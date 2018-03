Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an, pe 21 martie, sarbatorim Ziua Internaționala a Poeziei in sute de locații Julius Meinl din intreaga lume, unde poți trezi poetul din tine, devii inspirat, scrii și Platești cu Poezie. Iar inspirația poate veni simplu chiar din muzica pe care o asculți la Virgin Radio Romania. Ionuț s-a…

- Baieții de la The Motans ne arata partea sensibila a iubirii cu piesa proaspat lansata, “Jackpot” și au facut-o intr-un mare fel LIVE la Virgin Tonic. Cu un sunet fresh, “Jackpot” prezinta dragostea ca pe un sentiment ce taraște cu tine pe jos, te ridica și te doboara, dar in același timp te umple de…

- Daca nu l-ai mai ascultat pana acum pe Ionuț de la Virgin Tonic cantand “Hai afara la zapada”, atunci trebuie sa dai play imediat. Andreea a caștigat astazi cafea pentru o luna de la Mizo Coffee, dupa pariul pus de baieți, pe langa faptul ca i-a raspuns lui Ionuț la wake up call. Ionuț n-a... View Article

- INVITATIE… De Ziua Internationala a Poeziei, vasluienii vor putea folosi maine versurile ca moneda de schimb pentru a primi o cafea sau un ceai, la alegere. Nu oriunde, ci doar la doua localuri din oras, partenere ale campaniei-manifest “Plateste cu o poezie”, initiata de Julius Meinl. Este vorba despre…

- Ce surpriza mai buna poți primi decat un wake up call de la colegul nostru, Shurubel? Cum Andrei este curier, Shurubel l-a sunat ca sa se asigure ca pachetul sau cu reviste deocheate ajunge in siguranța și nedesfacut. Continuarea conversației l-a lasat insa pe Andrei cu gura cascata și puțin uimit.…

- Miley Cyrus a fost amendata cu uriașa suma de 300 milioane de dolari amenda pentru ca a furat drepturile de autor ale unui producator jamaican. Producatorul Michael May declara ca piesa “We can’t stop” lansata de Miley in 2013 este o copie exacta a piesei lansata de acesta in 1988 sub numele “We run…

- A fost o dimineața extrem de emoționanta la Virgin Tonic, unde le-am cerut ascutatorilor sa ne trimita poveștile lor despre perioade in care au pierdut tot și s-au ridicat cu și mai multa forța. Unele mesaje au fost suprinzator de puternice și merita retraite. Andrei din Constanța a pierdut tot cand…

- Virgin Radio Romania le-a ajutat in 2018 pe mamele stresate sa scape de tensiune cu o forma eficienta de terapie, dar mai puțin aplicata in Romania: terapia prin distrugere. Timp de trei zile am adus mamele stresate la Virgin Tonic și ne-au povestit de ce au nevoie de o sesiune de terapie prin distrugere.…

- Ai prins vestea data in direct joi la Virgin Tonic? Maine dimineața triplam șansele de a caștiga 5.000EURO la CSAUD. Asta inseamna ca vineri, la Virgin Tonic, vom lua in direct la fiecare runda de CSAUD un numar triplu de participanți. Și asta nu este tot, vineri aducem la Virgin Tonic și o soluție…

- Prietenul Gabrielei a inscris-o la o conversație romantica in limba pasiunii alaturi de Bogdan. Cu o spaniola puțin stalcita Bogdan a reușit sa o trezeasca pe Gabriela și sa o faca sa zambeasca larg. Daca si tu vrei sa incepi ziua fresh, alege cine te trezește din echipa Virgin Tonic. In fiecare dimineața,…

- Noi am vrut sa facem un ascultator dublu fericit in dimineața asta la Virgin Tonic și la ora 9.30 am dublat premiul la #CSAUD. Am hotarat sa dam nu 5.000, ci 10.000 de euro la concurs. Am cautat un raspuns corect, dar am primit 3 raspunsuri greșite, așa ca #CSAUD continua in formula cu premiul... View…

- Luni, fii pregatit sa dai raspunsul corect in direct la Virgin Tonic iar la ora 9:30 dublam premiul. Daca știi ce se aude la Virgin Radio Romania, caștigi pe loc 10000EURO doar luni la runda de concurs de la ora 9:30! Pana acum n-a reușit nimeni sa ghiceasca CSAUD, dar nu-i nimic, mai incercam! Ne...…

