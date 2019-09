Stiri pe aceeasi tema

- De astazi, intra in vigoare o serie de modificari importante privind utilizarea cardurilor bancare, fie ca este vorba despre platile efectuate in magazine sau despre platile online. Iata schimbarile aduse de Regulamentul Delegat (UE) 2018/389 de completare a Directivei UE nr. 2366/2015 a Parlamentului…

- Buzaul a intrat in randul primelor orase din tara care introduc plata cu cardul contactless in mijloacele de transport public. Noua metoda de plata a calatoriilor cu Trans Bus-ul va functiona in paralel cu celelalte metode clasice, aflate deja in uz. Este acceptat orice tip de card Visa Mastercard iar…

- Serviciul de Administrare a Domeniului Public a finalizat saptamana trecuta instalarea dispozitivelor de citire a cardurilor contactless și a celor de plata cu telefonul mobil prin sistemul NFC pe 37 de automate de plata a parcarii situate in centrul istoric al Sibiului și in zona pieței agro-alimentare…

- Primaria Cluj-Napoca anunța ca a instalat parcometre care permit plata cu card bancar și aplicație in parcarile cu bariera din Piața Unirii și Piața Mihai Viteazul”Primaria Cluj-Napoca pune la dispoziția clujenilor 2 noi modalitați de plata la parcarile cu bariera din oraș: parcometre care permit plata…