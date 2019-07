Platforma de audienţe on-line gutau.ro a început să funcţioneze In doar o saptamana de la lansare, platforma de audiente on-line gutau.ro, o noua modalitate de interactiune cu locuitorii orasului, prin care se pot face sesizari si propuneri pentru bunul mers al comunitatii, functioneaza din plin, contabilizand deja mai multe zeci de postari constand in sesizari, propuneri sau intrebari despre stadiul unor investitii. Cu un timp mediu de raspuns sau de luare a unor masuri de doua zile (aproape jumatate dintre postari primind raspuns in doar o zi), acest nou intrument de interactiune isi dovedeste eficienta atat in ceea ce priveste solutionarea unor probleme… Citeste articolul mai departe pe realitateavalceana.ro…

Sursa articol si foto: realitateavalceana.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Veste buna pentru locuitorii Capitalei. In curand, in centrul orasului va aparea o noua zona pietonala. Aceasta va fi amenajata in perimetrul strazilor Maria Cebotari, Alexei Sciusev, Sfatul Tarii si Mihail Kogalniceanu, adica in jurul Muzeului de Etnografie, si nu va afecta

- Luni, 10 iunie 2019, primarul Mircia Gutau si viceprimarii Carmen Preda si Eusebiu Veteleanu au dat startul sezonului estival la Strandul Ostroveni, prezentand, in acest context, ultimele facilitati oferite vizitatorilor acestei baze de agrement. Printre acestea se numara un ansamblu modern si elegant…

- Marti, 28 mai 2019, primarul Mircia Gutau si viceprimarii Eusebiu Veteleanu si Carmen Preda au receptionat lucrarile de modernizare derulate pe str. Lotrului si pe o ramificatie a strazii Posada din zona Copacelu. Lucrarile au afectat aproape 300 m de strada, pe care s-a turnat covor asfaltic pe o platforma…

- Bazinul cu apa sarata de la Strandul Ostroveni reprezinta un punct de atractie major in fiecare sezon estival: zeci de mii de turisti din Ramnic, din localitatile din jur, dar si din judetele invecinate s-au bucurat de binefacerile pentru sanatate ale bailor in apa sarata adusa prin saleduct de la Ocnele…

- Marti, 7 mai 2019, in Sala de Consiliu a Primariei municipiului, a avut loc o noua festivitate ”Nunta de Aur” in cadrul careia 35 de cupluri de ramniceni au fost sarbatorite cu ocazia implinirii a 50 de ani de casnicie. Prima ceremonie de acest fel din 2019 a avut un caracter special, printre sarbatoriti…

- ACET Suceava informeaza ca in vederea executarii unor lucrari programate se va intrerupe funcționarea serviciului public de alimentare cu apa potabila in data de 7 mai, intre orele 8,30 – 15,00.Vizate sunt zonele: str. Alexandru cel Bun de la intersecția str. Tipografiei pana la intersecția ...

- Tradițiile orașului Novaci, vor fi puse in valoare, in data de 19 mai, moment in care se vor organiza mai multe manifestari cultural-artistice, cu ocazia organizarii celui mai important eveniment al anului. Festivalul ”Urcatul oilor la munte” se afla la cea de-a 52-a ediție. Locuitorii orașului Novaci,…

- Copii din Ramnic au primit un cadou deosebit in ajunul sarbatorii de Pasti prin inaugurarea miercuri, 24 aprilie, a lucrarilor de modernizare a locului de joaca din Parcul Mircea cel Batran. Investitia a constat in montarea de straturi succesive de ancorare in paviment si de granule de cauciuc, inclusiv…