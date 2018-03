Planurile PETROM: încă patru restaurante SUBWAY în benzinării Astfel, compania vrea sa majoreze numarul de restaurante Subway din reteaua de benzinarii Petrom. „Avem 15 magazine deschise in parteneriat cu Auchan in faza de pilot. Am deschis 9 locatii cu Subway si avem alte patru astfel de statii in faza de planificare“, se arata in documentele publice ale companiei. OMV Petrom are pe plan local 153 de statii sub brandul OMV si 402 sub umbrela Petrom. Datele companiei arata ca in prezent fiecare statie din reteaua Petrom din Romania vinde aproape 5 milioane de litri de carburanti anual, in crestere cu 14% fata de 2013. „La nivelul anului 2021, obiectivul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Fata de 2008, cand datoria externa a bancilor din Romania - care include liniile de finantare acordate de actionarii straini filialelor locale pe termen scurt si lung - a ajuns la 25 mld. euro acum soldul este de 10 mld. euro. Datoria externa a bancilor - care in­clu­de liniile de finantare…

- Compania petroliera OMV vorbeste deja, in strategia sa pana in 2025, de o productie de gaze semnificativa si pe termen lung din perimetrul Neptun din Marea Neagra, aceasta desi decizia finala de a investi in acest perimetru va fi luata abia in a doua parte a acestui...

- Pana in 2022 numarul ultrabogatilor, cu averi mai mari de 50 de milioane de dolari, va ajunge in Romania la 360 (crestere de 50%), iar numarul celor cu averi de peste 5 milioane de dolari va creste la 5.630 (51%), arata compania, care a lansat a 12-a editie a The Wealth Report, studiu asupra averilor…

- Datele INS sunt crude: doar unu din opt locuitori are un loc de munca in judetul Giurgiu, pe cand in Bucuresti rata de angajare (efectivul total de salariati raportat la intreaga populatie din judet) este de 54%, fata de media nationala de 25%, arata datele pentru 2017 centralizate de ZF pe baza informatiilor…

- Pentru a evita aglomerația de la ghișeele Direcției Generale de Pașapoarte a fost inițiat un sistem de alerta, prin SMS, care il atenționeaza pe posesor ca documentul sau este pe cale sa expire. Sistemul de notificare este operabil de astazi, cand au fost trimise primele mesaje. Astfel, deținatorii…

- Ieri, fostul ofițer SRI, Daniel Dragomir, a dat publicitații pe site-ul romania30.ro, protocoalele securitații. Redam, integral, materialul publicat pe romania3.0. DNA = Securitatea 2.0. Iata protocoalele Securitații 2.0: Începând din anul 2013, chiar dupa numirea sa, Kovesi…

- In toamna, Allview are in plan sa aiba pe piata un ceas inteligent si o boxa care sa le permita utilizatorilor din Romania sa comande vocal produse sau servicii prin integrarea asistentului AVI cu platforme ale unor retaileri sau furnizori de servicii. „Adica daca vreau sa cumpar o pizza cu prosciuto…

- SIVECO România lanseaza o noua versiune a aplicației INOVAGRIA Meteo, atât pe Android, cât și pe iOS, cu noi facilitați dedicate managementului fenomenelor meteo și agrometeo din România. Cu urmatoarele noi funcționalitați, fermierii vor putea sa își planifice…

- De exemplu, la ora 16:00 consumul inrergistrat in acel interval orar era cu 20% mai mare fata de cel inregistrat cu 24 de ore inainte. „Nu avem probleme, dar iarna abia a inceput“, spune Corina Popescu, presedintele directoratului Transelectrica, transportatorul national de energie care are rolul…

- Primele legaturi ale lui Thierry Blain cu Romania au inceput in anii '90, cand a lucrat pentru ambasada Frantei din Bucuresti. Pe pozitia de COO al Societe Generale European Business Services, companie de 1.400 de angajati, a ajuns la inceputul anului...