- Dwayne ”The Rock” Johnson a sarbatorit Ziua Internaționala a Femeii alaturi de adorabila lui fetița de 2 ani, Jasmine Johnson. Actorul a postat pe Instagram un clip in care incearca sa o invețe pe Jasmine care e treaba cu girl power! Girl power. To every woman out there ‘round the world – all ages and…

- Vineri, dupa o zi și cateva ore de vot pe virginradio.ro, am gasit Cea Mai Nervoasa Mama de #AngryMomsDay! Timp de trei zile am adus mamele stresate la Virgin Tonic și ne-au povestit de ce au nevoie de o sesiune de terapie prin distrugere. Dupa ce le-am lasat sa intre in camera de destresare, unde...…

- De ziua voastra, dragile noastre, noi: Bogdan, Shurubel și Ionuț, va aducem cate o bombonica de urechi de fiecare. E piesa care ne definește și pe care v-o dedicam intr-una dintre cele mai frumoase zile din primavara asta. IONUȚ: Lauv – I like me better SHURUBEL: Ricky Martin – Tu Recuerdo (MTV Unplugged)…

- La mulți ani, mama! La mulți ani, fetelor!Azi nu este doar Ziua Internaționala a Femeii, 8 martie este și #AngryMomsDay, adica ziua in care vedem cum destresam impreuna cea mai tensionata mama cu un premiu de 1.000EURO. Acum a sosit momentul ca tu sa decizi cine va caștiga premiul de 1.000EURO la Virgin…

- Suntem aproape gata sa va prezentam cele 3 clipuri cu cele 3 mame care au participat la #AngryMomsDay. Astazi la Virgin Tonic a venit Maria, impreuna cu soțul ei și cei doi copii (baieți). Din moment ce are acasa 3 baieți, va dați seama cat de mult trebuie Maria sa-și stapaneasca nervii. Așa ca in...…

- Se numește Dana Paris și locuiește in Pitești (dar ne-a zis ca ar fi preferat sa o cheme Dana Pitești și sa locuiasca in Paris), iar in dimineața asta la Virgin Tonic a venit sa-și revendice sesiunea de destructoterapie (da, terapia prin distrugere). Dana are doua fete și locuiește inca cu cea mica,…

- A fost o saptamana plina de emoții și de adrenalina la Virgin Radio Romania. Matinalii Virgin Tonic au provocat-o pe Andreea Remețan sa incerce sa-și țina pulsul sub 120 bpm ca sa-i permita sa faca concursul și in cadrul programului ei. Andreea a trecut prin mai multe probe care i-au intins nervii la…

- Emoții mari ieri dupa amiaza pentru Bogdan, fan declarat Formula 1 și Lewis Hamilton. Dupa ce i-a innebunit pe colegii din Virgin Tonic cu informații despre ultimele modificari care au vizat cea mai sofisticata competiție auto in materie de tehnologie, Bogdan a stat cu sufletul la gura ca sa afle cum…

- Ok, cu siguranța ai auzit-o pe Andreea Remețan spunand la radio in ultimele zile ca vrea și ea sa se ghiceasca #CSAUD la ea in program (16.00-19.00), insa Bogdan, Shurubel și Ionuț au zis ca “domne, asta nu-i treaba pentru oricine”. Sa pui in scena concursul #CSAUD nu e ușor! Trebuie sa poți sa iți...…

- Dintre toți participanții la #RadioTinder, Victoria și Gheorghița pare ca au sudat cea mai frumoasa prietenie la intalnirea de aseara. Daca a fost doar o aparența sau chiar așa este, aflam in direct de la ei la Virgin Tonic, la o cafea buna servita in primul Starbucks Drive Thru din București, amplasat…

- Dupa ce trei zile la rand și-au ales cel mai bun match in direct la Virgin Tonic, Brandușa, Laura și Victoria urmeaza sa-i cunoasca pe baieți in seara de 14 februarie intr-o cina speciala la Restaurantul Citroniers din cadrul Hotel Domenii Plaza by Residence Hotels, din București. Dupa experiența de…

- Victoria iși cauta un date pentru diseara, și-a luat toata ziua libera și a ajuns la concursul lansat in Virgin Tonic incurajata și de parinți. De cum a venit la Virgin Radio Romania, Victoria ne-a marturisit ca iși incepe ziua cu Bogdan, Shurubel și Ionuț și a vrut sa ne indulceasca ziua cu o cutie...…

