Plasticul din oceane a fost colectat, intr-un final, cu un dispozitiv creat de un olandez, la varsta de 19 ani. Organizația non-profit pe care o conduce a anunțat miercuri ca și-a atins scopul: a colectat cantitați mari de deșeuri de plastic dintr-o insula de gunoi din Oceanul Pacific. Aceasta are dimensiuni comparabile cu statul Texas din SUA. Dispozitivul a fost „upgradat” de mai multe ori pana acum ca sa funcționeze. Boyan Slat a inființat in 2013 fundația The Ocean Cleanup - Curațarea Oceanului, organizația nonprofit cu scopul declarat de curațare a oceanelor. Efortul activiștilor de mediu…