- Persoanele care au o experienta de mobilitate internationala au sanse mai ridicate de a fi angajate sau de a deveni antreprenori in comparatie cu cei fara experienta mobilitatii internationale, precum si asteptari salariale mai ridicate, pe care angajatorii ar putea fi determinati sa le satisfaca,…

- Doina Purdel, avea 50 de ani, era din Panciu, județul Vrancea insa de 14 ani locuia impreuna cu soțul in Italia la Santa Giustina in Colle, in provincia Padova. O femeie frumoasa și plina de viața. O femeie sanatoasa, cel puțin in aparența, pentru ca Doinița nu era suferinda de nici o maladie…

- OMV Petrom este in discutii privind exportul in tarile vecine al gazelor care vor fi extrase din Marea Neagra, insa a pierdut licitatia pentru rezervarea de capacitate pe conducta spre Ungaria, a declarat, miercuri, Mariana Gheorghe, directorul general al companiei, intr-o conferinta de presa.…

- Operațiune de amploare a Guvernului Romaniei! Executivul are in plan sa dezvolte o rețea de benzinarii. Construirea a cel puțin 1.000 de astfel de stații de alimentare este prevazuta in strategia Guvernului. Pana in 2020, in Romania, vor fi cel putin 1.000 de puncte de alimentare a masinilor cu combustibili…

- Probabil cea mai importanta baza de date gestionata de ASF este sistemul CEDAM, care conține istoricul de dauna al tuturor mașinilor asigurate in Romania. Milioane de mașini sunt inregistrate in aceasta baza. Datele inscrise influențeaza semnificativ tarifele platite pentru RCA de șoferii din Romania.…

- „La ora actuala majoritatea cartofilor sunt adusi din import pentru ca producatorii nu au spatii de depozitare. Fara spatii de depozitare, vara cartofii se strica, iar iarna ingheata“, spune Peter Kiss, proprietarul fermei de cartofi Solfarm din judetul Covasna. La un consum mediu anual pe cap de…

- Un nou LANT DE \”BENZINARII\” in Romania: 1.000 de statii in toata tara. IATA UNDE vor fi amplasate Peste doar trei ani, in Romania vor fi cel putin 1.000 de puncte de alimentare a masinilor cu combustibili alternativi. Guvernul a elaborat o strategie in acest sens, care arata inclusiv unde ar putea…

- In perioada 9 – 11 februarie s-a desfașurat la Sinaia „Școala politica de iarna a Tineretului Alianței Liberalilor și Democraților”. Intr-un comunicat de presa transmis catre redacția Mesagerul de Covasna, de reprezentanții TLDE Covasna, se menționeaza: „In cadrul Școlii de Iarna a avut loc si sedinta…

- In 2017 strainii au scos 1 mld. euro din Romania, ceea ce in termeni procentuali inseamna o scadere de 28% fata de 2016. Tendinta de evaporare s-a accentuat in ultima luna din 2017, cand au iesit din depozite peste 440 mil. euro. Iesirea masiva pe final de an s-a vazut in evolutia cursului care a depasit…

- Publicatia germana Die Zeit scrie despre campania uriasa de manipulare pe care PSD si Dragnea o deruleaza in Romania pentru a sabota lupta anticoruptie. Articolul se intituleaza „Cu coruptia alaturi”....

- Cu aceasta „performanta“, Romania a ajuns la coada clasamentului in ceea ce priveste numarul de turbine montate. De exemplu, anul trecut in Germania s-au montat aproape 1.800 de turbine, iar in Marea Britanie 1.067 de „mori de vant.“ Capacitatea turbinelor montate anul trecut pe plan local este destul…

- Spre comparatie, in urma cu zece ani, in niciun sector de activitate salariul mediu nu depasea 1.000 de euro net pe luna. „Din 2008 si pana in prezent, atat in criza, cat si dupa aceasta perioada, businessurile din Romania au devenit din ce in ce mai complexe, iar multinationalele au adus pe piata locale…

- Comertul modern numara zece jucatori, dintre care sapte au afaceri care au sarit pragul de 1 mld. euro anul trecut. Pe fondul unei cresteri puternice a consumului si pe fondul deschiderilor de sute de magazine, anul trecut a fost unul dintre cei mai buni din istorie pentru comertul modern local. Profi…

- Salariul mediu brut pe economie a fost in decembrie de 3.662 de lei (2.629 de lei net) in varianta veche in care contributiile nu erau trecute de la angajator la angajat, potrivit datelor Institutului de Statistica. Din ianuarie brutul va creste cel mai probabil cu 20% (contributiile vor fi trecute…

