor transmise de companie pentru ZF. Potrivit inregistrarilor contabile ale companiei suma…

- "Nu am participat la aceasta discutie si nu stiu nimic despre ea", a declarat Tariceanu, miercuri seara, la Romania TV, intrebat despre discutia pe care Klaus Iohannis si Liviu Dragnea au avut la Cotroceni dupa ceremonia de depunere a juramantului de catre membrii noului guvern. De asemenea,…

- Departamentul american al Justiției și Comisia pentru Sugranța Comerciala din SUA verifica daca Apple a încalcat reglementarile privind proceduri de siguranța prin încetinirea funcțiilor modelelor mai vechi de iPhone, susțin mai multe surse.

- Carmen Dan, ministrul propus pentru Afaceri Interne (MAI), a primit, luni dimineata, aviz pozitiv in comisia de specialitate din Parlament, cu 20 de voturi "pentru" si 9 "impotriva".Citeste si: Iohannis, PRESAT sa ia o decizie privind Guvernul: Dragnea si Tariceanu, scrisoare de ULTIM MOMENT…

- Liderii PSD si ALDE negociaza dur inainte de ziua de vineri cand ar urma sa se decida cum va arata cabinetul Dancila, au declarat pentru HotNews.ro surse politice. Potrivit acestora, Liviu Dragnea i-ar fi cerut lui Calin Popescu Tariceanu sa si-l asume pe Tudorel Toader la ministerul justitiei, in conditiile…

- Rusia iși intarește prezența in Crimeea, regiune in care a desfașurat o noua divizie de rachete sol-aer S-400. Aceasta decizie marcheaza o noua escaladare a tensiunilor militare din regiune, dupa ce Moscova a anexat peninsula, noteaza Reuters. Rusia a anunțat ca este nevoita sa ia masuri pentru asigurarea…

- Președintele Comisiei pentru legile justiției, Florin Iordache, raspunde, dupa ce șapte ambasade extrem de importante și-au exprimat ingrijorarea cu privire la legile justiției și acuza ca nu au primit proiectele legilor justiției, așa cum li se promisese. Iordache susține ca ”nu am treaba cu ambasadele”…

- Ambasada Germaniei la Bucuresti a precizat, vineri, intr-un raspuns la solicitarea News.ro, ca nu a primit de la Ministerul roman al Afacerilor Externe traducerea legilor justitiei, dar ca in cadrul ambasadei lucreaza ”numerosi diplomati cu cunostinte de limba romana, care au fost in masura sa efectueze…

- Doi cetateni romani, acuzati de autoritatile SUA risca 20 ani de inchisoare Doi cetateni români au fost acuzati oficial pentru ca ar fi patruns ilegal în sistemul de monitorizare video al Politiei din Washington si ar fi introdus doua programe cu intentia de a obtine bani, cu câteva…

- Patru detinuti au evadat dintr-o inchisoare de la Berlin, a anuntat Guvernul orasului-land, relateaza The Associated Press, citeaza news.ro.Cei patru barbati par sa fi evadat cu ajutorul unui vehicul de reparatii auto din incinta Inchisorii Ploetzensee, a precizat joi Ministerul berlinez al…

- MAE a reactionat, vineri, la scrisoarea transmisa de ambasadele a sapte state europene privind modificarea legilor justitiei. Ministerul sustine ca „orice analiza a acestor evolutii trebuie sa tina cont si de un dialog cu reprezentantii din Parlament privind substanta concreta a modificarilor legislative…