- Laura a fost azi in studioul Virgin Tonic pentru #RadioTinder, iar dupa ce a dat de foarte multe ori swipe left, George din București a convins-o, in cele din urma, sa dea swipe right. Urmeaza un date interesant! Bogdan, Ionuț și Shurubel au luat-o la intrebari pe Laura și au aflat 5 lucruri despre…

- Laura Matei este la Radio Tinder, marți, pentru a-și cauta cel mai bun match pentru 14 februarie. Un doctor deosebit, la 1,60m, cu un zambet larg, Laura a scapat de emoții de cum a intrat in studioul Virgin Tonic. Ne-a spus ca nimeni pana acum nu și-a dat seama daca ochii ei sunt verzi sau... View Article

- Inna a venit, luni, in Virgin Tonic ca sa ne ajute ca prima participanta la #RadioTinder, Brandușa, sa-și gaseasca cel mai bun match pentru 14 februarie. Cat am stat la povești cu Inna și Brandușa am descoperit ca intre un artist internațional și un fan sunt zero diferențe, mai ales atunci cand vine…

- In dimineața asta, in Virgin Tonic, am avut parte de un moment ”mind fuck”! Bogdan, Shurubel și Ionuț au intrebat: ”Cum e sa ai același nume cu o vedeta?” Unul dintre raspunsuri ne-a lasat pur și simplu cu gura cascata: ”Sunt Alexandra Stan și sunt sosia INNEI!” Boom! Alexandra Stan este din București…

- La un lanț de restaurante din California un zambet iți poate aduce un burger delicios. CaliBurger a anunțat ca incepand cu 30 ianuarie, clienții pot plati pentru burgerul lor folosind recunoașterea faciala la restaurantul din Pasadena. Programul FacePay le permite clienților sa iși stocheze fața impreuna…

- „Plateste cat arunci” si „Raspunderea extinsa a producatorului” sunt cele doua noi instrumente ce ar urma sa fie introduse in legislatia nationala referitoare la regimul deseurilor, iar autoritatile publice locale vor fi obligate sa ofere cetateanului posibilitatea de a alege din cel putin doua variante…

- Colaborarea inceputului de an a venit de la Antonia și Connect-R, care au lansat impreuna piesa “Adio“. Imediat dupa lansare, cei doi au venit in studioul Virgin Tonic, unde au interpretat superb noua piesa. “Ma bucur pentru aceasta colaborare cu Connect-R, un artist pe care il apreciez. Imi place mult…

- Finala Australian Open 2018 dintre Simona Halep – Caroline Wozniacki se joaca sambata, la ora 10:30. Daca ești in București, te așteptam alaturi de echipa Virgin Tonic sa vezi meciul pe un ecran uriaș. Hai sa o susținem impreuna pe Simona Halep! Ar putea fi primul turneu Grand Slam caștigat de Simona…

- Ei bine da, ne-am intors! Știm ca ți-a fost dor de Vvlog, așa ca pentru primul episod de anul asta avem numai momente unul și unul. Și ca sa nu spui ca ne ținem de farse, te luam tare inca de la inceput cu faza in Shurubel ne-a dat ”șoc” cu vestea ca s-a logodit.... View Article

- Te-ai prins ce se aude la Virgin Radio Romania, la cel mai tare concurs radio din lume? Super! Pana sa ne iei banii, in direct la Virgin Tonic, ar trebui sa ne și suni in direct pentru a ne spune CSAUD! Raspunsul tau poate fi luat in considerare doar daca il dai in direct la... View Article

- Nathan John Feuerstein are 26 de ani, e din America și a inceput sa faca muzica acum 8 ani. Let You Down a aparut in noiembrie anul trecut și se apropie de 20 de milioane de vizualizari pe YouTube. O aducem ca bombonica pentru urechi in Virgin Tonic. Daca exista cineva in viața asta pe... View Article

- Melodia cea mai difuzata la radio și tv, cea mai ascultata și cu cele mai multe vizualizari pe Youtube (peste 23 de milioane) in 2017 a fost single-ul „Weekend“, interpretat de The Motans și Delia. „Nu ma așteptam, este o veste extraordinara și mulțumesc publicului pentru suport, radiourilor și televiziunilor…

- „A different way ”– single-ul lansat in toamna de DJ Snake cu Lauv suna super taree! Ed Sheeran și-a bagat și el codița in compunerea piesei. „A different Way” e de pe albumul „Encore” al lui DJ Snake și mai apare și in dimineața asta ca bombonica pentru urechi la Ear Candy, in Virgin Tonic.... View…