- Fabricile din Sebeș și Cugir ale Daimler vor produce in viitor componente premium pentru mașinile hibride din gama Mercedes-Benz. Documente ale companiei arata ca Romania va deveni un centru extrem de important pentru industria auto in urmatorii ani. Unitatea de productie Star Assambly din Sebes a ajuns…

- Citeste si: Numarul de someri a scazut cu aproape 50.000 in ultimul an. Romania, pe locul 6 in UE in topul statelor cu cel mai scazut somaj Romania a marcat una dintre cele mai mici rate ale somajului din UE: 5,3% in aprilie. Cehia are un somaj de 3,1% In urma cu cinci ani, aproximativ jumatate (53%)…

- Centrul comercial Liberty Center, amplasat la intersectia dintre Sos. Progresului si Calea Rahovei, a inregistrat in 2017 o crestere a traficului cu 12% comparativ cu anul anterior si a ajuns la 4 milioane de vizitatori pe an. Vanzarile chiriasilor au crescut cu 16% in 2017 fata de anul…

- Agentia de turism J’Info Tours, una din cele mai mari de pe piata, a bugetat in acest an afaceri mai mari cu 7% pe fondul atragerii de noi clienti din domeniul auto, dar si al bugetelor in crestere alocate de clientii existenti, potrivit lui Carmen Pavel, proprietara companiei. „Contributia clientilor…

- Compania aeriana Blue Air, controlata de antreprenori locali, va renunta incepand cu 17 februarie la zborurile pe ruta Timisoara-Iasi-Cluj, conform unui anunt al companiei. „Din cauza frictiunilor create de catre Aeroportul International Traian Vuia din Timisoara suntem nevoiti sa va informam…

- „Romania devine net importatoare de produse fabricate in strainatate. E trist ca s-a ajuns aici, dar in Romania nu ma mai mira nimic. Ca sa avem mai multa prelucrare locala trebuie sa avem o strategie de dezvoltare a industriei alimentare care sa fie sustinuta cu politici publice. Avem nevoie de investitii…

- In anul școlar urmator, rețeaua școlara de la nivelul județului nu va suferi modificari fața de cea din acest an școlar, a anunțat, ieri, in cadrul unei conferințe de presa, inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Covasna, prof. Kiss Imre. Totuși, vor funcționa cu doua unitați…

- „Volatilitatea structurii fiscale din aceste ultime luni, resimtita cel mai puternic de sectorul IT, ne pune intr-o situatie foarte delicata. Pe de o parte, validam cu colegii din afara planuri importante de crestere a centrului de suport, pe de alta parte negociem tot cu ei modele de compensare a pierderilor…

- Operatorul low-cost Ryanair organizeaza recrutari pentru personal de cabina in mai multe orașe din Romania și ofera o prima de instalare de 1.200 euro, dar și alte facilitați pe zborurile companiei. Cei care doresc să lucreze ca însoțitori de zbor pe avioanele Ryanair trebuie să…

- Cifra, cea mai mare raportata de Google in Romania in cei 9 ani pentru care bilantul contabil este public, reprezinta insa doar o parte infima din businessul pe care il face in mod real pe plan local gigantul american. Agentia Initiative Media estimeaza, de exemplu, ca Google, Facebook si Yahoo! incaseaza…

- Reprezentantii industriei petroliere sunt ingrijorati Statie de alimentare Petrom. Foto: jurnaluldeilfov.ro. Reprezentantii industriei petroliere sunt îngrijorati de faptul ca unii politicieni considera ca redeventele percepute pentru gazul românesc nu sunt platite la un nivel…

- Directia pentru Agricultura a UE (DG AGRI) a facut publice primele rapoarte ale anului referitoare la preturile medii ale produselor alimentare de baza. Sunt preturi care influenteaza inclusiv piata din Romania si trenduri care se pot observa imediat sau cu o oarecare intarziere pe rafturile magazinelor…

