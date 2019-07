Plasticul a ajuns până în cuiburile de berze Cifre impresionante pentru al treilea an in care romanii numara berzele albe cu ajutorul aplicației „Uite, Barza!” – deja sunt peste 2.00 de cuiburi introduse in baza de date a Societații Ornitologice Romane (SOR), pe site-ul berzeleromaniei.sor.ro. Trei dintre aceste cuiburi se afla in București. Mai mult de atat, pe data de 8 iulie 2019 […] Citeste articolul mai departe pe svnews.ro…

Sursa articol si foto: svnews.ro

