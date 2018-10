Stiri pe aceeasi tema

- Urmare a comunicatului prin care Liberty House anunța achiziția Combinatului de la Galați de la ArcelorMittal, Jon Bolton, Chief Executive Officer al companiei Liberty Steel s-a intalnit joi, 25 octombrie, la București, cu domnul Viorel Ștefan, Vice Prim-Ministru al Romaniei. Oficiali ai Liberty…

- Oficialii grupului britanic Liberty House au anunțat, vineri, ca au in plan sa majoreze capacitatea de producție anuala a combinatului siderurgic ArcelorMittal de la Galați cu 1 milion de tone, pana in anul 2021-2022, care ar ajunge astfel la 4 milioane de tone de oțel, anual.Liberty, parte…

- Dupa ce Liberty House a anuntat achizitia combinatului siderurgic de la Galati de la actualul proprietar, ArcelorMittal, reprezentantii la cel mai inalt nivel ai companiei s-au intalnit atat cu reprezentantii Guvernului Romaniei, cat si cu sindicatele, dar si echipa de management din combinatul galatean.…

- Agenda Guvernului cuprinde proiecte precum construirea unei banci nationale de sange si a unui centru de transfuzii pentru regiunea Bucuresti - Ilfov, a afirmat marti vicepremierul Viorel Stefan. Prezent la Forumul de sanatate organizat de Institutul Aspen, el a declarat ca cererea de finantare pentru…

- Demonul turistic care il domina l-a facut pe președintele nostru sa renunțe la o reuniune informala pe tema BREXIT-ului de la Bruxelles in favoarea unei vizite de placere - cu consoarta - la ruinele orașului antic Pompei, unde Vezuviul a facut dovada „lucrului bine facut” (Bușcu dixit)STOP Odata ajuns…

- ArcelorMittal a anuntat vineri ca a primit ”o oferta irevocabila” din partea Liberty House Group, parte a Aliantei mondiale GFG apartinand omului de afaceri Sanjeev Gupta, pentru achizitia ArcelorMittal Ostrava (Cehia), ArcelorMittal Galati (Romania), ArcelorMittal Skopje (Macedonia) si ArcelorMittal…

- Grupul britanic Liberty, parte a Aliantei mondiale GFG apartinand omului de afaceri Sanjeev Gupta, a anuntat vineri „un acord conditionat pentru cumpararea a patru combinate siderurgice din Europa, avand peste 12,500 de angajati", printre care si ArcelorMittal. Este vorba despre topitoriile integrate…

- Fostul presedinte Traian Basescu sustine ca modul in care presedintele Comisiei Europene a reactionat, la sosirea in Romania, cand premierul Viorica Dancila a intirziat la aeroport iar oficialul european a plecat, arata respectul pe care Comisia Europeana il are fata de Guvernul Romaniei, nu fata de…