- Ferma Big Land Company din Constanta, detinuta de Florin Stoian, a produs si vandut morcovi, ceapa, dar si alte radacinoase marca Ferma Stoian de circa 18,7 mil. lei peste 4 mil. euro in 2017. Produsele au ajuns in magazinele Carrefour, Auchan, Cora si Selgros, informeaza Ziarul Financiar. Articolul…

- Cu un salariu minim brut de 413 euro (1.900 de lei) pe luna, adica 252 de euro net, Romania se afla in continuare pe penultimul loc in Uniunea Europeana la acest capitol. Bulgaria este pe ultimul loc cu un salariu minim net de 226 de euro pe luna. Daca un angajat roman castiga net 252 de euro, ca…

- Tariful de utilizare pe reteaua de drumuri nationale din Romania se aplica in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea…

- Romania, al patrulea cel mai mare producator de gaz natural la nivel european, face primii pasi pentru folosirea acestuia in transporturi, in 2018 urmand sa fie finalizata investitia in 6 statii care vor folosi aceasta resursa. „Sase din cele 9 statii pe care le are proiectul sunt in di­verse…

- Povestea REGATA incepe in 1993, la Targoviste. Prin ambitie, organizare si profesionalism, compania s-a dezvoltat continuu, ajungand ca in cei 25 de ani de experienta sa devina cel mai mare importator de gresie si faianta din Romania. 0 0 0 0 0 0

- Remus Borza, parlamentar si fost administrator judiciar al Hidroelectrica spune ca nu crede ca ministrul energiei, Toma Petcu stia de schimbarile care se preconizau la Petrom, cea mai mare companie din Romania si cel mai mare contribuabil la bugetul de stat. Pe neasteptate, marti dimineata,…

- Mariana Gheorghe pleaca de la șefia OMV Petrom, a anunțat compania, prin inetrmediul BVB. OMV Petrom este una dintre cele mai mari companii din Romania, in care statul este acționar minoritar important, cu 20,6%. In locul Marianei Gheorghe va fi instalata Christina Verchere, pana in prezent Regional…

- Povestea REGATA incepe in 1993, la Targoviște. Prin ambiție, organizare și profesionalism, compania s-a dezvoltat continuu, ajungand ca in cei Post-ul REGATA, cel mai important jucator in importul și distribuția materialelor de construcții din Romania, iși anunța planurile pentru 2018: birouri noi in…

- Discounterul german Lidl, intrat oficial pe piata locala in 2011 prin preluarea Plus Discount, a ajuns in Romania la 220 de magazine fata de 205 cat avea la finalul anului trecut, potrivit datelor ZF. Nemtii au intrat prin achizitia a 107 magazine, iar apoi au dublat reteaua prin deschideri…

- „Timisoreana este produsa sub licenta in Republica Moldova si castiga cota de piata in segmentul premium de acolo. In plus, Timisoreana este brandul numarul unu la export, merge in Italia, Spania, Grecia, SUA si Canada“, a spus managerul intr-un interviu acordat ZF. El nu a dat detalii despre vanzarile…

- Datele companiei de cercetare de piata Vektor Marktforschung arata ca pentru prima data hipermarketurile au devenit cele mai populare magazine de unde romanii isi cumpara mancare si produse de uz curent, depasind alimentarele clasice. Desi acest format are doar 0,2% din totalul magazinelor, mai exact…

- Investitiile straine chineze in Europa au crescut puternic in anii de dupa criza financiara mondiala si au devenit un capitol cheie al relatiilor dintre UE si China. Investitiile straine directe (ISD) din UE avand ca origine China continentala (adica, exceptand Hong Kong si Taiwan) au atins anul trecut…

- OMV Petrom a finalizat lucrarile de constructie la doua statii noi de tratare a gazelor, amplasate langa zone de productie importante, cele doua proiecte necesitand investitii de peste 130 de milioane de euro incepand din 2013, a anuntat compania.Investitia va permite livrarea de gaze in sistemul…

- Fondul de investitii Abris Capital Partners ar fi pe lista cumparatorilor interesati de o astfel de achizitie, mai scrie MIRSANU.RO . Totusi, Cezar Scarlat, senior partner al Abris Capital, a negat aceasta informatie pentru revista Capital. Oscar Downstream, care este cel mai mare distribuitor independent…