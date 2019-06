Planurile Vanyei Panayotova pentru L'Oreal Romania: Vrem sa ajungem compania de beauty tech nr. 1 in Romania

Stiri pe aceeasi tema

- ELKO Romania, companie membra a grupului ELKO specializata in distribuția unei game largi de echipamente și soluții IT, anunța extinderea ofertei prin adaugarea de produse din gama Smart Home. Tehnologia moderna permite eficientizarea tuturor domeniilor de activitate, dar poate fi folosita și pentru…

- Ministrul transporturilor, critici la adresa conducerii Tarom Compania TAROM urmeaza sa anuleze mai multe curse pentru ca avioanele zboara cu prea putini pasageri la bord, potrivit ministrului transporturilor. Razvan Cuc l-a criticat din nou ieri pe fostul director al companiei Tarom, Werner…

- Parolele folosite de zeci de milioane de utilizatori ai Facebook au fost stocate necriptat pe serverele companiei. Reprezentanții sai susțin insa ca nu a existat nici un pericol ca cineva sa le fi folosit in mod abuziv, chiar daca la ele au avut acces angajații Facebook. Compania fondata de Mark Zuckerberg…

- 62 de angajați sunt incluși în procedura de disponibilizare colectiva. La mijlocul lunii februarie 2019, societatea a anuntat ca va intra într- un proces de restructurare menit sa-si puna in valoare dotarile tehnice, vizându-se relansarea exclusiva a fabricatiei…

- Este de ras daca nu ar fi de plans. La aceasta ora, din informațiile pe care le deținem, sunt mai mult controale in desfașurare la Brașov, in biserici și nu numai, pe motiv ca cineva, un cetațean de etnie maghiara, susține ca este moștenitor al patrimoniului spiritual al parintelui Arsenie Boca. Andor…

- Compania nationala a recunoscut ca avionul ATR42, de pe cursa Bucuresti-Baia Mare, a aterizat marti dimineata la Cluj, pentru ca i s-a blocat maneta de putere a aeronavei. Zborul a avut loc marti dimineata. Cei 34 de pasageri imbarcati la Bucuresti ar fi trebuit sa ajunga in Baia Mare in jurul orei…

- Boeing suspenda zborurile avioanelor 737 Max in toata lumea. Fabricantul american de avioane a venit cu anunțul dupa deciziile luate de Uniunea Europeana și SUA de a opri la sol toate aeronavele 737 Max 8 și 9. Intr-un comunicat de presa, reprezentanții companiei susțin ca „Boeing continua sa aiba incredere…

- Compania aeriana privata romaneasca Blue Air, care are in plan sa-si modernizeze flota achizitionand mai multe aeronave Boeing 737 MAX 8, a avut marti o prima reactie publica privind ingrijorarile legate de siguranta in exploatare a acestui model de avion. Duminica, o aeronava 737 MAX 8, cu 157 de…