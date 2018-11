Plata defalcata a TVA schimba esenta TVA in mod fundamental

Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanta Guvernului nr. 23/2017 (aprobata prin Legea nr. 275/2017) cuprinde, de principiu, doua categorii de dispozitii legale. Una se refera la principiul privind plata defalcata a TVA in si din „contul de TVA”, iar a doua categorie se refera la masurile administrative menite sa organizeze administrarea…

- Legea privind vanzarea terenurilor agricole se modifica in Parlamentul Romaniei in asa fel incat accesul sa fie usor si direct pentru cumparatorii romani, a declarat, marti seara, la TVR 1, ministrul Agricult...

- "Astazi, in Comisia Economica a Senatului am avizat favorabil proiectul de lege care permite și beneficiarilor programului Prima Casa sa poata apela la Legea darii in plata in situația in care ajung in imposibilitate de plata a ratelor la banca. In ceea ce privește Legile impotriva camatariei,…

- Senatorul ALDE Daniel Zamfir a dat o veste buna pentru romanii care au credite Prima casa. „Astazi, in Comisia Economica a Senatului am avizat favorabil proiectul de lege care permite și beneficiarilor programului Prima Casa sa poata apela la Legea darii in plata in situația in care ajung in imposibilitate…

- "La initiativa Ministerului Transporturilor, in conformitate cu prevederile din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, marti, 9 octombrie 2018, ora 10:00, la sediul din Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucuresti, in sala de conferinte, va avea…

- Doua noi categorii de personal didactic au fost incluse la plata cu ora, anunta Ministerul Educatiei. Astfel, vor fi remunerate in regim de plata cu ora activitatile desfasurate de cadrele didactice metodiste care participa la anumite inspectii si de membrii comisiilor de

- Incepand de azi, nu mai putem plati pe loc polițistului care ne da o amenda rutiera jumatate din minimul legal al acelei amenzi, scrie avocatnet.ro. Cu toate ca vom avea la dispoziție mai mult timp sa platim jumatate din amenda minima, respectiv 15 zile, in loc de 48 de ore, va trebui sa ne folosim…

- Incepand cu data de 24.08.2018 intra in vigoare Legea nr. 203/2018 privind masuri de eficientizare a achitarii amenzilor contravenționale, prin care se modifica și se completeaza Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor cu modificarile si completarile ulterioare, in…