Plasticul, pericol de moarte O balena care a fost gasita moarta pe o plaja din sud-estul Filipinelor avea in stomac 40 de kilograme de plastic, a informat azi presa locala preluata de EFE. Cetaceul, din specia zifiidelor - balena lui Cuvier - a esuat vineri pe tarm in provincia Valle Compostela. La autopsia efectuata duminica s-au descoperit in stomac 16 saci de orez, o prelata de plastic utilizata pe plantatiile de banane si pungi pentru cumparaturi. Examinarea balenei a fost realizata de o echipa a Oficiului de Pescuit si Resurse Acvatice din provincie, condusa de doctor Elaine Belvis si de biologul marin… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