- Ziua de 9 iunie 2011 a fost una pe care Shurubel și Ionuț nu o vor uita niciodata: este ziua in care baieții porneau pe lungul drum al internetului cu proiectul lor, pornit din pasiune, 10lucruri. Primul episod din 10lucruri se numește “10 lucruri de stiut la prima intalnire” și ne-am gandit ca ți-ar…

- Vineri am dat 5.000 EURO la Virgin Radio Romania! Hai, recunoaște, nu era deloc greu sa te prinzi de primul zgomot din concurs. Totuși au fost necesare 29 de raspunsuri greșite cu CE NU SE AUDE la 7.30, 8.30 și 9.30, in Virgin Tonic, pana sa vina caștigatoarea cu soluția de 5.000 EURO. Bogdan, Shuruel...…

- Louis Tomlinson de la One Direction i-a aratat unui mare fan ce este afecțiunea atunci cand i-a donat 10.000 de dolari pentru o operație pe creier. Micuța fana pe nume Rylee, in varsta de doar 9 ani, sufera de o malformație rara pe creier ce ii poate cauza paralizie cerebrala. Pe pagina sa de YouCaring,...…

- Ce se aude la Virgin Radio Romania? “Este sunetul unei caști audio care cade pe birou” a raspuns Laura Lamba din Constanța intr-o zi de vineri norocoasa, in care a reușit sa prinda linie și sa intre in direct la Virgin Tonic cu Bogdan, Shurubel și Ionuț. Ni s-a facut pielea de gaina in momentul... View…

- Cel mai de succes concurs radio din lume incepe luni la Virgin Radio Romania! Se aude ca o sa fie tare și o sa-ți placa ce ți-am pregatit incepand de luni! Fii pe faza de la prima ora in Virgin Tonic și prinde primul detaliile pe care ți le aduc Bogdan, Shurubel și Ionuț. Ești... View Article

- Daca vrei sa afli ce zi e azi, da-i un play aici, sa asculți ce s-a vorbit in dimineața asta la Virgin Tonic: Daca nu vrei sa asculți, poți sa citești articolul de mai jos :)) : Ziua Apreciaza Plantele din Casa Ziua Ciocolatei Amarui Ziua Oamenilor Ciudați Ziua Fii mai Eco La mulți... View Article

- Astazi, cand Virgin Radio Romania face 1 an de la lansare, colega Alice a lasat o inimioara pentru cel mai frumos tort, primit la radio: ” Tortul a fost adus in Virgin Tonic, de Stefania, ascultatoarea noastra care ne-a inseninat ziua de la prima ora cu un tag pe instagram. Multumim, Stefania! La multi…

- Am avut parte de cel mai “piele de gaina” moment in prima ediție Virgin Tonic din 2018. Vestit pentru viața lui de burlac și nopțile petrecute pe la petreceri, omul nostru Shurubel ne-a anunțat ca se insoara. Andrei ne-a povestit cum in vacanța de sarbatori petrecuta in Malaga, a cerut-o in casatorie…

- Da, s-a intamplat! A fost chiar unul dintre cele mai amuzante momente la Virgin Tonic in 2017. Un #wakeupcall facut intr-una dintre diminețile noaste la Virgin Radio Romania ne-a lasat cu gura cascata. S-a intamplat cand Ionuț a incercat sa o trezeasca pe Iulia, care era extenuata și iritata dupa ce…

- Sarbatorile sunt un prilej bun pentru a-ți cunoaște mai bine colegii de munca, insa procesul asta nu e mereu pe lista lucrurilor tale preferate. Bogdan, Shurubel și Ionuț au trait și ei dialogul “Hei! Sarbatori fericite și….cum te numești?”, așa ca și-au imaginat un scenariu exagerat presarat cu glume.…

- Cum arata un TAKEOVER facut ca la carte? Urmeaza sa vedeți. Ieri dimineața la Virgin Tonic INNA a pus stapanire pe cladire. A venit din proprie inițiativa urmata de o gașca de dansatori și cateva boxe, a fentat paza și a cantat de a rasunat toata cladirea. Apoi a dat buzna peste noi in studioul...…

- Odata cu scandalul PMB – Uber și cu intenția Primarului General Gabriela Firea de a interzice in București serviciile de car-sharing de tipul Uber și Taxify, ne-am adus aminte de un moment din Virgin Tonic din primavara. Atunci, Bogdan, Shurubel și Ionuț și-au propus a impace un șofer de taxi cu un…