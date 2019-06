Platforma de inovare sociala initiata de Camera de Comert si Industrie Bistrita-Nasaud.

Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comert si Industrie Suceava organizeaza, incepand cu luna iunie 2019, patru cursuri de formare profesionala pentru programele „expert achiziții publice", „formator", „responsabil cu protecția datelor personale" și „arhivar". Președintele ...

- Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR) a lansat, in premiera in Romania, o platforma online de informare si dialog unde antreprenorii romani pot gasi informatii utile pe tema implementarii Acordului de Parteneriat Economic UE-Japonia (APE) si au posibilitatea de a adresa intrebari, conform…

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) informeaza și invita la dialog oamenii de afaceri pe tema implementarii Acordului de Parteneriat Economic UE-Japonia (APE), cel mai cuprinzator acord economic incheiat pana acum de UE sau Japonia.Citește și: BNR: euro a scazut, in timp ce prețul…

- Camera de Comert si Industrie Bistrita-Nasaud implementeaza in perioada 08.06.2018 - 07.06.2019, proiectul "Bistrita, pe harta profesionala a Europei", cofinantat prin Fondul Social European, Programul Operational Capital Uman 2014-2020 - cod SMIS POCU/227/3.8/117313. Valoarea totala a proiectului este…

- In perioada 25-28 martie 2019 se desfasoara cea de a treia editie a Saptamanii Meseriilor - sir de evenimente ce cuprinde concursuri pe meserii menite sa contribuie la dezvoltarea colaborarii dintre mediul de afaceri si unitatile de invatamant cu specific profesional. Acestea sunt organizate de Camera…

- Incurajarea implicarii in viata democratica si cresterea participarii la vot reprezinta prioritati ale Centrului Europe Direct Bistrita in anul acesta, in contextul desfasurarii alegerilor pentru Parlamentul European. Astfel, Camera de Comert si Industrie Bistrita-Nasaud, structura gazda a Centrului,…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș a participat la invitația partenerului MI6 (Societatea Maghiara de Inovare și Eficiența Nonprofit Ltd) la aniversarea Programului Virtual Power Plant. Actiunea a avut loc in cursul zilei de 6 martie, la Parlamentul din Budapesta, in prezența președintelui…

- Camera de Comerț si Industrie Suceava a anunțat ca de luna aceasta vor incepe doua cursuri de formare profesionala. Astfel, pe 18 martie 2019, la CCI Suceava va incepe cursul pentru specializarea inspector/referent resurse umane, iar de pe 25 martie va incepe un curs de contabilitate. De asemenea, ...